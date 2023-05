Meer voetbalexpats dan ooit: nomade Kevin Luckassen heeft een mooi leven, zeker als je snel gelukkig bent

Kevin Luckassen (in het rood) speelt bij Rapid Boekarest, hier in een bekerwedstrijd tegen Farul Constanta in november 2022. Beeld Vasile Mihai-Antonio / Getty

Heel soms vraagt Kevin Luckassen (29) het zich af. Wat zou er zijn gebeurd als hij in Nederland was gebleven? Misschien was hij dan een betere voetballer geweest. Zeker is dat hij een ander mens was geweest. ‘Ik ben hierdoor echt een sterke gast geworden.’

Als speler van Jong AZ stond hij precies tien jaar geleden voor de keuze. Hij kon terecht in de eerste divisie, bij clubs als Volendam of Telstar. 19 jaar was hij pas, hij had nog alle tijd om zich bij grotere clubs in de kijker te spelen. ‘Maar dat wilde ik niet, ik wilde gewoon naar het buitenland, avontuurtjes meemaken.’

Over de auteur

Dirk Jacob Nieuwboer is sportverslaggever voor de Volkskrant en schrijft over voetbal en handbal. Hij was eerder correspondent Turkije en politiek journalist.

Via via kon de spits terecht in de Schotse Hooglanden, bij Ross County. Daarna volgden acht clubs in Oostenrijk, Tsjechië, Engeland, Roemenië en Turkije en tussendoor een jaartje bij Almere City. Dit seizoen maakt hij af bij Rapid Boekarest, volgend jaar zal hij waarschijnlijk een achtste land toevoegen aan zijn verzameling.

Volgens de denktank CIES Football Observatory zijn er nog nooit zo veel voetbalexpats geweest. In de laatste vijf jaar is dat aantal met 20 procent toegenomen, bij Nederlanders is de groei zelfs 51,1 procent. Ongeveer eenderde van de circa duizend Nederlandse profvoetballers speelt nu over de grens. Het Football Observatory telt 346 landgenoten, in 57 landen, die in het eerste team van een buitenlandse profclub spelen. Zoals Virgil van Dijk van Liverpool of Steven van Dijk, keeper van 07 Vestur op de Faeröer-eilanden.

‘In Nederland vinden ze dat je het hebt gemaakt als je bij Real Madrid of Barcelona speelt’, zegt Luckassen in zijn favoriete restaurant in Boekarest. ‘Maar het is al een hele prestatie als je het profvoetbal haalt. Uit mijn lichting bij AZ kan ik er nog twee opnoemen, daar zit ik mooi bij. Veel andere jongens waren niet goed genoeg, of ze dachten: laat maar gaan.’

Kevin Luckassen Beeld Alex Nicodim / Getty

Nomadenbestaan

Het nomadenbestaan dat hij nu al tien jaar leeft, heeft veel voordelen. Hij heeft veel vrije tijd, verdient genoeg om wat opzij te kunnen leggen. En hij voetbalt elke dag. ‘Maar ik heb ook weinig nodig om gelukkig te zijn, ik ben geen moeilijke jongen.’

Dat is nodig, want nadelen zijn er ook. Zijn vriendin studeert in Nederland, hij ziet haar minder vaak dan hij wil. Net als zijn familie. Al scheelt het dat zijn drie broers ook in het voetbal zitten en ze hun verhalen kunnen delen. Derrick Luckassen speelt in Israël, Samuel Brobbey in Oostenrijk. Brian Brobbey, de jongste, keerde na een halfjaar Leipzig terug bij Ajax.

‘De trainer die hem haalde werd ontslagen’, legt zijn oudste broer uit. ‘Je moet ook een beetje geluk hebben.’ Maar één ding weet hij uit eigen ervaring: over de grens moet je je aanpassen aan de lokale (voetbal)mores. ‘In Schotland moest ik gelijk de atletiekbaan op’, lacht hij. ‘Ik heb twee weken alleen maar gelopen, geen bal aangeraakt. Toen ik heb ik even gebeld met mijn familie, dat ik naar huis wilde.’

Inmiddels weet Luckassen dat het er meestal op trainingen juist niet zo serieus aan toegaat. ‘In Nederland zijn pass-trapoefeningen heilig, daar zitten de trainers bovenop. Hier gaat dat een beetje slappe hap. Dat boeit ook niemand. Het gaat om de wedstrijd, dan geeft iedereen gas.’

Sfeer in Turkije

De grootste uitzondering was het jaar bij FCV Farul Constanta, de club waar de voormalige Roemeense vedettes Gheorghe Hagi (trainer) en Gheorghe Popescu (voorzitter) de leiding hebben. ‘Daar werd elke dag alleen het beste geëist.’ Mede daardoor verdiende hij een transfer naar Turkije, waar Kayserispor een transfersom van 8 ton voor hem overhad. Een mooie stap, want de Turkse Süperlig staat hoger aangeschreven dan de Roemeense Superliga. En niet onbelangrijk: de salarissen liggen ook hoger.

‘De sfeer is daar fantastisch’, zegt hij. ‘Mooie stadions, de fans zijn heel erg fanatiek en de mensen heel erg warm.’ Een beetje hectisch was het wel, in één seizoen heeft hij zes trainers gehad. ‘Op een gegeven moment wordt het normaal. Drie, vier wedstrijden, hoppa, iemand anders. Weer verliezen, hoppa.’

Het land heeft veruit de meeste zaken lopen bij de geschillencommissie van de Fifa. Meestal omdat de salarissen niet worden uitbetaald. Een daarvan is van Luckassen. ‘Uiteindelijk denk ik dat ik mijn salaris wel krijg. Volgens mij heb ik een sterke zaak, maar leuk is het niet, natuurlijk.’

Leven na het voetbal

Gelukkig heeft hij in tien jaar tijd een buffertje opgebouwd. Langzamerhand is hij ook aan het denken over zijn leven na het voetbal. Zijn Playstation heeft hij twee jaar geleden weggegeven, zijn vrije tijd stopt hij nu in een opleiding positieve psychologie. ‘Maar ik hoop dat ik nog een jaar of zes kan voetballen.’

Zijn vriendin is bijna klaar met haar studie, die zie het wel zitten om straks met hem mee te gaan. ‘Ik ben benieuwd wat er nu weer op mijn pad komt, maar het is fijn als zij dan met meegaat. Alleen is al mooi, maar samen is het avontuur nog leuker.’