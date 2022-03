Megadeal houdt Verstappen bij Red Bull: Zeker 200 miljoen euro over vijf jaar

Max Verstappen in de garage van Red Bull Racing tijdens een van de testdagen vorige week in Barcelona. Beeld ANP

Als wereldkampioen Formule 1 behoort Max Verstappen in sportief opzicht al tot een exclusief gezelschap. Sinds donderdag is hij ook financieel toegetreden tot de mondiale sportelite. Zijn team Red Bull maakte bekend dat de 24-jarige Verstappen zeker tot en met 2028 voor de renstal rijdt, in ruil voor een van de lucratiefste deals in de Formule 1.

Details in F1-contracten zijn doorgaans geheim. Maar De Telegraaf, die goed is ingevoerd bij zowel het team-Verstappen als bij Red Bull, wist woensdag al te melden dat het bij het contract zou gaan om een jaarsalaris tussen de 40 en 50 miljoen euro. Dat is exclusief persoonlijke sponsoren en bonussen voor bijvoorbeeld zeges. Dat betekent dat Verstappen wat betreft inkomsten niet onderdoet voor de grootste Amerikaanse sportsterren of beste voetballers van de wereld.

Het was al langer bekend dat Verstappen en Red Bull graag met elkaar door wilden. De relatie tussen coureur en renstal is beter dan ooit. Direct na het winnen van de wereldtitel in Abu Dhabi riep hij al profetisch over de boordradio: ‘Ik hou van jullie. Kunnen we dit de komende 10, 15 jaar samen blijven doen?’

Het onderlinge vertrouwen is sterk, bleek twee jaar geleden al bij Verstappens vorige contractverlenging. Op dat moment had hij een aantal moeizame jaren achter de rug vanwege zijn onbetrouwbare Renault-motor en was er onzekerheid rond de nieuwe Honda-krachtbron. Voor snel succes leek hij beter naar Mercedes te kunnen gaan, het team dat al jaren interesse in hem had. Maar Verstappen verlengde juist op dat moment zijn contract bij Red Bull met liefst drie seizoenen, tot en met 2023.

Op zijn plek

Verstappen zit op zijn plek bij Red Bull. De brutaliteit, bewijsdrang en gedrevenheid die rond het team hangen, als energiedrankfabrikant tussen de prestigieuze automerken, passen perfect bij de net zo gretige Verstappen. En met Red Bull-topman Helmut Marko, die het aandurfde hem als 17-jarige in een Formule 1-auto te zetten, heeft hij bijna net zo’n goede relatie als met zijn vader Jos.

‘Ons doel toen we samenkwamen, was de wereldtitel winnen. Nu dat is gelukt, gaat het om zolang mogelijk die één op de auto houden’, zei Verstappen in een persbericht over zijn contractverlenging. Hij spreekt van een ‘makkelijke beslissing’.

Red Bull-teambaas Christian Horner benadrukt dat Verstappen een belangrijk element is in de langetermijnplanning. Red Bull racet vanaf 2026 met een motor die het zelf heeft ontworpen. Horner: ‘We wilden er zeker van zijn dat we voor die auto de beste coureur op de grid hebben’.

Met zijn vorige contractverlenging werd Verstappen al een van de best betaalde F1-coureurs, met een geschat vast salaris van zeker 20 miljoen euro, exclusief bonussen. Hij kwam toen ook in het bijzondere lijstje met Nederlandse sporters die meer dan 10 miljoen euro per jaar verdienen, met daarin voornamelijk voetballers (Frenkie de Jong, Virgil van Dijk) en honkballers (Xander Bogaerts, Kenley Jansen).

In de Formule 1 zou enkel Lewis Hamilton vorig jaar meer hebben verdiend dan Verstappen. De Brit heeft een jaarsalaris van naar verluidt 40 miljoen euro. Met zijn nieuwste deal komt Verstappen dus minimaal op het niveau van de zevenvoudig kampioen. En dat is nog zonder de vele miljoenen die hij ontvangt van zijn persoonlijke sponsoren. Zo werd begin dit jaar de ‘exclusieve’ overeenkomst tussen Verstappen en streamingdienst Viaplay wereldkundig en wordt hij al jaren gesponsord door een supermarktketen en een occasionplatform.

Groot uithangbord

Hoewel het bij Verstappens contractverlenging om enorme bedragen gaat (zeker 200 miljoen over vijf jaar), lijkt Red Bull het geld voor Verstappens de deal al bijna te hebben terugverdiend. Afgelopen winter kondigde het team twee grote sponsordeals aan met softwarebedrijf Oracle en cryptoplatform Bybit, goed voor vele honderden miljoenen euro’s. Die deals waren een direct gevolg van Verstappens wereldtitel en onderstreepten dat de Nederlander is uitgegroeid tot uithangbord van de Formule 1, met een mondiale aantrekkingskracht.

Begin vorige maand werd Verstappen samen met sporticonen als Novak Djokovic (tennis), Eliud Kipchoge (atletiek) en Tom Brady (American football) nog genomineerd voor de prestigieuze Laureus Award in de categorie sportman van het jaar. Hij staat te boek als een van de beste Formule 1-coureurs ooit. Daar komt bij dat hij met zijn 24 jaar nog relatief jong is voor een coureur; op papier heeft hij zijn beste jaren nog voor zich.

Die topjaren zal hij dankzij de megadeal voor Red Bull rijden. Als zijn nieuwe contract afloopt in 2028 is hij 31 jaar en heeft hij veertien seizoenen voor het team gereden. De kans is groot dat hij dan al ruim over de helft van zijn F1-carrière is; het record voor meeste seizoenen in de Formule 1 staat op negentien.