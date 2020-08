Meeste spanning in Formule 1 hangt komende maanden niet op circuits, maar daarbuiten

Max Verstappen hikt op gepaste afstand van Lewis Hamilton naar het einde van het seizoen. Dat einde wil de Formule 1 koste wat het kost halen. De zeer strenge coronamaatregelen betalen zich voorlopig uit.



Saai en eenzaam. Zo vatte Max Verstappen zondag zijn Grand Prix van België samen, waarin hij als derde finishte. Het is het verhaal van zijn seizoen, waarin de Mercedessen simpelweg te snel zijn. De spanning op circuits in het restant van het seizoen is inmiddels wel verdwenen, nu Lewis Hamilton door zijn vijfde zege in zeven races nagenoeg zeker lijkt van de wereldtitel.

Toch wacht de Formule 1 op een andere manier nog een aantal enerverende maanden. De klasse heeft namelijk de ambitie het seizoen tot in de winter draaiende te houden in een wereld die door de coronapandemie allesbehalve normaal is.

Vorige week maakte de sport na lang puzzelen de definitieve kalender bekend, met daarop in totaal zeventien races. Dat zijn er twee meer dan het cruciale aantal van vijftien races, waarmee de Formule 1 het volledige tv-geld van naar verluidt zeker 500 miljoen euro krijgt.

Geen verre races

De aangepaste kalender zit vol compromissen om zo het minst kwetsbaar te zijn voor verstoringen door de pandemie. Zo is er besloten niet naar het Amerikaanse continent af te reizen. Ook worden verre races in Azië, zoals Singapore en Japan, dit jaar gemeden. In plaats daarvan blijft de Formule tot begin november in Europa. Daar kunnen de teams vanuit hun fabrieken relatief makkelijk naartoe reizen. Het seizoen wordt half december afgesloten met de verste reis van het jaar, naar Abu Dhabi.

Om het virus buiten de deur te houden, is er een vuistdik coronahandboek opgesteld. Zo is de toegang tot circuits voorlopig beperkt tot het meest noodzakelijke personeel dat een race mogelijk maakt. Van iedereen wordt elke dag de temperatuur gemeten en er moet een negatieve coronatest overlegd kunnen worden die is gekoppeld aan de toegangspas. Om de vijf dagen wordt er opnieuw getest.

Op circuits zijn speciale ‘covid centers’ die worden gerund door biotechbedrijf Eurofins. Dat bedrijf neemt namens de Formule 1 de tests af. Binnen een dag is de uitslag bekend.

Verder wordt er op circuits gewerkt met ‘bubbels’ die geen contact met elkaar mogen hebben. Zo is het teams verboden bij elkaar over de vloer te komen. De renstallen werken zelf ook weer met sub-bubbels. De Formule 1 weet van iedereen op het circuit waar hij of zij verblijft buiten de baan en in welke bubbel diegene zit, zodat bij een besmetting snel en effectief gehandeld kan worden.

Op het circuit slapen

Sommige coureurs slapen zelfs op het circuit, zoals Hamilton afgelopen weekeinde in België, om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden.

De banen zelf zijn hermetisch afgesloten. Op het circuit van Spa-Francorchamps viste een helikopter met warmtecamera afgelopen weekeinde pottenkijkers uit de bossen. Zij kregen boetes van 350 euro. Op de toegangswegen naar de baan werd met politiefuiken iedereen die ook maar een beetje leek op een Formule 1-fan gevraagd weer om te keren, zoals vrijdag een bus vol Verstappen-fans ervoer.

De Nederlander Jeroen Huis in ’t Veld werkte afgelopen weekeinde op Spa-Francorchamps voor een promotor van de race. Hij was een van de weinigen die in de paddock mocht komen, het exclusieve gebied waar normaliter vips, sponsoren, pers en teams door elkaar lopen.

Lewis Hamilton viert ingetogen zijn zege. Beeld AFP

Dat was dit jaar ten strengste verboden. Het kleine clubje toegelaten schrijvende pers mocht bijvoorbeeld de perszaal niet verlaten en vips waren helemaal afwezig. Het leidde volgens Huis in ’t Veld tot een ‘gekke' sfeer op het circuit, vergelijkbaar met een testdag voor de start van het seizoen.

Overal mondkapjes

‘Iedereen was er binnen het wereldje, maar daar was alles ook wel een beetje mee gezegd’, zegt hij. Hij was onder de indruk van hoe serieus de coronaregels werden nageleefd door de teams. Zo zag hij overal mondkapjes. ‘En dat was echt niet voor de bühne, want in de teamgebouwen had ook iedereen er eentje op.’

Voor de organisatie van de race was het ‘een totaal andere GP’ dan normaal, zegt hij. ‘Elke ochtend was er bijvoorbeeld om 06.00 uur overleg met de FIA (de autosportfederatie, red.) en doktoren over onder meer de afgenomen tests. Soms was een uitslag niet duidelijk. Dan moest er snel een nieuwe test worden geregeld.’

Het coronaregime van de Formule 1 lijkt wel effectief. In de eerste twee maanden van het seizoen nam de klasse tienduizenden tests af. Eén lid van een Formule 1-team testte positief. Racing Point-rijder Sergio Pérez raakte kort voor de GP op het Engelse Silverstone besmet na een flitsbezoek aan zijn moeder in Mexico. Hij miste twee races, maar een uitbraak in zijn team bleef uit.

Jeroen Huis in ’t Veld heeft er alle vertrouwen in dat de Formule 1 het seizoen met de huidige maatregelen kan voltooien. ‘Er zijn weinig plekken waar je je op dit moment veiliger voelt’, zegt hij. Volgens hem komt er alleen wel een uitdaging bij als de klasse weer fans gaat toelaten, zoals nu het plan is bij de race in het Italiaanse Mugello over twee weken. ‘Want dan krijg je er weer een bubbel bij.’