Mbappé is de vorstelijk betaalde hoofdrolspeler in de niet-transfer van het decennium

Kylian Mbappé na weer een doelpunt in de Franse competitie, 29 april tegen Strasbourg RC. Beeld AFP

Ophef op zaterdag en zondag, in de hoogste regionen van het voetbal. Kylian Mbappé (23), mogelijk de beste voetballer ter wereld, wees na een lange periode van onderhandelingen een vorstelijk bod van Real Madrid af. Hij blijft tot 2023 bij zijn huidige club Paris SG: voor een tekenbonus van naar verluidt zeker 150 miljoen euro en een jaarsalaris van zeker 50 miljoen netto.

De snelle, behendige aanvaller gaat op deze wijze totaal zijn eigen gang, tegen bepaalde ontwikkelingen in het voetbal in. De trend is immers: spelers laten hun contract aflopen en veranderen dan van club. Dat levert ze meer op, want de nieuwe club hoeft geen transfersom te betalen aan de oude club. Onder anderen Lionel Messi, Memphis Depay en Georginio Wijnaldum bewandelden deze weg.

Mbappé zou vertrekken bij PSG, daarvan was menigeen overtuigd, toen hij een jaar geleden weigerde bij te tekenen in Parijs. Zijn contract liep deze zomer af en voortdurend waren daar verwijzingen naar Real, tussen alle besprekingen door. Paris SG verkocht hem een seizoen geleden bewust niet, en liet de transferwaarde schieten. De eigenaren uit Qatar zeiden doodleuk dat ze liever nog een jaar van zijn kunde genoten.

Zware verliezen

En toen, zaterdag, liet PSG een filmpje verschijnen met Mbappé die uitkijkt over het Prinsenpark. ‘Notre histoire s’écrit ici’, zegt hij lachend. Snoeihard was daarop de kritiek, vooral uit Madrid, en zelfs van de baas van de Spaanse liga. Javier Tebas heeft impulsen nodig voor de competitie die vroeger dreef op Ronaldo en Messi. Spanje ziet zich langzamerhand overvleugeld door met name Engeland, maar ook Duitsland, Italië en Frankrijk zelf zijn in opkomst.

Tebas diende zelfs een protest in bij de Uefa over de ‘niet-transfer’, omdat Paris SG met zijn peperdure huishouding van topspelers elk jaar zware verliezen lijdt, en die dan eenvoudig wegpoetst met het geld uit de schier onuitputtelijke bron van Qatar Sports Investments. De club laveert zo om de in veel ogen loze principes van het door de Europese bond aanvaarde financial fairplay.

Mbappé ging op de foto met clubpresident Nasser Al-Khelaifi, die zich in het voorjaar nog misdroeg in stadion Bernabéu van Madrid, toen Real uitgerekend zijn PSG uitschakelde. En hij scoorde zondag drie keer in de slotwedstrijd van de competitie tegen Metz, wat zijn totaal in de liga op 28 goals en 17 assists bracht.

Franse media smulden van de ontknoping van de transfersaga. Frankrijk - Spanje 2-0, kopte sportkrant l’Equipe, waarbij ook de zege van Olympique Lyon op Barcelona in de finale van de Champions League voor vrouwen meetelde.

Eigen merk uitbouwen

Het lijkt erop dat wereldkampioen Mbappé het beleid bij de club mede gaat bepalen. De bedoeling is dat trainer Pochettino en technisch directeur Leonardo verdwijnen. Mbappé krijgt naar het schijnt inspraak in transfers en alle ruimte om zijn eigen merk verder uit te bouwen, opdat hij als individu de troon kan bekleden die zo langzamerhand is verlaten door Messi en Ronaldo.

Zijn verlengde verblijf in Parijs geeft vooral ook aan hoe groot de macht van het Midden-Oosten in het voetbal is. Mbappé en Erling Haaland gelden als de grootste talenten van de voetbalwereld. Mbappé blijft bij Paris SG, Haaland tekende onlangs voor Manchester City, dat eigendom is van sjeiks uit de Verenigde Arabische Emiraten. Die twee clubs zijn de grootste jagers op de trofee in de Champions League, de enige grote prijs die ondanks alle financiële inspanningen van iets meer dan een decennium bij beide ontbreekt.

Vijfde competitie van Europa

Kritiek is er ook op het blijven van Mbappé, nog even afgezien van alle financiële aspecten, van volgers die zich afwenden omdat de bedragen het voorstellingsvermogen voorbijgaan. De Franse Ligue I is gemiddeld gesproken de vijfde competitie van Europa. Vrijwel elk jaar kampioen worden met PSG voegt weinig toe aan zijn internationale status, wil hij tenminste algemene erkenning krijgen als beste speler van zijn generatie.

Grote ambitie van PSG is de Champions League winnen, hetgeen telkens mislukt tot nog toe. Zelfs als de winst daar is, zal er kritiek zijn. Ja, met zoveel investeringen moet het wel een keer lukken, zullen de critici schrijven.

Anderzijds: Real Madrid, de club die de jonge Fransman zo graag wilde toevoegen aan de selectie, ook vanwege de noodzaak om de gemiddeld oude selectie te verjongen, staat nu weer in de finale. Ook bij Real zou het niet heel bijzonder zijn geweest om de belangrijkste Europese beker te winnen. Dat is Real in de historie al dertien keer gelukt zonder Mbappé.