Mee met de neutrale wagen: ‘Merde, we moeten er tussenuit’

De zitplaats van de mecanicien in de neutrale servicewagen van Shimano. Beeld Robert Giebels

‘De voorsprong van de kopgroep is een minuut en vijf seconden’, klinkt het over de koersradio in neutrale servicewagen nummer 1. Het is de veertiende etappe van de Ronde van Frankrijk, een bergrit van Annemasse naar Morzine. ‘Bon’, zegt chauffeur Jerome Payen en zet zijn knalblauwe auto met groot ‘Shimano’ erop naast de weg. Schuin achter hem op de achterbank doet mecanicien Maxime Benoist alvast zijn mondkapje voor. Want wie weet, misschien moet hij straks wel heel dicht bij een renner komen om hem aan een nieuw wiel te helpen. Of erger: aan een nieuwe fiets.

Mecanicien en chauffeur zitten in de servicewagen van fietsonderdelenfabrikant Shimano die uitsluitend als taak heeft tussen koplopers en peloton te rijden zodra het verschil meer dan een minuut is. Ze zijn neutraal en helpen elke renner met materiaalpech, ook als die met een ander merk fietst. Achter die neutraliteit blijkt een complexe puzzel te schuilen.

Over de auteur Robert Giebels schrijft voor de Volkskrant over wielrennen en Formule 1. Hij was correspondent in Azië, schreef over economie en won als politiek verslaggever journalistiekprijs De Tegel.

Wirwar van onderdelen

Links van de stilstaande auto raast de kopgroep van circa twintig renners voorbij. Zodra de laatste, Wout Poels, passeert, rijdt Payen weg en blijft zo dicht mogelijk achter de renners als de zwerm aan motoren toelaat. Motoren van de politie, van de tv, van fotografen, van de sponsor die koude sportdrank uitdeelt. De snelheidsmeter geeft 87 kilometer aan. De hoge snelheid weerhoudt de afdalende renners er niet van tegen elkaar te praten. Een geeft zelfs een bidon door.

Nu zou het erop aan kunnen komen voor Benoist. Als een van de leden van de kopgroep een schuiver maakt, of liever, een lekke band krijgt, moet de jonge mecanicien hem binnen zo kort mogelijke tijd weer op weg helpen, zodat de renner het contact met de kopgroep niet verliest.

Dat ‘op weg helpen’ is een uitdaging, want niet elke wielerploeg fietst met Shimano-onderdelen. Sterker: in de kopgroep die vlak voor hem rijdt, zitten mannen van Movistar en Lidl-Trek en die hebben spullen van concurrent Sram op hun fietsen geschroefd. Een zorg minder is dat er niemand van AG2R bij zit. Die ploeg heeft als enige een ‘groep’ – versnellingen en remmen – van het Italiaanse Campagnolo.

Als een renner een lekke achterband heeft, moet de neutrale mecanicien uit de stapel achterwielen naast hem meteen de juiste plukken. Maar het merk van de groepset is slechts het eerste puzzelstuk.

Fietsen voor Vingegaard en Pogacar

Welke variabelen er zijn? Dat staat op een overzicht voor zijn neus: ploegen rijden met twaalf of elf versnellingen, dus tandwielen op het achterwiel. Het ene team heeft schijfremmen van 160 millimeter, de ander van 140. Ook moet de mecanicien weten hoe de wielen eigenlijk vastzitten. Moet ik alvast een 5 of 6 millimeter inbussleutel halen uit de gereedschapszak voor me, of gebruikt de ploeg snelsluitingen?

Nog maar één keer deze Tour hoefde Benoist in actie te komen. In de lange afdaling van de twaalfde etappe naar Belleville-en-Beaujolais verloor de Noor Torstein Traeen op 20 kilometer van de finish de controle over zijn fiets en ging in een greppel spectaculair over de kop. Zijn fiets stuiterde de weg op, waar andere renners het ding nog net konden ontwijken.

De Shimano-auto zat er vlak achter en kon de Noor van Uno-X een geheel nieuw rijwiel verstrekken. Mecanicien Benoist moest wel nog even checken welk type schoenen Traeen gebruikt vooraleer de fiets met de juiste pedalen van het dak te halen. Voor het eerst sinds het Japanse fietsonderdelenmerk de neutrale service in 2021 van Mavic overnam, kwam er een renner met een Shimano-fiets over de finish.

Althans, een fiets met het woord Shimano op het frame. Het merk maakt geen fietsen, alleen fietsonderdelen. Voor de liefhebber: de zes carbonfietsen die elke neutrale wagen op het dak heeft zijn de Axxome III van het Franse merk Origine en kosten ongeveer 3.500 euro. Twee fietsen staan voor het grijpen. De ene is helemaal op maat van Jonas Vingegaard, inclusief de juiste pedalen. Op de andere kan Tadej Pogacar zo wegfietsen.

Mensen inspireren

De rol van Shimano in de Ronde van Frankrijk heeft een hoog ‘je weet maar nooit’-gehalte. Zelden komen de mensen in de drie auto’s en op de twee motoren in actie. Als het enigszins mogelijk is fietst een prof op zijn eigen op de millimeter nauwkeurig afgestelde materiaal. Dat Traeen twintig kilometer op een ‘vreemde’ fiets reed is uitzonderlijk. Als het even kan wisselt de renner die ‘neutraal’ materiaal heeft gekregen, zo snel mogelijk weer naar een fiets van het dak van de eigen ploegleidersauto.

‘Shimano wil mensen inspireren’, meldt de fabrikant een tikje vroom, ‘en sporters helpen op topniveau te presteren.’ Vanzelfsprekend is de reden om in de Tour te zitten commercieel van aard. Het merk hoopt dat tot het einde der tijden te doen, want tegen de opvallende aanwezigheid van de blauwe auto’s kan geen reclamecampagne op. Dat het merk iedere renner uit de brand wil en kan helpen, vindt de firma ook mooi passen bij het marktleiderschap.

Mondkapje af

‘Merde’, mompelt chauffeur Payen. De voorsprong van de kopgroep waar hij achter rijdt, neemt snel af. Over de radio klinkt dat die onder de minuut duikt en dat betekent dat de Shimano-auto er weer tussenuit moet. Dat is nu eenmaal de regel.

Neutrale servicewagen nummer 1 moet weer naar voren, naar de kop van de optocht die door de bergen slingert. Als de auto de renners passeert, raakt de arm van Julian Alaphilippe bijna de achteruitkijkspiegel. Maar het ‘bijna’ van de leek is ‘ruimschoots’ voor de ervaren chauffeur – zijn spel met motoren en andere auto’s gaat om centimeters.

De mecanicien doet zijn mondkapje weer af. Vingegaard en Pogacar willen deze veertiende etappe winnen en staan niet toe dat er een kopgroep ontstaat. Neutrale servicewagen nummer 1 hoeft vandaag weer niet in actie te komen.