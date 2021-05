Meerkamper Rik Taam zoekt in Lisse de weg naar de wereldtop

Meerkamper Rik Taam tijdens de 110 meter horden die hij wint in 14,71 sec. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Met huppelsprongetjes en minisprintjes probeert Rik Taam op temperatuur te blijven. Over de baan van atletiekvereniging De Spartaan in Lisse trekt zaterdagmorgen een kille oostenwind, een toch al wazige zon vervaagt verder achter een grijs wolkendek. De Ter Specke Bokaal is voor de 24-jarige meerkamper uit De Rijp de eerste wedstrijd in de buitenlucht, nadat hij begin maart op de EK indoor in het Poolse Torun verrassend vierde werd, op slechts 22 punten van het podium.

Zijn trainer Ronald Vetter ziet deze dag als een veredelde training op weg naar de wedstrijd in Götzis, Oostenrijk, waar Taam zich eind mei tussen de beste tienkampers zal proberen te plaatsen voor de Olympische Spelen. ‘Er zijn onderdelen waarin de spanning van een wedstrijd wat kan toevoegen aan een training.’ In Lisse komt Taam uit op discuswerpen, 110 meter horden en polsstokhoogspringen.

Taam trekt twee jasjes uit en begeeft zich naar de kooi voor het discuswerpen. Zijn persoonlijk record: 45.00 meter.

Volle honderd procent

Marc de Vries zit op zondag 7 maart schreeuwend voor de televisie. De atletiektrainer van AV Zaanland ziet op het scherm hoe zijn vroegere pupil een verwoede poging doet in Torun het brons te grijpen. Taam geeft alles op het afsluitende onderdeel, de 1.000 meter. De Vries: ‘Ik voelde dat het er nog in zat.’ Taam rent, hij wint. Maar het is niet genoeg. Pavel Wiesiolek uit Polen blijft hem voor met een totaal van 6.133 punten.

Het was de dag dat Taam voor het eerst in het licht van de internationale schijnwerpers stapte. Vetter: ‘Het is altijd afwachten wat een confrontatie met de wereldtop met iemand doet. Het mooie was: Rik groeide.’ Taam: ‘Op advies van de trainers ben ik in Polen op alle onderdelen voor de volle honderd procent gegaan. Niet meer nadenken. Geef gewoon die kogel een beuk. Dat pakte goed uit.’

NEA Volharding uit Purmerend was zijn eerste atletiekvereniging, hij begon er op zijn 9de. Het was niet de sport die zijn ouders hem meegaven, die bezitten beiden een zwarte band karate. Hij had er weinig mee. Als pupil op atletiek deed hij mee op alle onderdelen. ‘Ze gingen me allemaal goed af. Dat ben ik maar blijven doen.’

De Vries kreeg hem op 14-jarige leeftijd onder zijn hoede. Wat hem opviel: ‘Hij had fysiek een voorsprong op zijn generatie en een discipline die je pas op latere leeftijd verwacht.’ Zelf zegt hij daarover: ‘Ik heb het altijd vanzelfsprekend gevonden. Als je bepaalde doelen beoogt, moet je geen gekke dingen doen. Ik wil altijd goed presteren op aanstaande wedstrijden, maar tegelijkertijd kijk ik naar EK’s, WK’s, de Spelen. Daar droom je van, daar zet je alles voor opzij.’

Meerkamper Rik Taam gooit 44,02 meter met het discuswerpen. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Op zijn 22ste sloot Taam bij de meerkampgroep op Papendal. Vetter: ‘Ik zag een goed getrainde jongen, met weinig zwakke plekken. Ik zag wel slordigheden, fouten. Hij gooide de discus nogal eens ín de kooi.’

In Lisse is zijn resultaat bij het discuswerpen: 44.02, krap een meter onder zijn pr. De atleet: ‘Ik ben hier blij mee, zeker in dit kloteweer. Het lukte me op het laatst goed uit te strekken. Zo geef je de discus een lift mee.’ De trainer: ‘In het begin was hij te voorzichtig. Zo zie je maar wat een wedstrijd met je doet.’

Taam schiet zijn jasjes weer aan. Er komt een muts bij. De eerste regendruppels vallen. Met de handen in de zakken kijkt hij toe hoe aan de overkant van de baan hekjes worden geplaatst voor de 110 meter horden. Zijn persoonlijke record: 14,54 seconden.

De beste versie

Taam: ‘Het mooie aan de meerkamp zijn die twee dagen. Het is een achtbaan, ik ben altijd wat zenuwachtig van tevoren. Een onderdeel gaat geweldig, het volgende verpruts je. Er zitten zo veel emoties in. Het vliegt voorbij. De sfeer onderling is bijzonder. Iedereen is bezig de beste versie van zichzelf neer te zetten, er is altijd ergens progressie te boeken. Je zit elkaar niet zo in de weg.

‘Ik denk dat er nog winst te behalen is. Ik heb pas mijn studie voeding en diëtetiek afgerond, ik kan me nu helemaal focussen op de sport. Het gaat niet alleen om het fysiek beter worden. Ik kon bijvoorbeeld in wedstrijden echt in paniek raken als ik op het polsstokhoogspringen de aanvangshoogte mis. Op Papendal wordt dan de spanning nagebootst. Trainers sturen je na drie missers naar huis. Dan is je dag voorbij. Zo leer je wel met stress om te gaan.’

‘Of ik Tokio haal? De limiet is 8.350 punten. Dat is heel hoog. Mijn pr is 8.030. Misschien dat ik in Götzis een goede eindklassering haal. Er zijn veel bonuspunten te verdienen. Je moet bij de eerste 24 op de wereldranglijst zien te komen. Het zal spannend worden.’

Zijn resultaat op horden is net iets langzamer dan zijn pr: 14,71. De atleet: ‘De eerste drie gingen goed, daarna raakte ik er een paar en landde ik wat met het lichaam achterover. Dat ik toch dicht bij m’n pr kom, zegt iets over mijn vorm.’ De trainer: ‘Het zou nog net wat leniger kunnen.’

Vertrouwen

Taam moet ruim een uur wachten op het polsstokhoogspringen. In Lisse regent het nu gestaag, de wind wakkert aan. Zijn persoonlijk record is 4.82 meter. ‘Dat wordt nog oppassen straks, dat je in de nattigheid de grip op de stok niet verliest.’

Dan grijpt de trainer in: ‘We stoppen ermee. We gaan nu geen risico’s lopen.’

Taam loopt naar het middenterrein om de ongeopend gebleven tas met de polsstok op te halen. Toch ziet hij winst. ‘Ik heb hier vertrouwen opgedaan.’