Medailles verlangd van judoka’s op weg naar de Spelen van 2024

Sanne van Dijke (witte pak) in gevecht met de Oostenrijkse Michaela Polleres tijdens het EK in Sofia in April. Op de Spelen van Tokio won Van Dijke brons. Beeld AFP

Na de Spelen van Tokio zijn enkele grote judoka’s gestopt. Staan de opvolgers van Henk Grol, Marhinde Verkerk en Juul Franssen al klaar op de WK?

De judobond heeft zich als doel gesteld om drie medailles te winnen op de WK. Daarnaast wil de bond zes top-7-plekken veroveren. Die doelstelling is bepaald op basis van resultaten uit het verleden en hoe de Nederlandse judoka’s er momenteel voor staan, weet directeur topsport Gijs Ronnes.

Met vijf medailles (waarvan twee keer goud) beleefde de Nederlandse equipe eerder dit jaar een succesvol EK, al laat dat toernooi EK zich moeilijk vergelijken met de WK. In Sofia ontbraken sterke judolanden zoals Georgië, Japan, Brazilië en Zuid-Korea. Toch was de prestatie van onder anderen Jur Spijkers bemoedigend.

De 25-jarige judoka, die lange tijd achter Grol en Roy Meyer in de wachtkamer zat, veroverde bij de zwaargewichten (boven de 100 kilogram), de koningsklasse van het judo, verrassend de Europese titel. Bij de vrouwen bewijst Guusje Steenhuis in de klasse tot 78 kilogram al langere tijd de natuurlijke opvolger van Verkerk (wereldkampioen 2009) te zijn. De 29-jarige judoka kreeg in Tokio al de voorkeur boven haar concurrent en veroverde in 2018 al eens WK-zilver.

De Nederlandse kanshebbers op medailles komen voornamelijk uit in de zwaardere gewichtsklassen. Waar blijven de Nederlandse lichtgewichten?

Nederland heeft weinig judoka’s die bij de lichtgewichten, veelal gedomineerd door de Aziatische landen, meekunnen met de wereldtop. Vreemd is dat niet met een bovengemiddeld lange bevolking. Nederland wacht nog altijd op opvolgers van Deborah Gravenstijn (zilver op de Spelen 2008 in de klasse tot 57 kilogram) en Ruben Houkes (ex-wereldkampioen in de klasse tot 60 kilogram en olympisch brons in 2008).

Om een einde aan die droogte te maken is de judobond een onderzoek gestart naar de manier van judoën van lichtgewichten in andere landen. Hoeveel aanvallen maken de buitenlandse judoka’s ten opzichte van hun Nederlandse collega’s? In welke minuut maken zij de punten en hoe wordt er daar getraind? ‘Ja, we hebben een langere bevolking, maar het wil niet zeggen dat we niks hoeven te doen’, aldus Ronnes.

De WK in Tasjkent tellen mee voor het kwalificatietraject richting de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Hoe zit dat precies?

Op de EK’s, WK’s en grand slams mag Nederland twee judoka’s per gewichtsklasse afvaardigen. Maar op de Olympische Spelen, veruit het belangrijkste toernooi bij judo, is slechts plek voor één judoka per gewichtsklasse. Om te bepalen welke judoka naar Parijs mag, is er een kwalificatietraject opgesteld.

Mochten er twee topjudoka’s in dezelfde klasse actief zijn, dan kijkt de bond naar de plek op wereldranglijst en de behaalde resultaten op de internationale toernooien. Daarbij weegt het resultaat op een WK zwaarder (want sterker bezet) dan op een EK of grand slam.

Tijdens het twee jaar durende kwalificatietraject is het voor judoka’s belangrijk dat zij hun beste vorm richting de Spelen laten zien: in het eerste jaar (tot juni 2023) tellen de resultaten voor vijftig procent mee. In het tweede jaar (tot de Spelen) wegen de prestaties honderd procent mee.

In aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio zorgde het kwalificatietraject voor een hoop gedoe bij de Nederlandse judoka’s, tot aan een rechtszaak aan toe. Kunnen we dat richting Parijs weer verwachten?

Die kans is een stuk kleiner. Na de heisa die het vorige kwalificatietraject met zich meebracht, heeft de judobond de criteria geobjectiveerd. Niet langer bepaalt een selectiecommissie van wijze mannen welke judoka in hun ogen de meeste kans maakt op een olympische medaille.

De wereldranglijst is in eerste instantie leidend. Een judoka die in de top-6 (mannen) of top-4 (vrouwen) staat, gaat naar de Spelen. Is dat niet het geval of staan er twee judoka’s in de top-6 of -vier, dan kijkt de bond naar behaalde WK-medailles, gevolgd door resultaten op andere internationale toernooien.

Mochten al die criteria geen uitkomst bieden - volgens directeur topsport Ronnes alleen theoretisch onmogelijk - dan moet een onderling gevecht tussen beide judoka’s uiteindelijk bepalen wie de beste is - iets waar de bond tot vorig jaar sceptisch tegenover stond.

Met twee bronzen medailles op de laatste twee Olympische Spelen (Rio en Tokio) was de opbrengst schraal. Wat is het doel voor Parijs 2024?

De judobond vindt het nog te vroeg om over een harde doelstelling te praten, maar heeft de ambitie om drie medailles te winnen in Parijs. Het Nederlandse judo kan een succes wel gebruiken. Door de tegenvallende prestaties in Rio en Tokio schroefde NOCNSF de jaarlijkse subsidie met een paar procent terug.

De bond ontvangt zo’n 1,7 miljoen euro per jaar van de nationale sportkoepel. Judo krijgt na zwemmen, hockey, roeien, volleybal en de wielersport het meeste geld van NOCNSF. Het geld is hard nodig om een kwalitatief hoogwaardig topsportprogramma te kunnen draaien. Daartegenover staat dat de sportkoepel medailles verwacht.