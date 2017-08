Media-overzicht: kranten jubelen over voetbalvrouwen

Trouw: 'Triomf van collectief'

'Het was illustratief voor dit Nederlands team', schrijft Trouw op de sportpagina's van de krant. 'Mandy van den Berg, de aanvoerder die dit toernooi haar basisplaats kwijtraakte, mocht na de 4-2-overwinning in de finale op Denemarken samen met Sherida Spitse de EK-trofee in ontvangst nemen. Om maar weer eens aan te tonen dat de historische Europese titel een triomf van het collectief was.



'Nederland-Denemarken vormde een fraai sluitstuk van een toernooi waarin Nederland liet zien welke ontwikkeling de ploeg de afgelopen tijd heeft doorgemaakt. Vier jaar geleden eindigde het EK in Zweden in een desillusie, in 2015 liep het WK-debuut in Canada uit op een deceptie en vorig jaar slaagde Nederland er niet in zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Rio.'



Op de voorpagina van de krant staat een foto van de feestvierende vrouwen. Oud-bondscoach Marco van Basten komt aan het woord en herinnert de lezer eraan dat we het als land niet meer moeten hebben van de mannelijke profvoetballers. 'We hadden met zijn allen wel een feestje nodig', zegt hij.



Voetbalverslaggever Henk Hoijtink is ook blij dat er weer eens wat te vieren valt op de Nederlandse velden, nu 'ónze voetbalsters, met een volle lach op het gezicht' de besten van Europa zijn. 'Dat is wel even iets anders dan die al langer kwakkelende mannen van ons, en het chagrijn dat hen daardoor omsluit.'