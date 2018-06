Mbappé blinkt uit bij 4-3 zege Frankrijk, Messi en Argentinië naar huis

Fascinerend en meeslepend was de eerste achtste finale van het WK, tussen Frankrijk en Argentinië, tussen de ster die opstaat en de ster die misschien afscheid neemt van het interlandvoetbal. De jongeling won met glans, Kylian Mbappé dus, en hij schoot de Fransen persoonlijk naar de kwartfinales, door een zege met 4-3, en twee doelpunten.

Lionel Messi, net 31 jaar, in zijn vermoedelijk laatste WK nog één keer op jacht naar goud, nam dus gedesillusioneerd afscheid van het toernooi. Zonder werkelijk te hebben uitgeblonken, op flitsen na, bij zijn doelpunt tegen Nigeria vooral, en zaterdag ook bij zijn geweldige pass op de 4-3 van Agüero in blessuretijd. Hij is verzeild geraakt in een elftal dat los zand is en topkwaliteit ontbeert. Spelers namen volgens Argentijnse media de macht over van bondscoach Sampaoli, een man wiens neurotische gedrag langs de lijn werkelijk niet om aan te zien is. Een ploeg die totaal zonder rust voetbalde, overspannen zelfs, kwalitatief arm.

Mbappé is pas 19, de aanvaller van Paris SG, met een voetballeven voor zich, om te beginnen de kwartfinale van het WK tegen de winnaar van Uruguay – Portugal. Frankrijk is een mooi, veelgeprezen elftal, maar bondscoach Didier Deschamps laat de ploeg vaak vrij defensief spelen. Dat is ergens te begrijpen, omdat de aanvallers gedijen bij ruimte, omdat ze gevaarlijk zijn en bijna niet te stoppen als ze op snelheid liggen. Maar zijn plan behoefde bijstelling kort na rust, toen Argentinië van 1-0 achter op 2-1 voor was gekomen.

Bijna elk balverlies van Argentinië in gevaarlijke zones leverde een Franse kans op, en Argentinië is nu eenmaal een ploeg met veel balverlies, met een defensie die zoveel weggeeft dat het onthutsend is, met een doelman zonder cruciale reddingen. Het elftal van driftkikker Sampaoli speelde nochtans zijn beste wedstrijd van het toernooi, hoe weinig daarvoor in feite ook nodig was. Maar al na ruim tien minuten kreeg Griezmann gelegenheid om zijn tweede strafschop van het toernooi te benutten.

De aanleiding was een schitterende versnelling van Kylian Mbappé, de jongeling die in balbezit kwam na slordig balverlies van de Argentijnen en op onwaarschijnlijke wijze demarreerde. Rojo was blijkbaar zo onder de indruk dat hij een nogal overbodige overtreding maakte, want het was een hele klus geweest voor Mbappé om vanuit zijn positie te scoren. Scheidsrechter Faghani uit Iran twijfelde geen moment, penalty. Even daarvoor had Griezmann al een vrije trap tegen de lat schoten, want Frankrijk is ook goed in spelhervattingen.

Frankrijk viel ver terug en in feite was de gelijkmaker, kort voor rust, verdiend, hoewel Argentinië niet echt goed voetbalde en veel ploeggenoten de soms afgemeten passes van Messi, ook in de diepte, geen fatsoenlijk gevolg kunnen geven. Maar bij de 1-1 stonden de Fransen even te slapen. Kort na een ingooi op links kwam de bal bij Di Maria, die naar het centrum was getrokken en heerlijk uithaalde met links, van ruim twintig meter. Niemand was bij hem in de buurt, doelman Lloris was kansloos. Kort na de pauze nam Argentinië zelfs een voorsprong, toen Mercado de schuiver van Messi van richting veranderde.

Frankrijk moest nu structureel ten aanval trekken, en had binnen relatief korte tijd succes. Sterker, toen pas 68 minuten waren gespeeld stond de ploeg met 4-2 voor. Eerst scoorde Pavard werkelijk heerlijk, met een schot buitenkant voet van even buiten het strafschopgebied, na een voorzet van Hernandez. Daarna was het de beurt aan Mbappé, het grootste talent van het voetbal, de jongen die Ajacied Tagliafico een vreselijke middag bezorgde. Eerst met een schuiver met links in een vol strafschopgebied, daarna na een voortreffelijke tegenaanval, met een schitterend passje van Giroud. Invaller Agüero scoorde nog, na een fabuleus saluut van Messi, maar die 4-3 kwam te laat.

De Fransen verder, met een applauswissel voor Mbappé toe. De Argentijnen naar huis, met een vermoedelijk vaarwel van Lionel Messi aan het interlandvoetbal.