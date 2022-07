Megatalent én laatbloeier Jannik Sinner brengt titelverdediger Novak Djokovic aan het wankelen

Jannik Sinner in zijn partij tegen Novak Djokovic. De 20-jarige Italiaan was dicht bij een stunt, maar moest in vijf sets zijn meerdere erkennen in de titelverdediger. Beeld Getty Images

Het had niet veel gescheeld of Jannik Sinner was een fanatiek skiër of voetballer geworden. Maar in de kwartfinales op Wimbledon liet de 20-jarige Italiaan dinsdag zien waarom hij tot de grootste tennistalenten wordt gerekend. Na een zinderend gevecht moest hij zich na vijf sets gewonnen geven tegen titelverdediger Novak Djokovic: 7-5, 6-2, 3-6, 2-6, 2-6.

Zo verloor Wimbledon een speler die een schijnbare tegenstrijdigheid in zich verenigt: hij is megatalent en een laatbloeier. Tot zijn dertiende combineerde hij meer sporten. Hij stond slechts twee keer per week op de tennisbaan. ‘Als kind heb ik me nooit op één sport gefocust omdat ik het leuk vond om meerdere sporten te doen’, zei de nummer dertien van de wereld na zijn nederlaag tegen Djokovic.

In het tennis geldt 13 jaar als laat om serieus te gaan trainen. Er zijn talloze voorbeelden van spelers die zich van jongs af aan in tennis hebben gespecialiseerd. Beroemde voorbeelden zijn Serena en Venus Williams, Andre Agassi en Richard Krajicek. En ook de huidige toptienspelers Alexander Zverev en Carlos Alcaraz stonden van jongs af aan dagelijks met een racket in hun handen.

Andere manier

Maar in een sport waar de cultuur is om zo vroeg mogelijk te beginnen en tennisscholen en -academies als basis worden gezien voor een succesvolle carrière, bewijst Sinner dat het ook op een andere manier kan. De Italiaan was dertien jaar toen hij de keuze maakte om volledig voor het tennis te gaan.

In de jaren ervoor lag skiën meer voor de hand. Hij groeide op tussen de bergen op de grens van Italië en Oostenrijk. Op zijn achtste veroverde hij in zijn leeftijdsklasse de nationale titel op de reuzenslalom. Daarnaast voetbalde hij en tenniste twee keer per week. Op zijn zevende stopte hij een jaar met tennis, maar zijn vader stimuleerde hem om het racket weer op te pakken.

Als jonge tiener koos hij definitief voor tennis en ging hij naar de academie van de Italiaanse tenniscoach Riccardo Piatti. Maar als relatieve laatkomer had hij de eerste jaren weinig succes op de internationale jeugdtoernooien. Ter vergelijking: de een jaar jongere Alcaraz, op dit moment bestempeld als het grootste tennistalent, pakte zijn eerste ATP-punten voor de wereldranglijst al op zijn veertiende – een extreem jonge leeftijd.

Ontwikkeling

Op Wimbledon liet Sinner zien wat voor ontwikkeling hij de laatste jaren heeft doorgemaakt. In de vierde ronde versloeg hij de Spanjaard. Of kwam dat juist doordat hij zich pas op latere leeftijd heeft gespecialiseerd?

In zijn boek The Sports Gene schrijft de Amerikaanse journalist David Epstein dat onderzoekers hebben ontdekt dat sporters die als kind meerdere sporten hebben gedaan op latere leeftijd meer profijt hebben van hun talent dan kinderen die zich van jongs af aan gespecialiseerd hebben.

Door meerdere sporten te beoefenen in een minder gestructureerde omgeving zouden kinderen hun motorische vaardigheden beter ontwikkelen. De eerste jaren dat kinderen zich gaan specialiseren in een sport, lopen ze achter op hun leeftijdsgenoten die zich van kleins af aan al op een sport hebben gestort. Maar naarmate de jaren verstrijken, hebben zij een breder palet aan vaardigheden waaruit zij kunnen putten.

Een bekend voorbeeld is Roger Federer. De 20-voudig grandslamkampioen beoefende als kind meerdere sporten: skiën, squash, tafeltennis, handbal, basketbal, voetbal en tennis. Het maakte hem niet zoveel uit welke sport hij deed, als het maar een balsport was. Federer was 10 jaar toen hij zich meer in tennis begon te specialiseren.

Voetbal

De achtvoudig Wimbledonwinnaar was talentvol en fanatiek. Maar toen zijn trainer hem naar een oudere leeftijdsgroep overplaatste, wilde de jonge Zwitser al snel terug naar zijn vrienden. Naast het tennis hingen ze samen ook rond en speelden weleens voetbal. Dat vond hij net zo belangrijk. Het heeft zijn ontwikkeling nooit in de weg gezeten.

Ook Sinner ziet vooral de voordelen ervan in dat hij als kind meerdere sporten heeft geprobeerd. ‘Het is goed voor je coördinatie als je meerdere sporten doet. Je leert je handen en voeten op verschillende manieren te gebruiken, afhankelijk van de sporten die je beoefent.’

De Italiaan koos uiteindelijk voor tennis omdat hij dat het leukste vond. Volgens hem bestaat er niet een ideaal pad dat elke sporter zou moeten volgen om door te breken. ‘Iedereen steekt anders in elkaar en kan op zijn eigen manier de top halen.’

Dat de 20-jarige tennisser dinsdag nog niet van titelverdediger Djokovic won, was ook weer geen verrassing. Volgens Epstein is hij nog te jong om succesvol te zijn. Het kost tijd voordat de voordelen van laat specialiseren aan het oppervlak komen. Federer was 21 jaar toen hij voor het eerst Wimbledon won.