Meer fans, meer financiën: vrouwenvoetbal is steeds meer in trek

De Nederandse Jill Roord namens Wolfsburg in de halve finale tegen Arsenal, 1 mei 2023. Beeld Getty Images

Wie is de favoriet?

Wolfsburg en Barcelona behoren al jaren tot de absolute top in het Europese vrouwenvoetbal. De Duitse club, waar de Nederlanders Jill Roord, Dominique Janssen en Lynn Wilms spelen, staat voor de zesde keer in de finale van de Women’s Champions League (WCL). Voor het laatst gebeurde dat in 2020. In 2013 en 2014 werd de finale gewonnen.

Barcelona is later aangehaakt in de top, maar stond in de laatste vijf jaar liefst vier keer in de finale. In 2021 wonnen de Catalanen, vorig jaar werd de eindstrijd in Turijn verloren van Lyon (met acht titels de recordkampioen). In de eerste halve finale was Wolfsburg toen kansloos tegen Barcelona, dat in een volgepakt Camp Nou won met met 5-1. Thuis wonnen de Duitsers met 2-0.

Over de auteur

Dirk Jacob Nieuwboer is sportverslaggever voor de Volkskrant en schrijft over voetbal en handbal. Hij was eerder correspondent Turkije en politiek journalist.

De kern van Wolfsburg bestaat uit internationals van EK-finalist Duitsland, aangevuld met de drie Nederlanders, de stijlvolle IJslandse aanvaller Sveindís Jane Jónsdóttir en de Poolse topscorer Ewa Pajor. Bij Barcelona veel Spaanse internationals, maar de meeste doelpunten komen van de Nigeriaanse Asisat Oshoala en Caroline Graham Hansen uit Noorwegen.

De Noorse maakte ook de twee goals waardoor in de halve finales Chelsea met minimaal verschil (2-1) werd verslagen. Wolfsburg had het nog zwaarder tegen Arsenal, pas na verlenging werd de finale gehaald.

Hoeveel publiek trekt de Women’s Champions League?

De finale is dit jaar voor het eerst uitverkocht, liet de UEFA trots weten. In het Philips stadion zitten 34.120 toeschouwers, dat zijn er net iets meer dan de 32.257 die vorig jaar naar het stadion van Juventus kwamen. Een record is het niet, want in 2012 kwamen er ruim 50.000 mensen naar de finale in Berlijn.

Maar finales zeggen niet alles over de belangstelling. Dat vrouwenvoetbal veel publiek naar eendaagse wedstrijden kan trekken, is bekend. Dit jaar lukte het nog om de Johan Cruijff Arena voor tweederde (33.472 toeschouwers) te vullen voor Ajax-Feyenoord, terwijl voor de meeste wedstrijden in de Vrouwen Eredivisie nog geen duizend toeschouwers komen opdagen. Het zijn vaak gezinsuitjes, aantrekkelijk vanwege de relatief lage prijzen.

Zulke uitschieters zijn er ook in de WCL geweest: vooral Barcelona wist Camp Nou een aantal keer te vullen. Interessanter is dat dit jaar de ondergrens flink is opgekrikt. Vorig jaar was er nog een kwartfinale met slechts 3.318 toeschouwers (Real Madrid-Barcelona nota bene), nog twee andere bleven onder de 10 duizend toeschouwers. Dit jaar was 14.367 het minimum. En het gemiddelde aantal toeschouwers in het hele toernooi (inclusief de groepsfase) komt dit jaar boven de 11 duizend uit, in 2019 was dat nog 5 duizend.

Hoe zit het met uitzendingen op tv?

Vorig jaar moesten de Nederlandse fans van Lieke Martens (toen Barcelona) en Daniëlle van de Donk en Damaris Egurrola (Lyon) nog naar YouTube om de finale van de belangrijkste wedstrijd in het Europese vrouwenvoetbal te kunnen zien. Streamingsdienst DAZN zendt daar dit jaar de finale gratis uit, maar de eindstrijd is dit jaar ook bij de NOS te zien.

Dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat de finale in Eindhoven is, waarbij het helpt dat er ook nog drie Nederlanders meedoen. Voor de rest is de WCL in Nederland nog een ver-van-ons-bedshow, ook omdat Nederlandse clubs nog nooit de groepsfase hebben gehaald.

DAZN heeft op YouTube wel laten zien dat er in Europa een miljoenenpubliek is voor de gratis streams. Vorig jaar werden de 61 wedstrijden in totaal 64 miljoen keer aangeklikt. Naar de finale keken 3,6 miljoen mensen. Cijfers van dit jaar zijn alleen nog bekend van de groepsfase: daar zat het aantal views dit jaar op zo’n 20 miljoen, 42 procent meer dan een jaar eerder.

Volgend jaar wordt het spannend, want dan verdwijnen de meeste wedstrijden achter de betaalmuur. Voor 42 wedstrijden moet dan worden betaald (een abonnement kost 9,99 euro per maand), 19 wedstrijden blijven nog gratis te zien. Daar zitten de finale, een halve finale en twee kwartfinales bij.

Ter vergelijking: naar de finale van de Champions League bij de mannen kijken zo’n 300 miljoen mensen, maar die is dan ook in alle landen primetime te zien.

Is de WCL een vetpot?

De toeschouwersverhouding 1 (vrouwen) op ongeveer 100 (mannen) is ook terug te zien bij het prijzengeld. Winnaar Real Madrid hield vorig jaar 134 miljoen euro over aan het Champions League-seizoen. Kampioenen bij de vrouwen kunnen niet meer dan 990.000 euro verdienen. Dan moeten ze alles van begin tot eind winnen. Noch Barcelona noch Wolfsburg heeft dat gedaan, dus zij komen nog iets lager uit.

Het winnen van de finale levert 350.000 euro op, de verliezer krijgt 200.000 euro. In totaal zit er 24 miljoen euro in de prijzenpot. Dat is weinig in vergelijking met de 2,7 miljard bij de mannen, maar voor het vrouwenvoetbal is het toch aanzienlijk. Ajax en Twente hopen volgend jaar eindelijk door te stoten naar de groepsfase, die 400.000 euro oplevert. Dat is ongeveer 25 à 30 procent van hun totale begroting.