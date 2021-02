Max Verstappens team Red Bull neemt gok door de zorg over motoren op zich te nemen

Max Verstappen en zijn team bij Red Bull. Beeld Formula 1 via Getty Images

Waarom waagt een energiedrankmerk zich aan het bouwen van Formule 1-motoren?

Om het lot in eigen hand te krijgen. Het team won tussen 2010 en 2013 vier wereldtitels op rij met Renault-motoren. Daarna introduceerde de Formule 1 nieuwe, complexe hybridemotoren en bleek Renault de slag te hebben gemist; de motor was onbetrouwbaar en niet krachtig genoeg.

De relatie tussen renstal en motorleverancier verslechterde. Bij Red Bull begon de afhankelijkheid van Renault te schuren. In 2019 koos het F1-team met Honda daarom voor een nieuwe motorleverancier.

Het Japanse automerk stak honderden miljoenen euro’s en vele duizenden manuren in het verbeteren van de krachtbronnen. Het kwam dan ook als een schok toen Honda in oktober vorig jaar relatief onverwacht aankondigde na 2021 uit de Formule 1 te stappen. De Japanners vonden de F1 niet meer in een nieuwe, duurzame koers passen.

Red Bull stond dus weer voor een motordilemma. Het team zag niets in een ongemakkelijke reünie met Renault of weer een samenwerking met weer een nieuw merk, waarna al snel één pad overbleef: het intellectuele eigendom van Honda overnemen en dan maar zelf motoren bouwen in de fabriek in het Engelse Milton Keynes.

Red Bull-topman Helmut Marko noemde het besluit in een persbericht ‘een gewaagde’ zet. ‘Maar wel eentje waar we goed en lang over hebben nagedacht. We weten dat het een enorme inspanning zal vergen, maar denken dat we hiermee het competitiefst kunnen blijven.’

Red Bull zit sinds 2005 in de Formule 1. Waarom zijn ze niet eerder op dat idee gekomen?

Simpelweg omdat het nooit een optie was. Het team heeft onvoldoende kennis in huis om als niet-autofabrikant de ingewikkelde hybridemotoren te ontwikkelen, laat staan verbeteren. Juist dat laatste is essentieel om succesvol te zijn in de Formule 1.

Maar in een tijd waarin de koningsklasse volop bezig is met het zoeken naar kostenbesparingen, onder meer vanwege de coronapandemie, zag het team een kans. Red Bull startte een lobby om het doorontwikkelen van motoren na dit seizoen te verbieden. Dat scheelt renstallen jaarlijks vele miljoenen en Red Bull hoefde zich dan enkel druk te maken om het in elkaar zetten en onderhouden van de krachtbronnen.

Voor zo’n ‘engine freeze’ had het alleen wel de hulp van de negen andere teams nodig. De afgelopen maanden werd er volop gesteggeld. Vorige week was er plots een unaniem akkoord, waarin werd afgesproken dat de aandrijving tot en met 2024 niet verbeterd mag worden. Vier dagen later maakte Red Bull de Honda-overname bekend.

Waarom zouden collega-teams een directe concurrent aan een motor te helpen?

Allereerst omdat de kans aanzienlijk was dat Red Bull anders de Formule 1 zou verlaten. De sport die al geregeld wordt verweten te saai te zijn, kan het zich niet permitteren een toonaangevend topteam te verliezen. De nieuwe F1-baas Stefano Domenicali noemde de bevriezing van het motorreglement niet enkel belangrijk voor Red Bull, ‘maar voor de gehele sport’.

Tegelijk is het de vraag of de ontwikkelstop enkel voordelig is voor Max Verstappens team. Mercedes was het eerste team dat zich achter motorbevriezing schaarde. Dat leidde tot de nodige scepsis, omdat het team al sinds 2014 met afstand de beste motor heeft. De kans is klein dat de Duitsers volgend jaar opeens voorbij zijn gestreefd.

Ferrari en Renault - de twee andere motorbouwers in de F1 - waren eerst fel tegen het plan. Maar zij veranderden de afgelopen weken plots van mening. Beide teams komen in 2021 met volledig nieuwe motoren en lijken optimistisch over hun creaties.

Kortom: is dit goed of slecht nieuws voor Max Verstappen?

Dat weet hij na de eerste races van volgend jaar. De motorfabrikanten zullen de komende twaalf maanden nog tal van zaken verbeteren in hun krachtbronnen, om ze begin 2022 zo krachtig en betrouwbaar mogelijk te hebben. Honda heeft Red Bull al toegezegd dit jaar geen euro te besparen in de ontwikkeling om het team de best mogelijke aandrijving na te laten. Het is op dit moment gissen welk merk er komt bovendrijven in die wedloop.

Gelijktijdig moeten voor 2022 nagenoeg compleet nieuwe auto’s worden gebouwd vanwege een karrevracht aan regelwijzigingen. Als Mercedes na al die wijzigingen en verbeteringen nog steeds soeverein races wint, weet Verstappen dat zijn kans op wereldtitels niet florissant is in Red Bull-dienst.

Aan de andere kant: als zijn renstal optimaal profiteert van alle veranderingen, zit hij bij een team dat tot en met 2024 het succes volledig in eigen hand heeft. Red Bull-teambaas Horner omschreef de keuze zelf motoren te bouwen daarom met recht als ‘een belangrijke stap in de Formule 1-reis van Red Bull’.