Meer dan zwaarbevochten 2-2 tegen Spanje zit er niet voor de Leeuwen van de Atlas

Het moest een wedstrijd om de eer worden. Na de twee eerder verloren wedstrijden tegen Iran en Portugal, stond er voor Marokko toch niks meer op het spel. Wat restte: niet roemloos ten onder gaan en de meegereisde Marokkaanse fans bedanken voor hun steun met een winst tegen de laatste tegenstander, Spanje.

Maar ook dat was Marokko niet gegund. In de Arena Baltika in Kaliningrad bleek ook Spanje niet te kloppen. Meer dan een zwaarbevochten 2-2 zat er voor Marokko niet in.

Foto AFP

De Marokkanen leken hun revanche te krijgen toen de Marokkaans-Franse international Khalid Boutaib in de veertiende minuut de bal aan de Spaanse verdediging ontfutselde en na een sprint over het veld de 1-0 in schoot. Vijf minuten later was het alweer gelijk via Isco die een vloeiende Spaanse combinatie genadeloos afrondde. Marokko kwam er daarna nauwelijks meer aan te pas. Een superieure Spaanse verzameling van Real Madrid en Barcelona-spelers hield Marokko klemvast op de eigen helft en was telkens dicht bij een tweede treffer. Marokko kon daar alleen venijn en frustratie tegenover stellen. Toen het fluitsignaal voor de eerste helft klonk hadden de Leeuwen van de Atlas vier gele kaarten verzameld.

In de tweede helft wist Marokko de ergernis beter te bedwingen en vooral energie in het spel te steken. Dat leverde Amrabat in de 54ste minuut een grote kans op; zijn schot op het doel tikte net via de lat de andere kant op. Sowieso kan Amrabat terugkijken op een geslaagd WK – van alle Marokkaanse voetballers vertoonde hij over alle drie de poulewedstrijden een hoog, constant niveau.

De Spaanse bondscoach Hierro probeert ... te kalmeren. Foto AP

Hakim Ziyech zal iets minder plezier hebben beleefd aan zijn WK-avontuur. Ook in de wedstrijd tegen Spanje wist hij zijn rol als publieksfavoriet niet waar te maken en had hij vooral het nakijken bij het flitsend Spaanse spel.

Alles hadden de Spanjaarden in huis om het Marokkaanse afscheidsfeestje in diepe teleurstelling te laten eindigen. Toch wisten ze hun overmacht niet om te zetten in tweede doelpunt.

Spanje door als nummer 1 in de poule. Ze ontlopen Uruguay. Foto EPA

Dat gebeurde wel aan Marokkaanse zijde, in de 81ste minuut. Een kopbal van invaller Youssef En Nesyri – opgeleid aan de voetbalacademie Mohammed VI in Rabat – bracht de Marokkanen langszij.

Tien minuten lang mochten de Marokkanen hopen op een eervol vaarwel van het WK. In de blessuretijd kreeg de Spanjaard Iago Aspas in een kennelijke buitenspelsituatie de bal aangespeeld en hakte hem het doel in. De scheidsrechter keurde het doelpunt eerst af. Een moment later – na raadpleging van de beelden – kende hij het doelpunt alsnog toe. De Marokkaanse voetballers konden zoveel pech niet aan en vertrokken direct na het laatste fluitsignaal naar de kleedkamer.