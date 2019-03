Memphis Depay laat Lionel Messi op een vlak ver achter zich: zijn tattoo

Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Memphis ­Depay wint het op één ­onderdeel ruim van ­Lionel Messi: tatoeages. Waar die van Messi door ­velen verafschuwd worden, vooral zijn volledig met zwarte inkt bedekte linker­scheenbeen, is de leeuw die de rug van Depay bedekt razend populair.

De tekening is een ontwerp van ­Depays vaste tatoeëerder Linda ­Sanders. Ze zette de tattoo in het voorjaar van 2016 bij de Oranje-international, die woensdag met Olympique Lyon speelt tegen het Barcelona van wereldster Messi. Nadat Depay in maart 2017 zijn shirt had uitgetrokken, na de verloren oefeninterland van het Nederlands elftal tegen Italië, raasde Sanders’ leeuw de wereld over, gelardeerd met lofzangen.

De afbeelding is drie jaar later nog steeds de meest gevraagde tattoo bij Tattoo Lines, de shop van Sanders in een buitenwijk van Eindhoven. ‘Soms zet ik er wel drie in de week’, zegt de 38-jarige tatoeëerder in een achter­kamer van haar zaak. ‘Maar meestal op een onderarm of kuit, een stuk kleiner dus.’

Het met zwarte inkt bedekte linker­scheenbeen van Lionel Messi. Beeld Getty Images

Grootgebracht in de jungle

Depay was een van de eerste profvoetballers die Sanders onder haar naald kreeg. Ze ontmoetten elkaar op Ibiza toen haar dochtertje per se op de foto wilde met haar PSV-idool en Sanders schoorvoetend meeging. ­Depay was onder de indruk van haar tatoeages. Sanders ‘draagt’ verscheidene stijlen over praktisch haar hele lichaam. Blikvangers zijn het enorme drakenhoofd (rug), de ijskoningin (nek) en het hart met vleugels (borst).

Een paar weken later nam de voetballer contact op. ‘Hij wilde cartoon­figuren op zijn arm. Ik vroeg: denk je niet dat je daar later spijt van krijgt? Hij zei: nee, dit herinnert me aan mijn jeugd. Toen ben ik meteen aan de slag gegaan, want de motivatie klopte.’

Veel andere voetballers hebben een ‘vaag idee’, dan moet ze zelf flink meedenken over het ontwerp. Depay is immer vastbesloten. ‘Een leeuw past gewoon bij hem. Zo is Memphis, denk ik. Rustig en sterk.’

Zelf stelde Depay tegenover mediabedrijf Unscriptd dat de afbeelding refereert aan zijn leeuwenhart en dat hij altijd het gevoel had te zijn grootgebracht in de jungle, hij bevond zich in slechte buurten en ging door moeilijke periodes. ‘De leeuw betekent voor mij king of the jungle. Ik ben altijd overeind gebleven, ook al was het soms moeilijk.’

Even zweten

De opdracht kwam, zoals gebruikelijk, tot Sanders via een appje van ­Depay. ‘Hi Linda. Ik wil graag een leeuw. Op mijn rug. Hij moet kracht uitstralen, maar ook rust.’ Sanders appte terug dat Memphis een foto van zijn rug moest maken en doorsturen. Die printte ze uit en daaroverheen schetste ze in een uurtje uit haar hoofd op overtrekpapier een leeuw. Depay was er enthousiast over. Niet te lief, niet te agressief.

Technisch was het geen extreem moeilijke klus in vergelijking met andere opdrachten. Sanders: ‘Het is één beeld, dat is anders dan als iemand zijn rug met allerlei verschillende dingen en details wil. Ik vind het ook het sterkst zo, je ziet direct wat het is, het knalt van die rug af.’

Vijf dagen was ze in Manchester, waar Depay destijds voetbalde, voor de tatoeage. ‘Ik kon er maar een paar uur per dag aan werken, want hij moest ook trainen en rusten en ­sowieso kun je niet acht uur achter ­elkaar iemand tatoeëren. Dat is te pijnlijk.’

De inkt, zo’n 20 centiliter, nam ze mee vanuit Nederland, net als vier ­tekeningen voor op de rug. Dat was maar goed ook, want bij de eerste drie bleef de tekening niet goed zitten. ‘Memphis heeft een flinke schouderpartij. Als je dan nog een holle rug en gespierde kont hebt, dan gaat dat papier alle kanten op. De machine waarop ik de tekeningen maak, kon niet mee, daar is-ie te kwetsbaar voor. Dus het was even zweten.’

Linda Sanders

Geen pleaser

Sanders hanteert geen speciaal tarief voor profvoetballers die miljoenen verdienen. ‘Ik vraag alleen extra onkosten als ik naar het buitenland moet. Voor de vlucht, verblijf, de dingen die ik extra moet regelen.’

