Meesterknecht Tankink (39) is klaar: ‘Mijn geest wilde nog wel, maar mijn lichaam is een halfjaar geleden al gestopt’

De professionele wielercarrière van meesterknecht en lolbroek Bram Tankink zit er na achttien jaar op. In het Limburgse Eijsden kwam de 39-jarige tukker als zesde over de eindstreep bij de Bart Brentjens Challenge. ‘Ik ga mijn vrouw vanavond een dikke knuffel geven en sorry zeggen voor de jaren dat ik er niet ben geweest.’

Tankink, die negen maal meedeed aan de Tour de France, wilde graag dat de mountainbikewedstrijd door Zuid-Limburg de laatste wedstrijd uit zijn carrière zou worden. ‘Ik ben ooit als mountainbiker begonnen, samen met Bart Brentjens. Het is leuk dat het bij mij om de hoek is, dus dan kunnen de kinderen een keer komen kijken. Normaal zit ik altijd in het buitenland.’

Ook in zijn laatste wedstrijd liet Tankink zien waarom hij, ondanks zijn niet al te volle prijzenkast, een populaire wielrenner is geworden. Met zijn markante kop baande hij zich een weg door de modder, om vervolgens een paar minuten na de finish alweer met anekdotes te strooien. ‘Ik heb echt afgezien vandaag. Mijn geest wilde nog wel, maar mijn lichaam is een halfjaar geleden al gestopt.’

Het afzien is iets wat de oud-renner van Rabobank en Lotto-Jumbo niet gaat missen aan het wielrennen. ‘Die pijn je in je poten, man. Ik ben blij dat het erop zit, maar toch ga ik het wielrennen ook wel missen. Denk bijvoorbeeld aan de spanning en de sfeer rond de wedstrijden. Ik ga voorlopig eerst genieten van de dingen die niets met wielrennen te maken hebben.’

Duurzame energie

De milieuproblematiek is een van de dingen waarmee de in België woonachtige Tankink zich gaat bezighouden. ‘Ik ga op de Brightlands Chemelot Campus werken aan innovaties op het gebied van chemie. Daar hoop ik een rol te kunnen spelen bij de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie.’ Hoewel hij het sportief rustiger aan gaat doen, is het niet waarschijnlijk dat Tankink definitief van de radar verdwijnt. Hij geeft aan dat hij wel eens zou willen aanschuiven bij de wielertalkshows van de NOS of het Vlaamse VRT.

Volgens zijn vrouw Vera kan Tankink het wielrennen helemaal niet missen. ‘Straks, als het weer voorjaar wordt, dan begint het sowieso weer te kriebelen. Maar ik denk dat hij wel blij is, dat hij van al dat gereis af is. Hij heeft genoeg vliegtuigen en bussen in zijn leven gezien.’

Het hele gezin Tankink was gisteren aanwezig in Limburg. Hij denkt dat vrouw en kinderen hebben geleden onder zijn wielercarrière. Zo reed hij vaak de Tour de France in de zomervakanties en liet hij de zorg voor de kinderen over aan zijn vrouw. Vera: ‘Wij hebben ’m allemaal ondersteund tijdens zijn carrière, maar ik ben wel blij dat hij wat meer tijd heeft om gezellig op de bank te zitten. Ook al is het moeilijk voor Bram om stil te zitten.’