Memphis Depay leidt Oranje in laatste wedstrijd voor EK langs Georgië

Het verleden heeft uitgewezen dat een laatste oefenwedstrijd niets hoeft te zeggen over de afloop van een EK. Zo verloor Oranje de laatste test voor het succesvolle EK van 1988 van Bulgarije (1-2) en sloot het de voorbereiding op de mislukte Europese eindronde van 2012 af met een eclatante zege op Noord-Ierland (6-0).

Oranje speelde voor rust matig tegen Georgië, dat niet aan het EK mag deelnemen. Pas na de hervatting, toen de Georgiërs vermoeid raakten, werd het verschil in kwaliteit duidelijk.

De Boer heeft nog een week de tijd om zijn elftal klaar te stomen voor het EK. Komende zondag in de eerste groepswedstrijd tegen Oekraïne, moet het gebeuren in de Johan Cruijff ArenA. Voor die wedstrijd zal ook duidelijk worden of Matthijs de Ligt op tijd is hersteld van een liesblessure.

Zonder De Ligt en de al een jaar afwezige Virgil van Dijk gaf Oranje ook met vijf verdedigers kansen weg. Maarten Stekelenburg zag in zijn eerste interland sinds 13 november 2016 al in de eerste minuut Saba Lobzhanidze voor zich opduiken. De keeper van Ajax had even later geluk dat Valerian Gvilia de bal helemaal verkeerd raakte toen hij alle tijd kreeg om uit te halen.

Vraagteken

De Boer zal de komende dagen bepalen of Stekelenburg of Tim Krul zijn eerste doelman op het EK wordt. Hij heeft zijn basisploeg voor het duel met Oekraïne voor een groot deel in zijn hoofd zitten. Daley Blind maakte tegen Georgië zijn rentree na een enkelblessure en achter de naam van De Ligt staat dus nog een vraagteken. Het is niet ondenkbaar dat De Boer nog eens goed gaat nadenken wie er in een systeem met vijf verdedigers en twee aanvallers voorin naast Depay moet spelen.

Tegen Georgië maakte Weghorst ondanks zijn 2-0 een ongelukkige indruk. Hij werd gewisseld voor Donyell Malen, een heel ander type aanvaller. Depay is al jaren onomstreden bij Oranje. Hij opende in de tiende minuut de score met een benutte strafschop en bereidde na de hervatting de treffers van Weghorst en Gravenberch voor.