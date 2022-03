Max Verstappen werd wereldkampioen, maar dit jaar zijn de autoregels anders. Hoe kansrijk is hij nu?

Luis Hamilton van Mercedes tijdens de kwalificatie in Bahrein. Beeld EPA

De Formule 1 is dit jaar enorm opgeschud door nieuwe bouwregels voor de auto’s. Kun je dat uitleggen?

‘Dit is de grootste verandering aan Formule 1-auto’s in veertig jaar, waardoor alle teams ze compleet hebben moeten herbouwen. Het is een beetje een technisch verhaal, maar de belangrijkste aanpassing is dat ze nu werken volgens een nieuw aerodynamisch principe.

‘De raceauto’s zitten bijna op het asfalt geplakt, zodat ze met 300 kilometer per uur nog goed te besturen zijn. Grip is daarbij cruciaal. Tot vorig jaar zorgde de lucht die boven de auto stroomt voor grip: die duwde de wagens omlaag op het asfalt. Daarom zaten ze onder de vreemde vleugeltjes en gleufjes.

‘Dit maakte de auto’s heel gevoelig voor verstoringen in luchtstromingen, bijvoorbeeld als er iemand voor ze reed. Dat effect merken wij ook een klein beetje op de snelweg, maar de racewagens werden er zo onvoorspelbaar van dat dit het inhalen bemoeilijkte. Daarom zijn de regels voor aerodynamica nu compleet aangepast, zodat de lucht ónder de auto’s juist voor grip zorgt. Door allerlei aerodynamische trucjes, waaronder twee grote inkepingen aan de onderkant van de auto, zuigen luchtstromingen de auto’s nu naar het asfalt toe.

‘De ontwerpers zijn gebonden aan richtlijnen, maar je ziet nu dat de teams desondanks behoorlijk verschillende auto’s hebben gebouwd. Ferrari heeft een heel brede, Mercedes juist een slanke. En die van Verstappen heeft een opvallend golvende zijkant. De vraag is welke oplossing het slimst is.’

Ferrari kwam er jarenlang niet aan te pas, maar dit weekend versloeg Charles Leclerc tijdens de kwalificaties ineens Verstappen en pakte hij pole position. Heeft Ferrari het dan bij het juiste eind?

‘In elk geval niet bij het verkeerde. Ferrari heeft veel meer tijd in zijn auto kunnen steken dan Red Bull en Mercedes. Die waren vorig seizoen tot het laatste rondje in gevecht om de wereldtitel en staken tot het laatste moment veel energie in het verbeteren van hun auto van vorig jaar. Ferrari was al vrij snel kansloos en kon zijn knappe koppen vroeg inzetten voor de wagens van dit seizoen.

‘In die zin is het knap dat Verstappen in de kwalificaties nog zo dichtbij Leclerc zat. Red Bull had het dus ook redelijk bij het goede eind met zijn ontwerp. Maar het is nog te vroeg om op basis daarvan iets te zeggen over de rest van het seizoen, want van alle teams kunnen we de komende races verbeteringen verwachten. Misschien heeft Ferrari al zowat de beste auto gebouwd die ze in zich hebben, en heeft Red Bull nog veel verbeterruimte.

‘Dat laatste zal zeker voor Mercedes gelden. Lewis Hamilton, de nummer twee van vorig seizoen, heeft het heel moeilijk. Zijn auto lijkt lastig te besturen en wordt soms te strak naar het asfalt gezogen en schiet dan door de hoge druk ineens omhoog. Het ziet er een beetje stom uit, alsof hij op een hobbelpaard zit. Ongetwijfeld zal Mercedes dit binnen een paar races oplossen. Verstappen is dan ook gewoon nog op zijn hoede voor Mercedes.’

Is het team van Verstappen goed in het verbeteren van auto’s?

‘Red Bull is daar heel goed in. De ontwerper van Verstappens auto, Adrian Newey, is een fenomeen op het vlak van aerodynamica. Hij weet gedurende het seizoen regelmatig weer wat te vinden zodat de auto een paar tienden wint. Red Bull heeft veel geld en het niveau van de technische mensen ligt heel hoog. Dat geldt overigens ook voor Mercedes.

‘Ferrari heeft al een paar jaar niet meer om de titel gestreden. Het is dus afwachten hoe dat team met de druk om steeds te verbeteren om zal gaan, als ze dit jaar kunnen meedoen in het titelgevecht.’

Vandaag vindt in Bahrein de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen plaats. Waar ga jij op letten?

‘Verstappen was bij de eerste test van zijn auto, in Barcelona, direct best wel blij. Dat zag je aan hoe hij rondliep, opgetogen en grappend. Zijn status als wereldkampioen lijkt hem weinig te doen. Hij pakte gisteren niet de pole position, maar was toch best positief: dan moet ik het in de race maar doen, zei hij.

‘Ik ben benieuwd of hij erin slaagt om de Ferrari snel in te halen en ver weg te rijden. Als dat nu al lukt, zou Verstappen dit seizoen weleens heel dominant kunnen worden. Maar ze zeggen in de Formule 1 niet voor niets dat je pas na een race of vijf werkelijk een idee hebt van de krachtsverhoudingen. Pas dan zijn de eerste verbeteringen doorgevoerd en zijn er meerdere types circuits langsgekomen.’