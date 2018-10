Medische gegevens drie Nederlandse sporters gehackt

2010-05-10 12:47:03 ARNHEM - Exterieur van NOC*NSF in Arnhem. ANP RICK NEDERSTIGT Foto ANP

Het internationaal Olympisch Comité (IOC) bracht de Nederlandse sportkoepel begin dit jaar op de hoogte van de digitale diefstal van de zogeheten dispensatieformulieren van drie Nederlandse sporters. Hierin staat onder meer een doktersverklaring van welke medicijnen een sporter mag gebruiken vanwege een aandoening, als deze middelen op dopinglijsten staan.

‘Medische gegevens moeten goed beveiligd zijn’, zegt de NOC*NSF-woordvoerder. ‘In dit geval is geen informatie buitgemaakt die ophef kan veroorzaken. Maar natuurlijk staat voorop dat zulke informatie niet gehackt mag worden.’ Over welke tak van sport de sporters beoefenen en of het om medaillewinnaars gaat, wil hij niets zeggen.

Vermoed wordt dat het een Russische hack is geweest op een internationale groep van in totaal ruim tweehonderd sporters. De Amerikaanse autoriteiten hebben hierover een aanklacht ingediend. Mogelijk zijn hiervoor dezelfde spionnen verantwoordelijk die Nederland zijn uitgezet.