Max Verstappens zege bewijst: in de Formule 1 regeren de (juiste) banden

Na de Grand Prix op Silverstone van afgelopen weekend waren de banden van Mercedes-coureur Lewis Hamilton flink beschadigd. Beeld AFP

Voor Max Verstappen kon het contrast in een week tijd niet groter. In de eerste race op Silverstone kon hij naar eigen zeggen schaapjes tellen, zo ver waren de Mercedessen van hem weggereden. Zondag reed hij op hetzelfde circuit, in nagenoeg dezelfde omstandigheden, soeverein naar de zege. Na de race waren vriend en vijand het erover eens: bandenleverancier Pirelli speelde een cruciale rol bij zijn overwinning.

Voor elk weekeinde levert Pirelli de teams drie bandensoorten: de snelste en zachtste banden (soft), de iets hardere banden (medium) en het hardste bandentype (hard), dat ook het langzaamst slijt. De namen en kleuren (rode, gele of witte wangen) van die banden zijn bij elke race hetzelfde, maar met de hardheid kan Pirelli variëren, afhankelijk van de kenmerken van het circuit. Vaak is bijvoorbeeld de hardste band op een langzamer circuit zachter dan op een snellere baan.

Om te voorkomen dat de twee races op Silverstone exact hetzelfde zouden verlopen, hadden de Italianen voor de tweede wedstrijd op het circuit de banden een gradatie zachter gemaakt dan een week eerder. Dat zo’n besluit aanzienlijke invloed kan hebben op de uitkomst van de race, bleek zondag.

Hoge slijtage

Verstappen won, omdat zijn auto het plots een stuk beter deed op de relatief zachtere banden. In tegenstelling tot de Mercedessen, waarbij de stukken rubber er al na een paar ronden vanaf vlogen. De Duitse renstal gist nog naar de oorzaak van die hoge slijtage. Slechts twee coureurs finishten op dezelfde plek in vergelijking met een week eerder.

Het roept ook de vraag op: heeft Pirelli te veel invloed in de Formule 1? Teams geven per jaar honderden miljoenen uit aan hun coureurs en auto’s, om zoveel mogelijk controle te hebben op de prestatie. Vanuit dat perspectief is het opmerkelijk dat iets essentieels als het rubber dat al dat vermogen en stuurtalent moet overbrengen naar het asfalt in handen is van een externe partij.

Kees van de Grint, die in de Formule 1 werkte als bandenexpert van recordkampioen Michael Schumacher, ziet bijvoorbeeld graag nog een leverancier instappen naast Pirelli, zei hij eerder al eens in een interview met deze krant. Volgens hem krijgt de Formule 1 daarmee een extra dynamiek en winnen de teams wat invloed terug op hun banden.

Max Verstappen maakt een pitstop tijdens de Grand Prix op Silverstone. Beeld Getty Images

Aftroeven

Van de Grint was werkzaam voor Bridgestone en had als enige missie concurrent Michelin aftroeven door een zo goed mogelijke band te ontwikkelen. ‘Wij maakten ons alleen druk over hoe die pakweg 300 kilometer zo snel mogelijk te overbruggen. Dat is een beetje weg’, aldus Van de Grint over de huidige Formule 1. ‘Natuurlijk hadden we toen ook weleens een band die te snel sleet, maar dan was het strijd en werd het geaccepteerd. Wie niet waagt, die niet wint. Maar als de verschillen tussen banden groter zijn, kun je met een gewaagde strategie een tekort compenseren. Met Michael wonnen we zo races die we eigenlijk niet konden winnen.’

De tijd van bandenoorlogen eindigde in 2006 en sinds 2011 is Pirelli de exclusieve bandenleverancier van de Formule 1. Geregeld hebben teams en coureurs sindsdien hun twijfels geuit over die monopoliepositie. Zo zijn de Pirelli-banden bewust zo gemaakt om na een bepaald aantal ronden slijten. Het moet leiden tot meer inhaalacties en meer verschillende strategieën. Maar in de praktijk rijden coureurs vooral zo voorzichtig mogelijk. Zo slijten de banden het minst snel en hoeven ze tegenwoordig in de meeste races slechts één tijdverslindende pitstop te maken.

Rijden met het gaspedaal half ingedrukt gaat in tegen de essentie van het racen, vindt bijvoorbeeld regerend wereldkampioen Lewis Hamilton. Hoewel hij afgelopen weekeinde nadeel had van de zachtere banden, had hij wel genoten, zei hij zondag in de persconferentie na de race. Door de sneller slijtende, zachtere banden was iedereen namelijk min of meer gedwongen meerdere pitstops te maken, waardoor de race stukken minder voorspelbaar werd en de nadruk minder op het sparen van banden lag. ‘Ook al moet ik dit misschien niet zeggen, want dan zitten we straks weer in deze situatie’, zei Hamilton lachend.

Max Verstappen was het roerend met hem eens: ‘Over het algemeen zijn eenstoppers niet heel spannend en houdt niemand ervan om constant op de banden te letten. We willen gewoon pushen.’