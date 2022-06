Meerkamptoppers testen hun niveau op individuele nummers Gouden Spike

Olympisch meerkampkampioen Nafissatou Thiam in actie bij het verspringen tijdens de Gouden Spike. Beeld ANP

Drie jongetjes in het blauwe shirt van de organiserende vereniging Leiden Atletiek staan bij de start van de 100 meter horden. Ze hebben eerder op zaterdag zelf een wedstrijd gelopen en de racenummers zitten nog op hun tenue gespeld, hun namen zijn er met stift op geschreven. ‘Zij in baan zeven is olympisch kampioen’, wijst Hugo.

Jens en Thijmen kijken met bewondering naar de vrouw in baan zeven, die met haar 1.84 meter boven de andere deelnemers uittorent. Dat is Nafissatou Thiam. Hugo heeft het goed gezien. De 27-jarige Belgische is tweevoudig olympisch kampioen. Niet op de horden, wel op de zevenkamp.

Sinds haar titel in Rio de Janeiro is zij de maat der dingen in de allrounddiscipline en zaterdagavond neemt ze behalve op de horden ook aan het verspringen deel op de Gouden Spike.

Vlak voor de start rennen Hugo, Thijmen en Jens een stukje verder en het hoekje om. Zo staan ze recht achter Thiam en kunnen haar vanuit het startblok over de zee aan hekjes zien gaan. Ze pakken hun mobiel erbij, want een olympisch kampioen zie je zelden van zo dichtbij. Dat moet vastgelegd.

Vetter meldt zich af

Waren ze nog een paar banen naar links opgeschoven, tot achter de vierde, dan hadden ze ook de nummer drie van de Spelen van dichtbij kunnen bestuderen: Emma Oosterwegel. Ook zij combineert in Leiden het hordelopen met het verspringen. Het eerste is een goede warming-up voor het tweede.

Beide meerkampsters leggen het op de horden af tegen specialist Maayke Tjin A-Lim, die het onderdeel in 13,14 wint, voor de Jamaicaanse Melaine Walker (13,59) en Thiam (13,66). Oosterwegel eindigt als vierde in 13,72.

Eigenlijk had ook Anouk Vetter, die in Tokio meerkampzilver pakte, in Leiden over een van de banen op het rode tartan moeten snellen. Ze meldde zich daags voor de wedstrijd af.

Vetter won twee weken geleden de hoog aangeschreven zevenkamp in het Oostenrijkse Götzis. Ze verbrak met 6.693 punten haar eigen Nederlands record op de discipline die 100 meter horden, hoogspringen, kogelstoten, 200 meter, verspringen, speerwerpen en 800 meter samenbrengt.

Bij het hoogspringen liep ze toen een lichte knieblessure op, vertelt vader en meerkampbondscoach Ronald Vetter, die in de zon de wedstrijden in Leiden bekijkt. Zijn dochter lijkt goed te herstellen, maar een scan op maandag moet een definitief oordeel over de kwetsuur opleveren. Het was niet erg logisch om daarvoor alweer in actie te komen.

Pijn in de enkel

Meerkampers zijn gevoelig voor blessures, maar dat is niet omdat ze weinig aankunnen. Integendeel. Ieder atletiekonderdeel vraagt op zijn eigen unieke manier veel van het lichaam van een atleet, legt Vetter uit. ‘En dan gaan meerkampsters ook nog eens zeven onderdelen doen. Dat heeft een enorme impact.’ Zij kunnen dat dankzij een sterk, veelzijdig en weerbaar lijf toch aan.

Maar er is ook een andere kant. Omdat meerkampers hun aandacht moeten verdelen zijn ze iets minder toegerust op de specifieke impact van de individuele onderdelen dan specialisten. Dat maakt ze kwetsbaar. Daarom houdt Oosterwegel het bij het verspringen na één, ongeldige, poging voor gezien.

Ze loopt naar Vetter en legt uit dat ze pijn in de enkel voelt. ‘Niks ernstigs’, zegt ze even later. Toch is stoppen het devies. Het heeft geen zin om in de aanloop naar de WK in Eugene over een ruime maand risico’s te nemen. Daarvoor is de Gouden Spike, in internationale context een bescheiden wedstrijd, van te weinig importantie. ‘In een meerkamp zou ik wel verder zijn gegaan.’

Was Oosterwegel als ze verspringspecialist was wel doorgegaan of zijn meerkampers voorzichtiger? Vetter: ‘Dan had ze geen last gehad, want dan was haar lijf beter aangepast geweest aan deze belasting.’

Een meerkamp hakt erin. Volgens Oosterwegel en coach Vetter kan een topfitte sporter maximaal drie meerkampen per jaar afwerken. De zevenkamp in Götzis liet zijn sporen na bij Oosterwegel, die er vijfde werd. ‘Ik moest er een week van bijkomen’, zegt ze. ‘Maak daar maar twee weken van’, vult Vetter later aan. Daarom beperken zijn pupillen zich tussen de grote toernooien in wedstrijdverband tot losse onderdelen.

Gepuzzel hoort bij de discipline

Terwijl Oosterwegel haar tas pakt en over het hek langs de baan klimt springt Thiam naar 6.54 meter. Het is goed voor de tweede plaats, slechts twee centimeter achter de Litouwse Jogaile Petrokaite.

Anders dan de Nederlanders liet Thiam de meerkamp in Götzis aan zich voorbij gaan. Zij kampte de afgelopen maanden met een rugblessure en ze kan zo’n tweedaagse inspanning nog niet aan. In de weken voor het WK shopt ze met losse wedstrijden de complete ingrediëntenlijst van de zevenkamp bij elkaar. Over de horden was ze in Leiden niet zo te spreken, over het verspringen wel. ‘Dat geeft vertrouwen.’

Dat ze in de WK-voorbereiding geen complete zevenkamp kan afwikkelen ziet Thiam niet als een groot obstakel. ‘Voor mijn olympische titel van vorig jaar deed ik het ook niet.’

Ze weet als geen ander dat het gepuzzel nu eenmaal bij haar discipline hoort. De meerkamp draait in de kern om ‘managen’, zegt ze. Of het nu het managen van haar lijf of wedstrijdprogramma is. ‘Het is niet eenvoudig.’

Dat is tegelijkertijd de charme van de allrounddiscipline, vindt Vetter op haar beurt. ‘Het eist zijn tol, maar wat is er mooier dan de meerkamp? Het is de ultieme veelzijdigheid.’