Meesterknecht Wout Poels hoopt bij nieuwe ploeg Bahrain-Merida op een vrijere rol

Wout Poels werd voor de Vuelta voor het eerst als kopman aangewezen door Ineos. Beeld Belga

Het was halverwege de Tour de France dit jaar dat Wout Poels (31) openlijk zijn twijfels etaleerde over voortzetting van zijn dienstverband bij Ineos, de voortzetting van het kapitaalkrachtige Team Sky. Hij had zich sinds 2015 voor die ploeg weggecijferd als meesterknecht voor de onbetwiste kopmannen Chris Froome, Geraint Thomas en, sinds dit seizoen, Egan Bernal.

Terugblikkend in de schaduw van een hotel stelde hij een tikkeltje mistroostig vast dat hij in geen van de veertien grote ronden die hij reed een etappe op zijn naam had kunnen schrijven. Het deed hem weinig dat hij een maand eerder alsnog tot winnaar was verklaard van een rit in de Vuelta van 2011, naar de top van de gevreesde Angliru. De resultaten van de enige renner die hem toen voor was, waren geschrapt. In het bloedpaspoort van Juan José Cobo waren afwijkende waarden aangetroffen. Maar zo wilde Poels niet winnen.

Dat hij aasde op een transfer was dan ook geen verrassing. Woensdagmorgen kwam de mededeling dat Poels Ineos het komende seizoen verruilt voor Bahrain-Merida. Daar zal hij de ruimte krijgen om wat meer voor eigen kans te gaan rijden. Poels treft er wel Mikel Landa aan, een vroegere ploeggenoot bij Sky. Die verlaat Movistar omdat hij daar meerdere keren tevergeefs het kopmanschap had opgeëist. De Spanjaard geldt bij zijn nieuwe ploeg als de opvolger van de Italiaan Vincenzo Nibali, die naar Trek-Segafredo verhuist. Aannemelijk is dat Poels vooral in zijn dienst zal rijden, maar in de Vuelta of de Giro d’Italia een vrijere rol kan claimen. In de heuvelklassiekers wordt hij een troef naast de Belg Dylan Teuns.

Bitter

Wat bitter is dat Poels de afgelopen Vuelta door Ineos voor het eerst wel als aanvoerder werd aangewezen, maar mede door een gebrekkige voorbereiding in de eindrangschikking niet verder kwam dan een 34ste plaats, op bijna twee uur van winnaar Primoz Roglic. Pogingen voor ritwinst of een rol in de strijd om het bergklassement, liepen op niets uit.

Poels boekte voor Sky dertien zeges. De belangrijkste was de winst in Luik-Bastenaken-Luik, in 2016. Zijn vertrek betekent dat er nog één Nederlander in dienst is bij Ineos. Dylan van Baarle verlengde deze week nog zijn contract tot en met 2022.