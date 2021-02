Max Verstappens nieuwe auto is sowieso langzamer, de vraag is alleen: hoeveel?

De nieuwe bolide van Max Verstappen. Het grootste verschil in vergelijking met de auto van vorig jaar is van bovenaf goed te zien; het is alsof de ‘vloer’ (de onderkant van de auto) met een schaar schuin naar achteren is afgeknipt. Beeld Red Bull Content Pool/de Volkskrant infographics

In de Formule 1 is voor dit jaar besloten de bolides van 2020 grotendeels te hergebruiken om de financiële klap van het coronajaar te verzachten. Teams hoefden dan niet vele miljoenen uit te geven aan volledig nieuwe creaties, zoals in eerste instantie was gepland.

Niet voor niets heet Verstappens nieuwe bolide RB16B, om te onderstrepen dat de auto vooral een evolutie is van de RB16 van vorig jaar. ‘Misschien dat ergens een ander sponsorstickertje zit’, zegt voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos grappend, afgaande op de foto’s en video die Red Bull dinsdag rond het middaguur wereldkundig maakte.

‘In het filmpje zijn de lijnen van de auto bijvoorbeeld lastig te zien’, legt hij uit. ‘En op de foto’s zijn door die witte achtergrond belangrijke elementen als de rake (de hellingshoek van de auto, van de ‘kont’ naar de neus) lastig te zien.’

Het grootste verschil in vergelijking met de auto van vorig jaar is van bovenaf goed te zien: het is alsof de ‘vloer’ (de onderkant van de auto) met een schaar schuin naar achteren is afgeknipt. Het is een ingreep waartoe de teams gedwongen zijn door racefederatie FIA. De auto’s waren simpelweg te snel geworden.

Records verpulverd

Vorig seizoen werd het ene na het andere circuitrecord verpulverd. Die enorme snelheden vroegen veel van de banden van leverancier Pirelli. Toen definitief werd dat renstallen nóg een winter kregen om de snelste auto’s ooit in de Formule 1 verder te verbeteren, ondernam de FIA actie om een regen aan ontploffende banden te voorkomen.

De vloer speelt een cruciale rol bij het reguleren van de luchtstroom rond de auto en is zodoende bepalend hoe stevig de auto op het asfalt wordt gedrukt (neerwaartse druk). Met name in de bochten, waar de druk op de banden het hoogst is. Daar komt bij dat de vloer vol zit met vleugeltjes en gleufjes om de lucht nog beter te geleiden. Door daar een stuk van ‘af te hakken’, verliezen de auto’s veel neerwaartse druk.

Via simulaties in de windtunnel ontdekten de renstallen snel dat de veranderingen een behoorlijk effect hadden. James Allison, technisch directeur bij titelverdediger Mercedes, zei eind vorige maand in een video van zijn team dat de regelwijzigingen de auto’s hebben teruggebracht naar het niveau van 2019. Kenners schatten dat de auto’s een tot anderhalve seconde per ronde langzamer zullen zijn.

Normaliter draait het in de teamfabrieken in de winter om zoeken naar vooruitgang. Nu ging het om zoveel mogelijk achteruitgang voorkomen. ‘Maar de uitdaging was net zo groot’, benadrukte Allison. ‘We wilden zoveel mogelijk van de verloren snelheid zien terug te winnen. Dat was een vermakelijk avontuur en we hopen dat we genoeg hebben gedaan om succesvol te blijven’, zei hij, om daarbij te benadrukken: ‘Voor iedereen die denkt dat 2020 net zo zal verlopen als 2021: laat je niet foppen’.

Dertien races wonnen

Ook Red Bull heeft in de winter alles op alles gezet om de gedwongen stap terug ongedaan te maken. Red Bull-teambaas Christian Horner schat dat 60 procent van de RB16 is meegenomen naar de RB16B. Of die overige 40 procent genoeg is om de Mercedessen te verslaan, die vorig jaar dertien van de zeventien races wonnen, weet hij pas na de testdagen en eerste race in Bahrein volgende maand.

‘Daar zullen we pas echt zien hoe zo’n auto leunt, op het asfalt ligt en door de bochten gaat’, zegt oud-F1-coureur Doornbos. Hij verwacht dat de teams voornamelijk met aanpassingen aan voor- en achtervleugels neerwaartse druk hebben gepoogd terug te winnen.

In het midden van het vorige seizoen zei Mercedes-teambaas Toto Wolff dat het team alvast was begonnen met de 2021-auto vanwege de riante voorsprong op de teamranglijst. Zo’n mededeling lijkt slecht nieuws voor Red Bull, dat in 2020 met Verstappen de laatste race in Abu Dhabi soeverein won.

‘Maar laten we niet vergeten: bij Red Bull wisten ze ook al best vroeg dat ze als tweede zouden eindigen’, zegt Doornbos. ‘Dus die zijn niet heel veel later begonnen. Daarnaast zal Mercedes echt niet op alle 23 circuits competitief zijn en staan er meer stratencircuits op de kalender dan vorig jaar, die de Red Bull-auto relatief goed liggen. Ik heb er een goed gevoel over.’