Max Verstappen wint kletsnatte GP van België – de kortste Formule 1-race ooit

Max Verstappen onder zijn paraplu. Beeld AFP

Er zat al een tijdje een pet op zijn hoofd in plaats van een helm toen het bericht kwam vanaf de burelen van de wedstrijdleiding: race will not resume. Max Verstappen heeft in de Formule 1 nog aanzienlijk meer jaren vóór zich dan achter zich, maar op een vreemdere manier dan zondag in Spa-Francorchamps zal hij hoogstwaarschijnlijk nooit meer winnen. Na een regenpauze van ruim drie uur en slechts drie officiële raceronden werd hij uitgeroepen tot winnaar.

De acht minuten aan racetijd gaan de boeken in als kortste Formule 1-race ooit. Het was een middag die allesbehalve reclame was voor de sport. Of, zoals Verstappens titelrivaal Lewis Hamilton het onomwonden verwoordde: ‘Ik hoop dat de fans hun geld terugkrijgen’.

Kletsnat

Vooraf waren de weerstations eensgezind: het zou kletsnat worden in de Ardennen. Rond de starttijd van 15.00 uur regende het stug door. Uiteindelijk ging het veld toch achter de safetycar de baan op, met Max Verstappen als raceleider.

Die positie dankte hij aan de lange, listige kwalificatie op zaterdag, waarin hij de scherpste bleek na een ruim twee uur durend drama vol regen en crashes. Hij reed in zijn allerlaatste kwalificatieronde de snelste tijd. Een dag later bleek die pole goud waard. Vooraan had Verstappen achter de safetycar weinig last van het opspattende water van andere auto’s. Achter hem was dat anders. Coureurs zagen nagenoeg niets, waarna wedstrijdleider Michael Masi besloot de start uit te stellen.

Vervolgens begon het eindeloze wachten. Coureurs zaten op hun telefoon of speelden spelletjes. Monteurs hielden zichzelf warm met koffie. Bij racefederatie Fia werd er vooral naar de weerradar gekeken.

Lang had de Formule 1 niet in zo’n situatie gezeten. De laatste race die moest worden stilgelegd vanwege hevige regen was die van Brazilië in 2016. De GP van Maleisië in 2009 was de laatste wedstrijd die niet kon worden uitgereden vanwege slecht weer. Daarbij werden de te verdienen WK-punten gehalveerd, omdat er op het moment van de afgelasting niet de vereiste 75 procent van de raceafstand was afgelegd.

Max Verstappen in actie achter de safety car voorafgaand aan de race op het circuit van Spa-Francorchamps. Beeld ANP

Na zo’n twee uur wachten werd duidelijk dat dit ook het scenario zou worden in België. Hoe het verder moest, bleef alleen lang onduidelijk. Zo af en toe klonk er hoopvol gejuich van de tribunes als de bestuurder van de dokterswagen, Alan van der Merwe, een verkenningsronde reed. Na ieder rondje concludeerde hij dat de situatie allesbehalve verbeterde.

Vuistdik regelboek

Ondertussen geraakte de Formule 1 verstrikt in het eigen, vuistdikke regelboek en de uiteenlopende belangen binnen de sport. Een race moet bijvoorbeeld volgens de regels binnen drie uur na de geplande aanvangstijd zijn verreden. Op Spa-Francorchamps verliep die deadline om 18.00 uur. Rond 17.00 uur zette de wedstrijdleiding de klok die aftelde naar 18.00 uur stil vanwege ‘overmacht’, zodat er meer tijd was om te wachten op beter weer. Dat kwam er niet.

Tegelijk was de Formule 1 gebaat bij een uitslag. Dat is essentieel in de deals met onder meer de rechtenhouders en de circuits die grof betalen voor een F1-race. Om die uitslag alsnog te krijgen, moest de sport in de kleine letters van de regels grasduinen. Zo is een race officieel verreden als er twee ronden zijn afgelegd door de raceleider.

Iets na 18.00 uur, met nog altijd een kletsnat circuit, kwam plots het bericht dat de race alsnog zou starten achter de safetycar. Daarachter werden de benodigde raceronden afgelegd. Direct daarna werd het gehele veld weer naar binnen gestuurd. Een half uur later werd de race formeel afgevlagd.

12,5 punten

Voor zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton was het plan duidelijk toen hij de opdracht kreeg weer in zijn auto te stappen. ‘Ze wisten dat de staat van het circuit niet was verbeterd.’ Tegenover Sky Sports zei hij dat hij vond dat de Formule 1 zich te veel had laten leiden door financiële belangen. ‘De sport heeft vandaag een verkeerde keuze gemaakt.’ Zelf had hij er geen problemen mee als de race een dag later zou worden verreden.

Max Verstappen denkt dat het goed is races eerder te laten beginnen. Beide coureurs hadden te doen met de tienduizenden natgeregende racefans op het circuit, onder wie veel Nederlanders, die een sportmiddag voorgeschoteld hadden gekregen zonder sport. ‘Het is een overwinning, maar zo wil je niet winnen’, zei Verstappen.

Hij kreeg voor zijn zege in de ultrakorte race 12,5 WK-punten in plaats van de reguliere 25. Daarmee liep hij vijf punten in op Hamilton. De Brit reist met een voorsprong van drie punten af naar Zandvoort. Bij die eerste Nederlandse GP in 36 jaar moet zondag de titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton dan echt weer ontbranden, na de valse, verregende herstart in België.