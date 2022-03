Max Verstappen wint in Saoedi-Arabië na bewogen weekeinde

Max Verstappen op jacht naar Charles Leclerc. Beeld AFP

Tot acht ronden voor de finish, toen Verstappen met zijn eerste inhaalpoging het duel met Leclerc aftrapte, ging het in Saoedi-Arabië amper over wat de auto’s op het circuit deden. Vrijdag viel er kort na de start van de eerste training een raket neer op een oliedepot van het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco, op zo’n 10 kilometer van het circuit. Het projectiel was afgevuurd vanuit Jemen door Houthi-rebellen, die Saoedi-Arabië vaker onder vuur nemen vanwege de rol van het land in de oorlog in Jemen.

De Formule 1 poogde met handig camerawerk de enorme rookpluim buiten beeld te houden, maar sociale media stroomden al snel vol met foto’s en filmpjes van de vele aanwezige journalisten. De F1 benadrukte spoedig na de aanval dat de veiligheid gegarandeerd was door de autoriteiten, waarna de twee vrijdagtrainingen werden verreden zoals gepland. Het suggereerde ten onrechte een eensgezindheid binnen de raceklasse, bleek na een overleg van zo’n vier uur tussen de twintig coureurs.

Naar verluidt wilden vijf rijders niet meer racen. De rest besloot zich uiteindelijk, diep in de Saoedische nacht, solidair met hen te verklaren. Zo leken de coureurs een zeldzame rode lijn te trekken, iets wat decennia niet meer was vertoond in de koningsklasse. Tot eerst de Formule 1-top en vervolgens de teambazen het vergaderzaaltje in het circuit binnenstapten. Zij overtuigden de coureurs alsnog om te gaan racen.

Geen woord over raketaanval

Vervolgens regende het persberichten van de teams, waarin met geen woord werd gerept over de raketaanval. Het moest zo snel mogelijk weer over de sport gaan, om de imagoschade voor de Saoedische GP zo beperkt mogelijk te houden.

Het controversiële weekeinde in Saoedi-Arabië legde een vergrootglas op de wirwar aan belangen waarin de Formule 1 verstrikt lijkt te zijn geraakt. De race in Jeddah stond vorig seizoen voor het eerst op de kalender. De Saoedi’s maken voor de GP in tien jaar naar verluidt minimaal een half miljard over naar de F1.

Er worden kosten noch moeite gespaard om van de megadeal een succes te maken. Het stratencircuit waarop zondag werd geracet, werd in krap negen maanden aangelegd. Over twee jaar verhuist de race naar weer een nieuw circuit nabij hoofdstad Riyad. Daar komt bij dat staatsoliebedrijf Aramco een van de belangrijkste sponsoren van de klasse is.

Als de Formule 1 in Jeddah na de raketaanval op eigen houtje had besloten de stekker uit de race te trekken, dreigde de sport dus vele honderden miljoenen mis te lopen. De raketaanval was voor in ieder geval de F1-bazen niet ernstig genoeg om die financiële belangen opzij te schuiven.

Het spectaculaire gevecht tussen Verstappen en Leclerc onderstreepte waarom de Saoedi’s zoveel geld pompen in de F1. De beelden van het duel, onder kunstlicht en met de kustlijn van Jeddah als achtergrond, zullen nog vele malen worden herhaald. Zeker als straks blijkt dat Verstappen en Leclerc elkaars belangrijkste rivalen zijn in de strijd om de wereldtitel. De race was zo een verkapte ansichtkaart voor een omstreden regime dat zich op andere manieren wil profileren op het wereldtoneel.

Extra reuring

Buiten kijf staat ook dat de Formule 1 zulke duels op nieuwe, uitdagende circuits nodig heeft voor extra reuring rond de sport. Maar met races waar raketten op steenworp afstand neerkomen nabij asfalt dat met omstreden oliegeld uit de grond is gestampt, moet de sport er wel voor waken dat het niet in een eigen werkelijkheid gaat leven. Dat zou funest kunnen zijn voor de toekomstbestendigheid van de raceklasse.

De deal met Saoedi-Arabië loopt naar verluidt nog minimaal tien jaar door. Recentelijk sloot de F1 soortgelijke megacontracten af met de regimes in Bahrein, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Tegelijkertijd werd vorige week bekend dat de iconische GP op het Belgische Spa-Francorchamps dreigt te verdwijnen, omdat er simpelweg geen ruimte meer is op de kalender.

Het weekeinde in Saoedi-Arabië zal op het F1-hoofdkantoor in Londen mogelijk tot de nodige overpeinzingen leiden als het gaat om de koers van de sport. En anders dwingen de coureurs de F1 wel tot nadenken, zo was tussen de regels door te horen in de woorden van Max Verstappen. Hij wilde zaterdag zijn mening niet geven over het alsnog doorgaan van de race. Dat zou niet verstandig zijn, zei hij. Verstappen beloofde die mening ‘later’ wel te delen, want met het eindigen van het weekeinde stopte de nasleep van de race niet, benadrukte hij.