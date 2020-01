Melbourne maakt zich op voor botsing der generaties

Met de halve finales Zverev (22) - Thiem (26) en Federer (38) - Djokovic (32) krijgt de Australian Open een finale tussen jong en oud. Een impuls die het tennis goed kan gebruiken.

Hij won masterstoernooien, de ATP finale en is een vaste waarde in de mondiale toptien, maar op de grandslamtoernooien was de druk telkens te hoog voor Alexander Zverev.

De 22-jarige Duitser, die al jaren wordt bestempeld als het grootste tennistalent van een nieuwe generatie spelers, is eindelijk doorgedrongen tot de halve finale op een grandslamtoernooi. In de kwartfinale op de Australian Open versloeg Zverev de drievoudig grandslamkampioen uit Zwitserland Stan Wawrinka in vier sets: 1-6, 6-3, 6-4, 6-2. ‘Dit betekent zoveel voor mij. Hopelijk is dit het begin van veel halve finales’, zei Zverev na de wedstrijd. Twee keer eerder was de kwartfinale voor hem het eindstation op een grandslamtoernooi.

In de halve finale neemt Zverev het op tegen Dominic Thiem uit Oostenrijk. Thiem schakelde in de kwartfinale de nummer één van de wereld Rafael Nadal uit. De Oostenrijker plaatste zich in vier sets voor zijn eerste halve finale op de Australian Open. Hij won het slopende gevecht met Nadal in vier sets met 7-6, 7-6, 4-6, 7-6. Thiem stond al vier keer eerder in de halve finale op een grandslamtoernooi. In 2016 en 2017 haalde hij de halve finale op Roland Garros. In 2018 en 2019 was Thiem de verliezend finalist in Parijs.

De finale in Melbourne wordt door de winst van Thiem en Zverev in de kwartfinale een botsing van generaties. Thiem (26) en Zverev (22) hebben een gecombineerde leeftijd van 48 jaar. Federer (38) en Djokovic (32), die in de andere halve finale tegenover elkaar staan, zijn samen 70. Thiem en Zverev timmeren al jaren aan de weg, maar zij konden het telkens niet klaarspelen op de grandslamtoernooien. In het tijdperk van Nadal, Djokovic en Federer, die 55 grandslamtitels wonnen sinds 2003, zijn de hoofdprijzen voor anderen schaars. De laatste twaalf grandslamtoernooien werden door één van de grote drie gewonnen.

Dominic Thiem viert de overwinning. Beeld Getty Images

Tegen een grootheid als Nadal spelen, voelt alsof er twee spelers aan de andere kant van het net staan, zei Thiem. Hij herkende zich in de woorden van Federer toen de Zwitser vertelde over het overleven van zijn zeven matchpoints tegen in de kwartfinale. Op matchpoint komen er ‘demonen in het hoofd’, zei Federer. Dat gebeurde in ieder geval Bij Tennys Sandgren, die zeven kansen om Federer naar huis te sturen onbenut liet. Ook Thiem bevroor tegen Nadal op matchpoint. Hij won omdat de Spanjaard een bal in het net sloeg. ‘Wat Roger zei is waar. Iedereen heeft het. Ik ging alles ineens gehaast doen, veranderde mijn tactiek die ik de rest van de wedstrijd had gebruikt. Dat was stom’, aldus Thiem.

Voor Zverev betekent de halve finale meer dan een doorbraak op grandslamniveau. Het is ook een streep onder een moeilijk jaar waarin hij verwikkeld was in een ruzie met zijn voormalige manager. Door diens vertrek was hij veel te druk met randzaken zoals het boeken van hotels, vluchten en het inschrijven voor wedstrijden. Daarnaast werd zijn vader ziek en liep de relatie met zijn vriendin op de klippen. Zverev voelde zich in die tijd verschrikkelijk en dat werkte door op de baan. Zelfs zijn service, zijn sterkste wapen, liet hem op momenten in de steek. In Cincinnati werd Zverev vorig jaar uitgeschakeld nadat hij twintig dubbele fouten had geslagen.

Zijn leven is nu weer in evenwicht. Zverev heeft zich aangesloten bij Team8, het managementbedrijf van Roger Federer en diens agent Tony Godsick. Hij zegt ook de obsessie om een grandslamtoernooi te winnen meer te hebben losgelaten.

Mocht het hem in Melbourne lukken, houdt Zverev geen geld over aan zijn eerste hoofdprijs. De speler heeft beloofd om per wedstrijd 10 duizend Australische dollar te doneren aan de slachtoffers van de bosbranden in Australië. Hij wil ook zijn prijzengeld van 2,5 miljoen euro doneren als hij zondag de trofee omhoog houdt na de finale.