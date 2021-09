Medvedev wint US Open, geen historische Grand Slam van Djokovic

Novak Djokovic (links) feliciteert Daniil Medvedev met zijn overwinning. Beeld EPA

De beker werd in New York uitgereikt door Rod Laver, de laatste man die de Grand Slam had weten te voltooien. De Australiër deed het twee keer, in 1962, toen als amateur, en vervolgens in 1969. (Bij de vrouwen was Steffi Graf in 1988 de laatste.) Na de mislukte poging van Djokovic is de kans groot dat de 83-jarige Australiër zijn opvolger niet meer de hand zal kunnen schudden.

Medvedev schreef in New York zijn eerste grandslamtoernooi op zijn naam, nadat hij in 2019 tekort was geschoten op de US Open, en eerder dit jaar in de finale van de Australian Open tegen Djokovic (7-5, 6-2, 6-2).

‘Het was toen niet goed genoeg,’ zei Medvedev voorafgaand aan zijn herkansing. ‘Ik verloor veel te makkelijk.’ Het zou hem niet nog eens gebeuren: in New York bleek hij zijn les te hebben geleerd.

Medvedev stort vol ongeloof ter aarde na het winnende punt. Beeld AP

Beste op hardcourt

De nummer twee van de wereld bewees zich als een van de beste hardcourtspelers van het moment, misschien wel de beste. Van de 40 wedstrijden die hij dit jaar op die ondergrond speelde, won hij er liefst 35. In de kwartfinale van de US Open moest ook Botic van de Zandschulp eraan geloven. De Nederlander is de enige die een set van de uiteindelijke winnaar af wist te snoepen.

Op alles wat Djokovic probeerde had Medvedev een antwoord. Geen uithoek van de baan bleek onbereikbaar voor de Rus, die met zijn lengte van 1.98 meer een verrassende snelheid in huis heeft. In zijn servicebeurten bleef hij bovendien vrijwel foutloos.

Alleen in de laatste set moest hij Djokovic een break toestaan, toen hij voor de wedstrijd mocht serveren. Bij een nieuwe poging, op 5-4, hield hij zijn zenuwen wel in bedwang.

Last van spanning

Uitgerekend de normaal zo onverstoorbare Djokovic leek last te hebben van de spanning. ‘Voor meer dan vijftig jaar lang heeft niemand in deze positie verkeerd,’ sprak commentator John McEnroe. ‘Djokovic heeft alles meegemaakt, maar dit is ook voor hem nieuw.’

In de aanloop naar zijn finale ontweek de nummer één van de wereld vragen over de Grand Slam. Dat de historische mogelijkheid hem niet onberoerd liet, bleek na zijn nederlaag, toen Djokovic op de bank in huilen uitbarstte. In de tweede set verwoestte hij zijn racket nadat hij enkele breakpoints verspeelde.

In zijn hoofd woedde een tornado, zei de Serviër na zijn overwinning op Alexander Zverev in de halve finale. Wat er zich in zijn gedachten afspeelde? ‘Dat wil je niet weten,’ sprak hij. Aan de buitenkant was het niet te zien, maar het idee van een Grand Slam had hem het gehele toernooi bezig gehouden.

Het wachten was zondagnacht op een comeback die uiteindelijk nooit zou komen. Djokovic kon dit keer niet leunen op zijn (mentale) veerkracht en uithoudingsvermogen. Tien keer was hij dit jaar op een grandslamtoernooi teruggekomen nadat hij de eerste set verloor. Een elfde keer bleek teveel gevraagd.

Frustratie bij Novak Djokovic Beeld EPA

Uithoudingsvermogen

Volgens Matteo Berrettini, zijn Italiaanse tegenstander in de kwartfinale, was Djokovic niet moe te krijgen, kon hij als het moest drie dagen aaneen spelen. De Serviër is een specialist in marathonpartijen, speelde op zowel de Australian Open, Wimbledon als de US Open de langste finales in de geschiedenis van die toernooien.

In de negen jaar jongere, graatmagere Medvedev trof hij een tegenstander met vergelijkbaar uithoudingsvermogen. Djokovic stond in New York 5,5 uur langer op de baan dan de Rus, en had in al zijn partijen bij elkaar bijna twee marathons afgelegd. In ‘vermoeidheid en zenuwen’ zag McEnroe de oorzaak van zijn nederlaag.

Voor het eerst was het publiek in New York, hongerig om getuige te zijn van tennishistorie, volledig op de hand van Djokovic. Ook die ervaring was nieuw. Het deed hem zichtbaar goed: na zijn break in de derde set plaatste hij glimlachend zijn hand op zijn borst. ‘Ik heb verloren, maar mijn hart is vol vreugde,’ sprak hij nadat zijn tranen waren opgedroogd. ‘Jullie hebben me in mijn ziel geraakt, ik heb me hier nog nooit zo gevoeld.’

Door zijn verlies blijft Djokovic met twintig grandslamoverwinningen op gelijke hoogte met Roger Federer en Rafael Nadal. Had hij zijn Grand Slam voltooid, dan hadden fans van zijn concurrenten een zware kluif gehad aan discussies over wie de beste is van het drietal.

Voor Medvedev was er geen twijfel meer mogelijk, onthulde hij na zijn overwinning op Djokovic. ‘Ik vind hem de beste tennisser allertijden.’