Max Verstappen verovert eerste ‘pole’ in Monaco

Max Verstappen na de kwalificatierace. Beeld ANP / EPA

Het was na zeven vergeefse pogingen de eerste keer dat de Nederlander poleposition veroverde in Monaco. ‘Ja ja’, zei hij meteen na zijn snelste ronde, ‘dat duurde een paar jaar.’

De Nederlander voerde de spanning hoog op. Op tweederde van zijn allerlaatste kwalificatieronde lag hij nog 0,3 seconde achter, maar in het laatste deel van het circuit – voor de coureurs favoriet, omdat ze met volle snelheid door de chicane rondom het zwembad kunnen gaan – zette hij de achterstand om in een voorsprong op Fernando Alonso van 0,084 seconde.

‘In dat laatste deel is de auto gewoon beter, maar ik wist dat ik daar alles moest riskeren’, zei Verstappen. De verschillen waren sowieso klein: de top 10 kwalificeerde zich ruimschoots binnen één tel.

Verstappens ploeggenoot in de Red Bull, Sergio Pérez, schakelde zichzelf kort na het begin van de kwalificatie uit. In de eerste bocht na start-finish verloor hij de controle en vloog met zijn linkerkant in de stootkussens, die niet voorkwamen dat de auto onbruikbaar werd. Pérez, vorig jaar winnaar, start zondag vanaf de laatste plek en is door de karakteristieken van stratencircuit kansloos voor een goed resultaat. ‘Veertiende, dertiende misschien', voorspelde teamgenoot Verstappen.

Iconische smalle straten

Bij geen enkele Grand Prix is de kwalificatie zo belangrijk als in Monaco, dat sinds het eerste Formule 1-kampioenschap in 1950 op de racekalender staat – in 1929 werd er overigens voor het eerst geracet. Jarenlang kon er prima worden ingehaald in het prinsdom, maar met de ontwikkeling van de Formule 1-auto werd dat moeilijker, om na 2018 vrijwel onmogelijk te worden. Na dat jaar werden de bolides breder, maar de iconische straten van Monaco bleven even smal.

De Braziliaanse wereldkampioen en ‘schoonvader’ van Max Verstappen, Nelson Piquet, vergeleek het rijden langs de muren en de scherp geplaatste curbstones van het circuit met ‘rondjes fietsen in je woonkamer’.

De race in Monaco lijkt volgens Alonso vaak een saaie optocht, maar dat is het voor de coureurs niet. ‘Het is ontzettend moeilijk om de race uit te rijden.’ Dat de man die vanaf de eerste plek vertrekt ook wint, is geen vaststaand feit. De afgelopen zeven races gebeurde dat maar twee keer.

Vorig jaar bijvoorbeeld blunderde Ferrari erop los met zijn pitstops en hielp de winst van ‘polesitter’ Charles Leclerc om zeep. De enige geboren en getogen Monegask onder de Formule 1-coureurs werd slechts vierde. In de kwalificatie van zaterdag werd hij derde. ‘Ik kon echt niet beter. Misschien heb ik zondag geluk en gaat het regenen, dan wordt alles anders.’

Uniek

‘Monaco is uniek’, zegt de teambaas van Red Bull, Christian Horner. ‘Als nu iemand dit circuit zou verzinnen en aan ons zou presenteren, zouden we nooit gaan racen, no way.’ Maar dit is Monaco, stelt de man achter het succes van Verstappen: ‘De geschiedenis, de erfenis, het decor, de glamour, het is allemaal heel waardevol. Er is ook veel ten goede veranderd, behalve dat inhalen zo goed als onmogelijk is.’

Is er een oplossing? Volgens Horner wel. ‘Alles blijft zich ontwikkelen. Het zou geweldig zijn als de komende jaren het circuit verandert zodat er mooie inhaalacties mogelijk worden.’