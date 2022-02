Mbappé krijgt in de 94ste minuut zijn verdiende treffer voor winnend Paris Saint-Germain

Mbappé was constant in beweging is, met nauwelijks te evenaren snelheid. Beeld AFP

Vier minuten blessuretijd. 93,5 minuut zijn voorbij. Nog één actie. Invaller Neymar vindt met een hakbal Mbappé, geboren in Parijs, volgend seizoen mogelijk speler van Real Madrid. De wereldkampioen versnelt, speelt de bal fabuleus tussen Militão en Vázquez door en schuift die, vanaf links het strafschopgebied binnengedrongen, keihard langs doelman Courtois.

Die 1-0 is verdiend. De aanval verslaat de defensie. Het avontuur wint van behoudzucht. Paris Saint-Germain - Real Madrid, de eerste achtste finale van de Champions League, ontlook pas na rust, omdat PSG steeds driftiger aanviel met de soms ongrijpbare Mbappé, met ook nog Neymar in de laatste twintig minuten, hersteld van een blessure. Real oogde armoedig, met alleen 0-0 in gedachten. Geen enkele kans wist het elftal van Carlo Ancelotti uit te spelen.

Het grote geld tegen de grote naam

Al met al valt het bal wat tegen, deze wedstrijd die een gala-avond van het voetbal had kunnen zijn. De grootste arena van het internationale voetbal opent in het Bois de Boulogne het doek na de winterstop, voor de knockoutfase. PSG - Real Madrid is hét affiche bij de laatste zestien. De club die met geld uit Qatar zo graag de beker wil winnen, tegen de recordwinnaar uit Spanje. Al dat talent, al die miljoenensalarissen, de transfersommen, de regen, het publiek in het Prinsenpark, afkomstig uit de hele wereld, hunkerend naar een mooie avond, naar een verhaal voor thuis, voor later.

Maar de topacteurs hebben, in tegenstelling tot bij bijvoorbeeld het toneel, niet hetzelfde doel op deze regenachtige dinsdag: het publiek vermaken en tot applaus verleiden. Nee, ze willen allebei verder. Ze moeten verder, naar de kwartfinales. Alleen de winst over twee duels telt. En uitdoelpunten tellen dit seizoen niet meer dubbel, als het over twee duels gelijk blijft. De drang om buiten het eigen stadion te scoren, neemt mogelijk wat af.

Dus valt de thuisploeg aanvankelijk voorzichtig aan, en later gepassioneerder en feller, en houden de bezoekers met concentratie tegen. Saai is dat door de bank genomen, want er gebeurt weinig tot de rust. Het genieten is dan verscholen in het kleine: de aannames, de traptechniek. In de tweede helft breekt het duel open en komt die onvermijdelijke eerste keer dat Mbappé zijn directe tegenstander Carvajal voorbijsnelt, met een overtreding en strafschop tot gevolg. Messi legt aan en mist, omdat zijn inzet zwak is en Courtois een goede keeper.

Real voetbalt gemiddeld gesproken als Go Ahead Eagles dit seizoen in de Arena tegen Ajax deed. Defensief, uitstekend georganiseerd, met ijzeren discipline. Zo voetbalt Real meestal in topduels, omdat het daarvoor ook het elftal heeft. Al blijft het jammer dat zoveel kwaliteit vrijwel alle avontuur uit het voetbal verbant.

Messi ondanks misser op dreef

Ja, Messi krijgt wel kritiek in Parijs omdat hij het niveau van Barcelona bijna nooit meer haalt, als hij al meedoet, maar hij is op deze avond redelijk op dreef, al zal hij de gemiste strafschop blijven betreuren. Alleen al die ene pass op Mbappé, na achttien minuten, is bijna een toegangskaartje waard. De bal, halfhoog, krijgt een soort tegeneffect na de stuit. Mbappé schiet met links en ziet Courtois redden. En kort voor tijd geeft hij een steekballetje op Neymar, wonderschoon.

PSG, zonder invalbeurt voor de Nederlanders Gini Wijnaldum en Xavi Simons, beweegt soms te weinig, het is voetbal van kunstenaars die geloven dat het uit stilstand ook wel goedkomt, wat strijdig is met het moderne voetbal. Gelukkig is daar Mbappé, die altijd in beweging is, met nauwelijks te evenaren snelheid.

Real is een kwestie van countervoetbal. Hopen op de snelheid van Vinicius, met aansluiting van Benzema. Real heeft totaal geen boodschap aan zoiets als amusementswaarde. Gewoon tegenhouden, met oneindig veel routine op het middenveld. Het lukt bijna, totdat Mbappé demarreert. Beslist is nog niets. PSG gaat ook bij de return kansen krijgen in Madrid, zoveel is zeker.