Haar uurtarief is 150 euro. Met een rugbedekkende leeuw is ze tussen de 25 en 30 uur bezig. Maar dat de complete tattoo van Depay zodoende zo’n 4.000 euro kost, exclusief onkosten, wil ze niet bevestigen. ‘Heb jij een boksersrug, dan betaal je meer dan als je de rug van een slungel hebt. Daarbij neemt de ene rug meer inkt op dan de andere. Voor iedereen is de prijs anders.’

Toen de aanvaller ruim een halfjaar later van Manchester United naar Olympique Lyon transfereerde, werd geschreven dat de leeuw speciaal voor zijn nieuwe club was aangebracht (het Franse woord voor leeuw is lion). Sanders moet erom lachen, een pleaser is Depay allesbehalve. ‘Memphis heeft zijn eigen visie en wijkt daar niet van af’, vertelt Sanders. ‘Hij heeft een sterk karakter, een duidelijke mening over wat hij wil en hoe groot hij het wil.’

‘Ze zien iets bij elkaar’ De spelers van PSV zijn dankzij Memphis Depay kind aan huis bij de tattooshop van Linda Sanders aan de Eindhovense Elckerlyclaan, op tien minuten rijden van trainingscomplex De Herdgang. De aanvaller was een soort levende reclamezuil voor haar kunsten. ‘Ze zien iets bij elkaar onder de douche en dan rolt het balletje steeds verder.’ Steeds vaker vragen voetballers haar zelfs over te vliegen voor wat verse inkt als ze getransfereerd worden naar een buitenlandse club. ‘Het voornaamste is de vertrouwensband, denk ik. Ze kunnen me vertrouwen. Ik ben toegewijd en allround, en, ja, ik kan zo goed als alles.’ Sanders zegt het bijna verontschuldigend. Bluf en glamour is haar vreemd. Ze doet gewoon haar werk. Kennelijk zo goed dat naast (oud-)PSV’ers als Steven Bergwijn, Jorrit Hendrix, Gaston Pereiro, Jürgen Locadia, Beto, ­Joshua Brenet, Andres Guardado, Jordy de Wijs en tal van andere (ex-)eredivisiespelers nu ook de Engelse internationals Dele Alli en Kyle Walker om haar diensten vragen. ‘Ik kijk nooit voetbal, snap er ook geen reet van. Daar hoeven ze bij mij dus ook niet over te praten. Dat is misschien wel lekker. Ik behandel ze niet als een held of zo. Het zijn maar gewoon mensen.’ Een voetballer kwam een keer naar haar toe gereden vanuit Duitsland, maar maakte de vier uur durende rit achteraf voor niets. ‘Hij was drie kwartier te laat. Ja, dan is het pech. Ik ga geen andere klanten laten wachten, dan loopt het hele schema in de soep.’

Eigendom

Rijkdom is geen drijfveer voor Sanders. De getatoeëerde leeuw is feitelijk haar eigendom. ‘Ik kan er geld voor vragen als die gefotografeerd wordt of getoond wordt bij het computerspel Fifa, begreep ik. Maar ik vind: die leeuw is nu van Memphis, niet meer van mij. Hetzelfde geldt voor een schilderij. Als je het verkoopt is het van de koper. Ik heb helemaal geen zin om daar achteraan te gaan.’

Interviews wijst ze ook meestal af. ‘Laat mij maar met mijn inktje en naaldje bezig, dan ben ik gelukkig’, zegt de Brabantse die het vak inrolde toen ze als meisje een tribal tekende op verzoek van haar moeder. De tatoeëerder die het ontwerp zou aanbrengen was onder de indruk, ze mocht ­tekeningen verkopen in zijn zaak. In de kroeg merkte ze een paar jaar later dat de helft van de aanwezigen met haar designs rondliep. Ze leerde het vak en ging van haar zolderkamer naar een eigen winkel in een buitenwijk van Eindhoven.

Depay is nog niet klaar. Momenteel werkt Sanders aan zijn benen. ‘Er komen Egyptische thema’s op. Hij wilde eerst iets met de Amerikaanse stad Memphis, maar kwam erachter dat er in Egypte nog een veel oudere stad Memphis is.’

Zijn beroemde tegenstrever van woensdag Lionel Messi liet al eerder zijn befaamde linkerbeen tatoeëren. Tussen enkel en knie is dat nu vrijwel helemaal zwart. Ook die tattoo werd trending topic, maar dan omlijst met negatieve commentaren.

Sanders: ‘Ik vind het een... aparte keuze. Zo’n zwarte tattoo zie je meestal bij ­diehards die al van alles hebben geprobeerd. Het is er niet mooier op geworden. Ik ben absoluut geen opschepper, maar vind ­Memphis’ leeuw eerlijk gezegd wel mooier.’