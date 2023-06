Meeslepend gevecht met weergaloze rally’s – tot een blessure Alcarez opbreekt; Djokovic naar finale Roland Garros

De Spanjaard Carlos Alcaraz raakte tijdens de halve finale geblesseerd. Zijn tegenstander, de Serviër Novak Djokovic, gaat naar de finale. Beeld Reuters

Het duel in de halve finale tussen Novak Djokovic en Carlos Alcaraz was hard op weg om een partij voor de eeuwigheid te worden toen het noodlot toesloeg voor de jonge Spanjaard. Aan het begin van de derde set, na ruim 2 uur en 30 minuten, schoot de kramp in het been van Alcaraz. Hij weigerde op te geven, maar een echte wedstrijd werd het nooit meer. Djokovic won in vier sets: 3-6, 7-5, 6-1, 6-1.

Zo eindigde een fascinerend en meeslepend gevecht in een anticlimax en bereikte Djokovic de finale van Roland Garros, al had hij zijn tegenstander waarschijnlijk op een waardige manier willen verslaan. Triest was de manier waarop Alcaraz zich de laatste twee sets hoofdschuddend over de baan bewoog. Toch lukte het hem alsnog om punten te maken, zolang hij, momenteel nog de nummer één van de wereld, maar niet te veel hoefde te bewegen.

Strijden tegen zichzelf

Op Court Philippe-Chatrier gingen de gedachten terug naar een jaar geleden, toen Alexander Zverev in de halve finale tegen Rafael Nadal door zijn enkel ging en met krukken de baan verliet. Nu voerde Alcaraz vanaf de derde set niet alleen een strijd tegen Djokovic maar ook tegen zichzelf. Het 20-jarige supertalent verloor, begrijpelijkerwijs.

Wat was de uitkomst geweest van het duel dat een keerpunt had kunnen zijn in de tennisgeschiedenis? De vraag was of het Alcaraz lukte om de machtsovername definitief gestalte te geven. Net zoals het moment waarop John McEnroe zijn rivaal Björn Borg voor het eerst versloeg of Roger Federer op zijn geliefde Wimbledon de macht symbolisch overnam van Pete Sampras.

Ruim 2,5 uur prikkelden Djokovic en Alcaraz de fantasie in een duel dat voortdurende plotwendingen kende, maar eindigde met de kille realiteit van de blessure van Alcaraz. Djokovic speelde hun tweede ontmoeting ooit uit, al was aan hem af te zien dat hij ook niet goed wist hoe met de bijzondere situatie om te gaan. De intensiteit sloop uit zijn spel.

Met zijn zege op Alcaraz sloeg Djokovic een dubbelslag. Bij een overwinning in de finale pakt de 36-jarige Serviër het record van 23 grandslamtitels in handen. Hij deelt het record nu nog met Nadal, de titelverdediger die vanwege een blessure ontbreekt in Parijs. Bovendien neemt Djokovic de eerste plek op de wereldranglijst weer over van Alcaraz als hij het toernooi wint.

Onnavolgbare slagen

De jammerlijke afloop van de partij deed bijna vergeten hoe formidabel de eerste twee sets waren die Djokovic en Alcaraz afwerkten. Beide spelers toonden hun volledige arsenaal aan slagen en dreven elkaar tot het uiterste. Weergaloze rally’s werden afgewisseld met punten die het voorstellingsvermogen te boven gingen.

Want wat deed Alcaraz bijvoorbeeld aan het begin van de tweede set, toen hij in verloren positie van een onmogelijke bal een toverbal maakte? Terwijl hij terug naar de baseline rende, sloeg hij de bal uit de draai voorbij Djokovic. Een punt voor de eeuwigheid. Aan de andere kant van het net stond Djokovic te applaudisseren, als blijk van erkenning.

De Serviër kwam in zijn voorgaande wedstrijden een aantal keer moeizaam op gang, alsof hij wilde kijken hoe weinig energie hij nodig had om zijn partijen te winnen. Pas als hij in de verdrukking kwam, schakelde hij een tandje bij. Op de belangrijke momenten was hij onkreukbaar.

Tegen Alcaraz was Djokovic vanaf de eerste bal bij de les, als bewijs dat de nummer drie van de wereld in de grootste wedstrijden de beste versie van zichzelf is. Alcaraz bestormde het afgelopen jaar in razend tempo de tennishemel, maar op Court Philippe-Chatrier zette Djokovic de tijd in de eerste set gevoelsmatig even terug. Hij speelde als in zijn beste dagen, in de tijd dat niemand nog van Alcaraz had gehoord.

Maar Alcaraz knokte zich knap terug in het duel en ging niet alleen met zijn hart maar ook met zijn hoofd spelen. Steeds vaker maakte de frons op zijn voorhoofd plaats voor de brede glimlach op zijn gezicht, waarmee hij zich tot vrijdag door het toernooi had geslagen. Alcaraz toverde ballen voorbij Djokovic zoals alleen hij dat kan en leek fysiek meer in huis te hebben. Tot plots zijn lichaam hem in de steek liet.

Wereldranglijst

Djokovic boekte zijn twintigste overwinning op een rij op een grandslamtoernooi. De laatste nederlaag die hij leed, was een jaar geleden in de kwartfinale op Roland Garros. Sindsdien won de Serviër Wimbledon en de Australian Open, terwijl hij op de US Open ontbrak, omdat hij zich niet wenst te laten vaccineren.

Alcaraz profiteerde van diens afwezigheid en veroverde zijn eerste grandslamtitel in New York. Het Spaanse talent werd de jongste nummer één op de wereldranglijst ooit en wilde die status vrijdag meer dan ooit waarmaken tegen de meest succesvolle tennisser aller tijden. Het oude lijf van Djokovic bleek standvastiger dan het jeugdige lichaam van Alcaraz, die de Australian Open al miste vanwege een blessure. Om grandslamtitels te winnen, moet je ook fit blijven.

Djokovic kan zondag geschiedenis schrijven als hij het record van 23 grandslamtitels wint. Het is een van de redenen dat de onverwoestbare krijger uit Servië nog altijd op de baan staat.