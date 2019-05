Meer promotie, meer degradatie en een andere geldverdeling in de eredivisie

Het bestuur betaald voetbal moet nog over het plan stemmen en ook spelersraad CSR en zendgemachtigde Fox Sports hebben nog inspraak.

Vooral de grote clubs toonden zich in het recente verleden ontevreden over de bereidheid van de sector om te veranderen, maar nu is dan toch schot gekomen in beoogde wijzigingen, door het voornemen ze een jaar eerder dan gepland in te voeren. Naast de twee directe plekken voor promotie en degradatie betwisten één club uit de eredivisie (de nummer 16) en clubs uit de eerste divisie elkaar nog om één plek in de hoogste klasse via play-offs.

De maatregelen behoren tot de zogenoemde veranderagenda. De veelbesproken beslissing van de KNVB om Ajax rond de wedstrijden tegen Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League een weekeinde vrij te geven, waardoor het slot van de competitie op de schop ging, krijgt een vast karakter. Er komt meer flexibiliteit over speeldagen en aanvangstijden, voor clubs die nog meedoen aan de Europese toernooien. Clubs in de groepsfase van Champions League of Europa League stromen ook pas in bij de laatste 32 van het toernooi om de KNVB-beker. Dat geeft ze één ronde respijt.

Financiële solidariteit

Ook de verdeling van mediagelden verandert, met 10 procent meer solidariteit. De ratio tussen de nummer 18 van de eredivisie en de nummer 1 wijzigt van 1:5,3 naar 1:4,8. In de praktijk was het de afgelopen jaren zo dat de nummer 1 tegen de 10 miljoen euro ontving en de nummer 18 een kleine 2 miljoen. De verhouding wordt dus iets gunstiger voor de kleinere clubs.

Clubs die Europees voetbal spelen, verdelen 5 procent van hun inkomsten uit de groepsfase en 3,75 procent uit de knock-outfase over clubs die niet Europees spelen. In eerste instantie gaat dat geld naar clubs die op natuurgras voetballen, om clubs zo te motiveren over te stappen.

Er is een herenakkoord gesloten tussen clubs met een jeugdopleiding met internationale status (Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, Vitesse, FC Utrecht). Zij beloven geen jeugdspelers bij elkaar weg te halen, al heeft dat akkoord geen juridische status. Om de eerste divisie verder te versterken, gaat 15 procent van de solidariteitsgelden vanuit de Uefa naar de clubs in die klasse. Doel van de topclubs blijft overigens nog steeds om de eredivisie te verkleinen naar bijvoorbeeld zestien clubs, om ook meer ruimte te scheppen op de internationale kalender, of om play-offs om het kampioenschap mogelijk te maken.

Schulden

Rond het betaald voetbal is overigens meer nieuws. De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) beveelt clubs in een open brief aan om hun strategie te herzien. Volgens de NBA heeft een kwart van de clubs in de eredivisie en tweederde van de clubs in de eerste divisie meer schulden dan bezittingen. Door het ontbreken van eigen vermogen zijn de clubs kwetsbaar. Promotie of degradatie, wel of geen Europees voetbal, wel of geen transfers, het zijn factoren die te veel sportieve en financiële effecten hebben.