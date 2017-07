Max Verstappen weet: botsing met Ricciardo was mijn fout

Geen excuses

Blijkbaar krijgt hij, als hij zijn teamgenoot langs zich ziet gaan, een waas voor zijn ogen Daniel Ricciardo Een bezwete Verstappen vlak na de race. © ANP

Hij stapte pisnijdig uit zijn auto. Ja, hij was boos op Verstappen, zei Ricciardo direct na zijn uitvallen voor de camera van Ziggo Sport. 'Hij remde veel te laat. Blijkbaar krijgt hij, als hij zijn teamgenoot langs zich ziet gaan, een waas voor zijn ogen. Ik houd van fel racen, maar voor dit soort acties zijn geen excuses. Ik hoop dat hij een vent is en zijn fout toegeeft. Als hij dat niet doet, hebben we problemen.'



Tegenover Britse media bestempelde Ricciardo de actie van Verstappen als 'amateuristisch'. Terwijl de racewereld zich opmaakte voor pikante repliek van de uitgesproken Nederlander, bekende Verstappen na de race ruiterlijk zijn schuld. 'Tegen je teamgenoot botsen is het laatste wat je wilt. Mijn excuses aan Daniel. Het was niet mijn bedoeling. Onze relatie is goed en dat wil ik graag zo houden', zei hij op kalme toon.



Zijn volwassen reactie was opnieuw een teken van de vooruitgang die Verstappen heeft geboekt in zijn derde Formule 1-seizoen. Vorig jaar verergerde hij met een felle uitspraak na een race weleens een incident. In Hongarije haalde hij met zijn schuldbekentenis de angel uit een in potentie flink conflict met zijn teamgenoot.