Mehdi Kordi: sprintcoach met oog voor de renner en kennis van de wetenschap

Mehdi Kordi gaat de baanwielrenners begeleiden in aanloop naar de Spelen van Parijs in 2024. Beeld KNWU

Het is achteraf gezien een foto uit augustus 2021 met voorspellende waarde. Op de wielerbaan van Izu in Japan staat toenmalig bondscoach Hugo Haak met aan weerszijden vier winnaars van olympisch goud: Shanne Braspennincx, Matthijs Büchli, Roy van den Berg en Harrie Lavreysen. Voor het kwintet knielt Jeffrey Hoogland, ook gouden olympiër. Naast hem, op één knie, deelt Mehdi Kordi als assistent-coach nog net mee in de feestvreugde. Gemeten naar de actuele stand van zaken, mag hij gerust gaan staan – vanaf deze week is de 38-jarige Brit met Iraanse wortels de begeleider van de Nederlandse sprintselectie.

Het was niet voorzien. Met de aanstelling begin 2022 van de Duitser René Wolff als opvolger van succescoach Haak hoopte de KNWU de voortgang in het traject naar de Olympische Spelen van Parijs in 2024 te hebben gezekerd. Maar onvrede over zijn aanpak leidde tot een voortijdig vertrek. Wolff was vooral talentencoach en zou tekortschieten in het aansturen van wereldtoppers.

Met Kordi kiest de KNWU voor stabiliteit en zekerheid. Hij was vanaf 2019, toen de bond hem weghaalde bij British Cycling, tijdens wedstrijden een vertrouwd gezicht op het middenterrein van de wielerbaan. Hij praatte in op renners en afwisselend met Haak en later Wolff duwde hij ze het hout op en hield ze overeind voor de start. Volgens hoofdcoach Jan van Veen van de KNWU heeft Kordi het vertrouwen van de sprinters. ‘Mehdi was de logische keuze. Je wil met nog anderhalf jaar te gaan tot de Spelen ook geen risico’s lopen met iemand die voor de renners onbekend is.’

British Cycling

Kordi kwam in dienst als ‘embedded scientist’, een expert die coaches voorziet van meetwaarden en advies over houding en materiaal. Hij studeerde biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Manchester en fysiologie aan het King’s College in Londen. Hij was enkele jaren verbonden aan het Huub Wattbike Test Team. Met vijf amateurs legde hij zich toe op de ploegenachtervolging. Van 2012 tot begin 2019 behoorde hij tot de staf van British Cycling. Hij ontfermde zich vooral over renners met een handicap. Het mondde in het paracycling uit op goud tijdens WK’s en Commonwealth Games en wereldrecords op tijdritten. Zelf fietste hij nooit op hoog niveau.

Voormalig KNWU-directeur Thorwald Veneberg haalde hem naar Nederland. ‘Er hing toen altijd een magie rondom de Britten. Hoe behaalden ze toch al die successen? Wij vonden dat het een must was om voor topsport de wetenschap in huis te halen.’ Een gesprek op Schiphol tijdens een tussenstop volstond. ‘Bij British Cycling was hij een schakel in een veel groter team. Hier kreeg hij meer verantwoordelijkheid en vrijheid. Hij kon pionieren, uitvinden.’ Zo leidde zijn bemoeienis ertoe dat van de starter op de teamsprint, Roy van den Berg, al in de eerste halve seconde kan worden geregistreerd welke krachten hij uitoefent.

Snel werd Kordi meer dan louter wetenschapper: hij ging Haak assisteren. Zo kreeg hij in de aanloop naar Tokio vooral de vrouwen in de groep onder zijn hoede, Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen. ‘De mannen waren al wereldtop, maar wij hadden het gevoel dat we nog een stap moesten zetten. Met Mehdi is dat behoorlijk gelukt’, vertelt Van Riessen. Het waren niet alleen onder meer testen in de windtunnel die extra tijdwinst opleverden, ook op tactisch terrein leverde de Brit belangrijke bijdragen. ‘Hij hield van alle tegenstanders de strategie bij. Zo konden we races simuleren. Dan moest iemand Emma Hinze of Lea Friedrich zijn, twee Duitse topsprinters. Het werkt. Als je aan de start staat, weet je beter wat er straks kan gaan gebeuren.’

Mentale begeleiding

Het bleef niet bij samenwerking met sprinters. Nadat Fulco van Gulik zich in maart terugtrok als bondscoach voor de duuronderdelen, nam hij diens taken waar. Onder hem haalde Yoeri Havik in oktober als 31-jarige zijn allereerste WK-medaille: hij werd in Saint-Quentin-sur-Yvelines wereldkampioen op de puntenkoers. De renner bedankte publiekelijk zijn coach. Hij profiteerde van enkele wijzigingen in de trainingen: niet zoveel meer met z’n allen lang op hoge snelheid achter de derny aan jakkeren, maar ronden verslinden zonder gangmaker, verder uit elkaar, met meer tussensprints. De mentale begeleiding was misschien wel doorslaggevend, zegt Havik. ‘Hij was degene die me aanspoorde niet alleen op de koppelkoers met Jan-Willem van Schip te focussen, maar ook op individuele onderdelen. Ga maar kleine wedstrijden rijden, kijken wat je kan. Ik won vaak. Dankzij hem kon ik meer dan ik zelf voor mogelijk hield.’

Dat Kordi zelf weinig fietservaring heeft en heen en weer reist naar Manchester, waar zijn gezin is blijven wonen, ziet niemand als een probleem. Het verzamelen en analyseren van data behoort intussen tot het takenpakket van iedere coach in de topsport, de selectie is ervaren genoeg om geregeld zelfstandig te trainen.

Veneberg juicht de aanstelling als bondscoach toe. ‘Mehdi is sociaal en communicatief.’ Van Riessen: ‘Wij zijn er tevreden mee. Er zit veel kwaliteit in zijn programma.’ Havik herinnert zich hun eerste ontmoeting, in een hotel op Mallorca. Hij wilde samen koffiedrinken en vroeg of mijn vrouw er ook bij wilde zijn. Dan kende hij die ook maar alvast. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt met een coach. Een warm mens.’