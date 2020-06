Maximaal één begeleider bij de US Open? Dat maakt het tennis juist eerlijker

Kiki Bertens en Demi Schuurs verliezen de beslissende dubbelpartij tegen Aryna Sabalenka en Aljaksandra Sasnovitsj in de Fed Cup-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland in februari. Beeld ANP

Een begeleider mogen toptennissers vanwege het coronavirus meenemen naar de US Open, eind augustus. Een coach, een fitnesstrainer, een fysiotherapeut, een meditatieleraar desnoods of een echtgenote. Is dat werkbaar? ‘Onmogelijk’, meent Novak Djokovic, de mondiale nummer één die soms wel vijf begeleiders in zijn entourage heeft.

‘Ik heb een coach nodig, een fysiotherapeut en een conditietrainer’, zei Djokovic in Servië waar hij een demonstratietoernooi speelde voor volle tribunes – in zijn geboorteland zijn de coronamaatregelen minder strikt dan elders. In New York, dat zwaar getroffen is door het coronavirus, zijn geen toeschouwers welkom. Spelers moeten in hotels buiten Manhattan verblijven en ze worden veelvuldig getest op het coronavirus.

Schoorvoetend kwam Djokovic donderdag terug op zijn uitspraken. De 33-jarige Serviër zei uit te zien naar de US Open. ‘Mits alle deelnemers de kans krijgen om veilig naar New York te moeten reizen.’

Djokovic besefte vermoedelijk dat hij de lager geklasseerde spelers tegen zich in het harnas had gejaagd. De mindere tennisgoden hebben geen geld om een eigen fysiotherapeut of conditietrainer in te huren. Sommige spelers kunnen zelfs een eigen coach niet betalen en reizen alleen de wereld rond.

‘Ik vind dit een beetje grof naar de lagere spelers die al blij zijn als ze één persoon kunnen betalen om mee te nemen’, zegt dubbelspecialiste Demi Schuurs. ‘Ik weet niet beter dan dat ik maar één begeleider bij me heb. Dat is voor mij normaal en zal ook nooit veranderen. Je zou kunnen zeggen dat het nu juist eerlijker wordt. Het mag geen excuus zijn voor de topspelers om niet te komen als ze maar één persoon mee mogen nemen.’

Schuurs, de nummer 12 van de wereld in het dubbelspel, haalde de afgelopen twee jaar het eindejaarstoernooi van de WTA Finals. Ze heeft een coach in België, waar ze traint, maar hij gaat niet mee naar toernooien. Schuurs gebruikt tijdens wedstrijden de echtgenoot en coach van haar dubbelpartner uit Tsjechië Kveta Peschke. Hij verdeelt zich over het dubbelteam van zijn vrouw en nog een ander duo. ‘Als dat duo een wedstrijd heeft terwijl wij trainen, hebben wij even pech. Zo is het nu eenmaal.’

Voor Djokovic en co ziet de wereld er anders uit. De topspelers reizen naar grandslamtoernooien met een entourage van talloze mensen. Ze hebben vaak eén of twee coaches mee, een fysiotherapeut, sparringpartner, conditietrainer en in sommige gevallen nog een eigen manager en arts.

Elise Tamaëla, de coach van Kiki Bertens, heeft zich er wel eens over verbaasd. ‘Ik heb me altijd afgevraagd wat je aan een eigen arts hebt. Er zijn altijd artsen aanwezig op een toernooi. Als je er zo ernstig aan toe bent dat je continu een arts in de buurt moet hebben, lijkt het me sowieso geen goed idee om te spelen.’

Tamaëla is een multifunctionele coach, omdat zij ook is opgeleid als fysiotherapeut. Dat geldt ook voor de man van Bertens, Remko de Rijke. Hij fungeert op toernooien naast fysiotherapeut ook als sparringpartner bij trainingen. ‘Voor Kiek zou het geen probleem zijn als ze maar één persoon mee kan nemen’, zegt Tamaëla. ‘En al zou ik geen fysiotherapeut zijn maar alleen coach, je wordt op die toernooien niet aan je lot overgelaten. Je kunt dag en nacht bij fysiotherapeuten van de organisatie terecht.’

Tamaëla denkt dat er geen andere keus op zit voor spelers dan te wennen aan een situatie met minder grote hulptroepen. ‘Misschien wordt dit wel het nieuwe normaal in het tennis en kunnen we volgend jaar ook nog maar één begeleider per toernooi meenemen.’

Hoe hoger de ranking, des te meer personen spelers mee mogen nemen achter de schermen in de spelersruimte op de grandslamtoernooien. Daarnaast kunnen ze extra mensen uitnodigen op de tribune. Als families meekomen, zijn er soms nanny’s aanwezig. Djokovic nodigt naast zijn vaste team soms acteurs uit. Hij is ook wel eens bijgestaan Pepe Imaz, een meditatieleraar uit Spanje.

‘Achter de schermen zie je bij Djokovic standaard vier mensen om hem heen. Bij Nadal ook wel drie of vier mensen. Bij de vrouwen zie je dat niet zo vaak. Drie is echt de max. Ik weet niet eens hoeveel mensen Kiek mee mag nemen in de spelersruimte. Ze heeft er nooit meer dan twee nodig.’

Bertens verdiende al bijna tien miljoen euro aan prijzengeld. Ze heeft de financiële middelen om haar team uit te breiden, maar heeft daar volgens haar coach geen behoefte aan. Ze beslist half juli of ze meedoet aan de US Open. Tamaëla: ‘Het gaat goed op deze manier. Het is maar net wat je fijn vindt. Nog meer mensen om je heen kan ook voor onrust zorgen. Wij houden de lijntjes graag kort.’

Rolstoeltennisster Marjolein Buis begrijpt dat er ophef is ontstaan over het schrappen van het rolstoeltoernooi van de US Open. Ze distantieert zich echter van het commentaar van de Australische rolstoeltennisser Dylan Alcott. Die noemde het besluit van de organisatie ‘afschuwelijke discriminatie en stelde dat hij ‘als hij zou kunnen lopen, wel had mogen meedoen.’ Het toernooi voor valide tennissers vindt wel doorgang.

De 32-jarige Buis vindt het wel vreemd dat de deelnemers het nieuws vanuit de media moesten vernemen. ‘Er is niks over gezegd en er werd niet op ingegaan tijdens de persconferentie. Ik las het zelf op een nieuwssite en we hebben er nog steeds niets definitiefs over te horen gekregen, aldus Buis.

‘De organisatie heeft wel een steekje laten vallen. Ik zou er veel mee begrip voor hebben als ze met een goede reden komen. We weten niet wat de argumenten zijn en daarom is er nu een relletje ontstaan.

Buis begint in januari aan haar laatste seizoen, met als hoogtepunt de Paralympische Spelen van Tokio. ‘De kans op nog eens een grandslamtitel wordt zo wel steeds kleiner. Hopelijk gaat Roland Garros door, want wij als rolstoeltennissers moeten het hebben van de grand slams”, zei de nummer 4 van de wereld. “Ook financieel gezien is het schrappen van de US Open een flinke domper. Op de kleinere toernooien mogen we blij zijn als we ons ticket en hotel kunnen betalen.’