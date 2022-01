Medvedev - Tsitsipas: halve finalepartij van botsende stijlen

Daniil Medvedev in zijn kwart finalepartij tegen Felix Auger-Aliassime. Beeld REUTERS

Niet voor niks durfde voormalig nummer één van de wereld Andy Roddick het aan om de stijl van de 23-jarige Tsitsipas al eens te vergelijken met die van Roger Federer. Niemand beweegt zo elegant en soepel over de baan als Federer in zijn beste dagen, maar de Griekse nummer vier van de wereld doet in goede doen in veel denken aan de 40-jarige Zwitser.

Daartegenover staat Medvedev, de mondiale nummer twee, een verdediger pur sang. In de geest van Novak Djokovic slaat de 25-jarige Rus bijna elke bal terug. Gezegend met een paar snelle benen, een ijzeren wil en onuitputtelijk uithoudingsvermogen. Hoe langer een wedstrijd duurt, hoe moeilijker het wordt om van hem te winnen.

Het was veelzeggend hoe beide spelers woensdag hun partij in de kwartfinales wisten te winnen. Tsitsipas zweefde over de baan tegen de 20-jarige Italiaan Jannik Sinner, de nummer 10 van de wereld en ook al een tennisser behorend tot de nieuwe generatie. In iets meer dan twee uur kreeg Tsitsipas geen enkel breekpunt tegen en benutte zelf alle vier zijn kansen op een breek (6-3, 6-4, 6-2).

Stefanos Tsitsipas won eenvoudig van Jannik Sinner. Beeld AP

De Rus overleefde een matchpoint

Zo soepel als het ging bij Tsitsipas, finalist op Roland Garros vorig jaar, zoveel moeite had Medvedev met Félix Auger-Aliassime. De Rus werkte een 2-0 achterstand in sets weg en overleefde een matchpoint tegen de onverzettelijke 21-jarige Canadees. Met een fenomenale service en harde slagen vanaf de baseline domineerde Auger-Aliassime als nummer negen van de wereld het spel.

In de finale van Roland Garros boog Djokovic vorig jaar tegen Tsitsipas voor de zesde keer in zijn carrière een 2-0 achterstand in sets om in een overwinning. Medvedev flikte het woensdag voor de tweede keer in zijn loopbaan. Hoe hij dat voor elkaar had gekregen? ‘Ik besloot te doen wat Novak Djokovic zou doen’, zei hij. ‘Ik dacht: ik laat Auger-Aliassime werken. Als hij wil winnen, dan moet hij vechten tot het laatste moment.’

Bij Medvedev kwam de overlever in hem naar boven toen hij in het nauw dreigde te raken. In de tweede set sloeg hij 55 procent van zijn eerste services in, een laag percentage, en maakte dubbele fouten op belangrijke punten. Iets wat niet past bij de vaak zo onkreukbare Rus. Net op tijd wist hij zich te herpakken en zich in de partij te knokken.

Onnodige fouten

Ver achter de baseline was hij weer de verdediger die zijn tegenstander de fouten liet maken. Auger-Aliassime en Medvedev maakten na 4 uur en 42 minuten tennissen precies even veel punten: 182. Het verschil zat hem in het aantal onnodige fouten. 75 voor Auger-Aliassime tegenover 53 voor Medvedev.

Voor Auger-Aliassime was de kwartfinale in Melbourne zijn beste prestatie op een grandslamtoernooi. Met Tsitsipas als volgende tegenstander krijgt Medvedev hetzelfde type speler voor zijn kiezen. Net als zijn Canadese generatiegenoot wil de Griek het spel vanaf de baseline dicteren. Op zoek naar de aanval.

Medvedev en Tsitsipas zijn twee van de gezichten van de nieuwe lichting tennissers, die staan te trappelen van ongeduld. Wachtend op een definitieve machtsovername nu de op leeftijd geraakte Federer met blessures kampt en Djokovic (34) ontbreekt omdat hij zich niet wilde laten vaccineren. Nadal is de enige tennisser van De Grote Drie die actief is in Melbourne.

Nadal jaagt op zijn 21ste grandslamtitel

In de andere halve finale vecht de 35-jarige Spanjaard tegen de tijd die nog moet komen. Met Matteo Berrettini ontmoet hij de 25-jarige Italiaan die vorig jaar de finale op Wimbledon van Djokovic verloor en in 2019 tot de halve finale op de US Open reikte. Nadal jaagt op zijn 21ste grandslamtitel. Een record. Ter vergelijking: van de andere drie halve finalisten wist alleen Medvedev tot nu toe een grandslamtoernooi op zijn naam te schrijven. Hij won de US Open vorig jaar.

Mocht de Rus in Australië zijn tweede grandslamtitel pakken, dan is hij de nieuwe nummer één van de wereld. Daarvoor moet hij wel eerst zien af te rekenen met Tsitsipas. Beide spelers stonden acht keer eerder tegenover elkaar. Medvedev won zes keer, Tsitsipas twee keer.