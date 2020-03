Mediagenieke Leerdam is succesvol, maar haar toekomst ongewis

Jutta Leerdam wint de wereldbeker op de 1.000 meter, zaterdagmiddag in Heerenveen. Beeld Klaas Jan van der Weij

Met een eerste plaats op de 1.000 meter verovert Jutta Leerdam zaterdagmiddag voor het eerst in haar carrière een zege in de wereldbeker. Het is het uitroepteken achter haar uitmuntende seizoen. Ze werd dit jaar Nederlands-, Europees,- en wereldkampioen op de 1.000 meter. En dan vertegenwoordigt ze met een kwart miljoen volgers op Instagram ook nog eens een grote commerciële waarde. Je zou denken: haar kostje is gekocht voor volgend seizoen.

Niet dus. Na afloop van haar race vertelt ze in Thialf dat ze nog met Reggeborgh, een investeringsmaatschappij, om tafel moet om over haar aflopende contract te praten. Pas als die gesprekken zijn geweest kan ze iets over haar toekomst vertellen. Blijft ze? ‘Ik weet het echt nog niet’, zegt ze. ‘Pas als er een gesprek is geweest, komt er meer duidelijkheid en dan horen jullie het vanzelf.’

‘Team Jutta’

Leerdam is een van de meest mediagenieke sporters van Nederland. Ruim voordat ze grote prestaties leverde, zat ze al aan tafel bij DWDD. Haar manager John van Lottum, ex-tennisprof, moet Leerdam in de markt zetten. Haar vader zei onlangs in het Algemeen Dagblad: ‘Dat schaatsen is leuk, maar het moet ook wat opleveren. Ze hoeft van mij niet voor een uitkering te rijden, dan kan ik via mijn netwerk veel beter betaalde banen regelen.’

Wat de gesprekken met Reggeborgh mogelijk gecompliceerd maakt is dat Leerdam een relatie heeft met Koen Verweij, tevens haar ploeggenoot bij Reggeborgh. Hij maakt een comeback en mikt over twee jaar op olympisch goud. Ook hij is lid van ‘Team Jutta’. Meerdere keren dit seizoen vertelde Leerdam over de positieve invloed op haar prestaties. Het liefst gaan ze samen door.

Wie Leerdam wil, krijgt Verweij erbij? De wereldkampioen houdt alle opties open. Ook als haar door de NOS wordt voorgelegd dat in de wandelgangen het verhaal de ronde doet dat Reggeborgh niet door wil met Verweij. Wat daar de reden van is? Verweij reageert niet op een verzoek nader in te gaan op zijn situatie.

Wat dan nog niet bekend is, is dat Reggeborgh die week contact heeft gelegd met Ireen Wüst. Het zou kunnen verklaren waarom Reggeborgh-coach Gerard van Velde afwerende gebaren maakt op de vraag of hij graag met Leerdam verder wil volgend seizoen. ‘Ik moet mijn mond dichthouden, sorry.’ Ook teammanager Henk Schra wil niets zeggen. ‘Er is maandag een gesprek met Jutta en Koen. Daarna komt er duidelijkheid. Ja, over Jutta én Koen.’

Een paar weken eerder, in Salt Lake City, heeft Verweij al gehint op een plan B: een eigen ploeg rondom hem en Leerdam. ‘Natuurlijk hopen we dat Reggeborgh een aanbieding gaat doen. Maar misschien is dit ook voor triple A-bedrijven een interessant moment om in te stappen.’ Het risico van een eigen ploeg formeren is wel dat het tijd en energie kost. Na een korte vakantie op Bonaire wil Leerdam in april alweer beginnen met trainen. Zonder sponsor zal ze alles zelf moeten voorschieten. Dat levert financiële stress op.

Zondagmiddag wordt de transfer van Wüst naar Reggeborgh wereldkundig gemaakt, door Wüst zelf in een interview met de NOS. Vrijwel tegelijkertijd stuurt de ploeg een persbericht. Wüst wil zich onder Van Velde louter gaan richten op de 1.500 meter. Dat moet goud opleveren op de Spelen van 2020 in Beijing, de laatste halte in haar carrière.

Over de invulling van de ploeg heeft Wüst naar eigen zeggen niet gesproken met de teamleiding. ‘Ik kan niets zeggen over de invulling, daar zijn ze nog mee bezig. Maar ik heb er vertrouwen in dat er een mooie ploeg staat.’ Ze gaat er desgevraagd vanuit dat Leerdam voor het team behouden blijft. ‘Ze is supersnel en heeft een supergoeie techniek, het lijkt me mooi om met haar samen te werken.’

Olympisch succes

Over minder dan twee jaar zijn de Olympisch Spelen. Op het hoogst denkbare podium wil Leerdam schitteren. Daar gaat het haar om. ‘We gaan nu een traject in dat moet leiden tot olympisch succes’, zegt manager Van Lottum aan de telefoon. ‘We gaan positief het gesprek in. Reggeborgh wil Jutta erbij houden, dat hebben ze gezegd.’

En Koen Verweij? ‘Het is zeker geen package deal’, zegt Van Lottum. ‘Koen heeft absoluut een belangrijke aandeel in haar succes gehad, maar hij is ook een individu. Ze zien elkaar de hele dag. In die zin zal hij sowieso een belangrijke rol spelen in haar carrière.’