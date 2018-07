Max Verstappen wint GP van Oostenrijk dankzij knappe eerste ronde en offday Mercedes

Het was de eerste overwinning voor Verstappen in een seizoen dat een maand geleden nog werd overschaduwd door fouten en kritiek. Tot hij drie weken geleden in Canada zijn eerste rimpelloze weekeinde van het seizoen reed, met de derde plaats als beloning. De goede lijn trok hij vorige week door in Frankrijk met de tweede plek

Zijn eerste zege van het seizoen lonkte. Dat die kwam in Oostenrijk, op de door zijn team aangelegde Red Bull Ring, had Verstappen zelfs in zijn stoutste dromen niet verwacht. De korte, snelle baan in de Alpen is renstallen met krachtigere motoren beter gezind, zoals Ferrari en Mercedes.

In de kwalificatie was het verschil tussen Verstappen en in het bijzonder Mercedes groot: ruim zeven tiende van een seconde in een ronde van iets meer dan een minuut. Sinds de GP van Oostenrijk in 2014 terugkeerde op de kalender lukte het Red Bull niet te winnen op het thuiscircuit. Met startplekken zeven (Ricciardo) en vier (Verstappen) leek dat ook dit jaar niet te gaan gebeuren

Maar al bij zijn allereerste race voor Red Bull, zijn zege in 2016 in Spanje, toonde Verstappen dat graag logica te tarten. De race van zondag vertoonde opmerkelijk veel parallellen met die sensatiezege. Net als in Barcelona was Ferrari-coureur Kimi Räikkönen zijn belangrijkste concurrent en was het zeldzame falen van het oerdegelijke Mercedes nodig om Verstappen de overwinning te bezorgen.

📻 @Max33Verstappen: "This is amazing. In front of all these fans and at the Red Bull Ring!" Max wins the #AustrianGP! 🦁🇦🇹 pic.twitter.com/HoDkP6SACH Red Bull Racing

De Nederlander bleef zondag bij de start handig uit het gedrang, observeerde het gevecht tussen de drie auto’s voor hem en sloeg zelf toe toen niemand dat verwachtte. Hij beroofde in de eerste ronde Räikkönen van de derde plek met een knappe, brutale inhaalactie aan de binnenkant van een bocht. In ronde veertien won hij opnieuw een positie toen de Mercedes van Valtteri Bottas wegviel met een kapotte versnellingsbak.

Tijdens de daaropvolgende virtuele safetycarsituatie zaten de strategen van het Duitse topteam te slapen. Ferrari en Red Bull lieten meteen al hun auto’s een pitstop maken tijdens de neutralisatie, waarbij het veld met een gelimiteerde snelheid over het circuit reed. De stop kostte zo relatief weinig tijd. Mercedes haalde raceleider Lewis Hamilton alleen niet naar binnen. Toen hij tien ronden later alsnog zijn pitstop maakte, keerde Hamilton als vierde terug op het circuit en kreeg Verstappen de koppositie in zijn schoot geworpen met nog 45 van de 71 ronden te rijden.

'Maak je geen zorgen'

Voor de duizenden Nederlanders op het circuit - er was in Oostenrijk zelfs een speciale Verstappencamping - begon daarmee het zenuwslopende aftellen tot de finish. Want: bleef z’n wispelturige Renaultmotor heel en lukte het Verstappen om zijn banden in goede staat te houden met twee jagende Ferrari’s achter hem? Met nog twintig ronden te gaan, zorgde Verstappen zelf voor opluchting: ‘Ik voel me goed, maak je geen zorgen’, zei hij opgewekt over de boorradio.

Hij raakte geen moment meer in de problemen. Dankzij zijn zege stond hij voor het eerst in zijn loopbaan bij drie opeenvolgende Formule 1-races op het podium. Verstappen stelde dat zijn race lastiger was dan het leek: ‘Ik lette de hele tijd op mijn banden, want ik wilde voorkomen dat ik nog een pitstop moest maken’. Vorig seizoen won hij Maleisië en Mexico, omdat hij toen de snelste auto bezat. Dat was zondag niet het geval. ‘Het is een wat onverwachte overwinning, maar daardoor voelt deze heel goed’, zei hij.

Red Bull-teambaas Christian Horner was onder de indruk van Verstappens stoïcijnse racen. Hij vond dat zijn coureur een volwassen en gecontroleerde wedstrijd reed. Voor de camera van Ziggo Sport blikte hij nog kort terug op de moeizame fase waarin Verstappen een maand geleden nog zat. Horner: ‘Er zit heel weinig tussen hero en zero in de Formule 1. Er stond veel druk op Max. Hoe hij daarmee is omgegaan, is bewonderenswaardig. Alles is nog open dit seizoen, er is veel om voor te strijden.’

Op de WK-ranglijst klom Verstappen dankzij zijn zege naar de vijfde plaats. Het gat met kampioenschapsleider Sebastian Vettel is 53 punten. Zondag wacht de volgende race op het snelle Silverstone, een circuit waar Red Bull net als in Oostenrijk op papier weinig kans heeft op succes. Verstappen toonde dat die papieren zelfs in de Formule 1 soms nog de prullenbak in kunnen.