Meer Mertens dan Messi in huis Maradona

Napoli – Barcelona (1-1), in de achtste finales van de Champions League, was een meestal zouteloze wedstrijd, met een zeer afwachtend Napoli en een eindeloos, in hemeltergend traag tempo rondtikkend Barcelona, met Frenkie de Jong als anonieme middenvelder en Antoine Griezmann als nog anoniemer aanvaller. Al scoorde de Fransman, de 1-1 na bijna een uur.

Een saaie bedoening dus, totdat de kleine Belg Mertens na een half uur schitterend scoorde, op een manier zoals hij dat al tientallen keren deed. Balverlies Firpo, een strakke voorzet van Zielinski, de aanname van Mertens en diens feilloze knal van randje strafschopgebied in de hoek, buiten bereik van doelman Ter Stegen. Het was zijn 121ste doelpunt voor Napoli, waarmee hij de Slowaak Hamsik evenaarde als recordhouder. Maradona (115) zijn ze voorbij.

Het doelpunt was een rijke beloning voor de defensieve opstelling van Napoli onder leiding van trainer Gattuso, de vroegere ijzervreter op het middenveld van AC Milan. De tijden van bijvoorbeeld trainer Sarri, toen Napoli zich ontwikkelde tot één van de aantrekkelijkste elftallen van Europa, zijn op dit soort avonden voorbij. Realisme is Gattuso’s methode.

Aanbeden

Mertens wekte Maradona’s werken voor één moment tot leven. In Napels leeft de Argentijn tot in eeuwigheid, in herinneringen, op muurschilderingen, in kapelletjes. Tifosi aanbidden hem om wie hij was, om hoe hij Zuid-Italië verhief met kampioenschappen in 1987 en 1990, met de Uefa Cup in 1989. Dergelijke successen heeft Napoli nooit meer beleefd.

Barcelona’s Messi, over wie vooraf veel was geschreven omdat hij qua voetbal geldt als opvolger van Maradona, kwam net als de rest van Barcelona te weinig in het spel voor in stadion San Paulo, al was Barcelona optisch sterker en bood de gelijkmaker voldoende perspectief. En Mertens? Die verdween kort na rust met een blessure, opgelopen toen hij met zijn voet op de noppen van Busquets trapte. Busquets kreeg geel vanwege gestrekt been. Hij mist de terugwedstrijd in Camp Nou over drie weken, net als Vidal. De Chileen kreeg rood.

Kort na het vertrek van Mertens vond Busquets eindelijk de opening, met een dieptepass op Semedo, waarna Griezmann scoorde. Pas daarna trok Napoli, met Milik voor Mertens, met serieuze bedoelingen ten aanval. Ter Stegen redde een paar keer fraai.