Max Verstappen wint chaotische Formule 1-race in regenachtig Zandvoort en evenaart record Vettel

Max Verstappen in de bocht, Fernando Alonso (Aston Martin) volgt. Beeld REUTERS

Met zijn winst heeft de 25-jarige Limburger nu negen achtereenvolgende grands prix in de Formule 1 op zijn naam geschreven, wat een evenaring is van het record dat de Duitser Sebastian Vettel tien jaar geleden neerzette.

De Spanjaard Fernando Alonso werd tweede op het natte circuit van Zandvoort, voor Pierre Gasly van Alpine. Sergio Pérez, Verstappens teamgenoot bij Red Bull, kreeg in de slotfase een tijdstraf van 5 seconden en belandde naast het podium. Verstappen heeft nu elf van de dertien races dit seizoen gewonnen. Pérez won de andere twee, waardoor Red Bull dit jaar nog ongeslagen is. De voorsprong van Verstappen op zijn teamgenoot is nu 138 punten.

Regen vlak na begin race

Zo makkelijk als de afgelopen twee jaar ging het niet voor Verstappen. Vlak na het begin van de race begon het te regenen. De gladde baan zorgde ervoor dat de goed gestarte Nederlander en de meeste andere coureurs naar binnen gingen voor de geschiktere intermediate-banden. De Britten Lando Norris en George Russell, die vanaf de tweede en derde startplekken waren vertrokken, hielden vast aan de zachte band en bekochten dat met een forse terugval.

Pérez, de grootste concurrent van Verstappen voor de wereldtitel, was juist als een van de eersten binnen voor de bandenwissel. De als zevende gestarte Mexicaan had daardoor al vroeg de leiding in handen. De rappere Verstappen reed de achterstand snel dicht en kwam na een volgende pitstop terug aan de leiding.

Verstappen vol overtuiging

In de zestiende ronde ging het op de opdrogende baan mis voor Williams-coureur Logan Sargeant, die hard in de boarding belandde. Hij moest zijn auto verlaten, maar leek zelf geen grote schade te hebben. De Amerikaan was in de kwalificatie ook al gecrasht. De safety car kwam de baan op, waardoor de coureurs weer dicht op elkaar kwamen te rijden. Maar ook bij het hervatten van de race reed Verstappen met overtuiging weg bij zijn concurrenten.

Acht ronden voor het einde begon het ineens hard te regenen in Zandvoort. De baan werd spekglad en verschillende coureurs crashten. Zhou Guanyu van Alfa Romeo liep de meeste schade op en kon niet verder. Vanwege de zware regen werd de race ongeveer drie kwartier onderbroken. Bij de herstart reed Verstappen wederom snel weg, nu van Alonso. Pérez kon zijn derde plek niet vasthouden omdat hij werd bestraft voor gas geven in de pitstraat.