Max Verstappen verliest in Hongarije vooral van de strategen van Mercedes

Max Verstappen (links) start beter dan Valtteri Bottas (rechts) en gaat als leider de eerste bocht in. Beeld Laszlo Balogh / AP

Het was een prestigestrijd tussen de twee beste Formule 1-coureurs van dit moment, die boeide van de eerste tot de laatste ronde. Maar wel een waarin Max Verstappen net tekortkwam. De Nederlander verloor zondag in Hongarije op drie ronden voor de finish de leiding aan een ontketende Lewis Hamilton, die Verstappen zo op het nippertje van zijn tweede zege op rij hield.

Hamilton joeg op de Hungaroring nadrukkelijk op eerherstel na zijn mislukte race in Duitsland een week geleden. Zowel hijzelf als zijn team blunderde in Hockenheim opzichtig in de regen. Met name de uitspraken die zijn oud-teamgenoot Nico Rosberg vervolgens deed, hadden hem getergd.

De Duitser verkondigde in zijn vlog dat Verstappen op dit moment de beste coureur was en het kampioenschap zou leiden als hij de auto van Hamilton had. Hamilton zei in Hongarije er desgevraagd geen problemen mee te hebben als Verstappen zijn teamgenoot zou worden, ‘want dan kan ik bewijzen dat dat niet zo is’, aldus de vijfvoudig wereldkampioen, die zelden ingaat op dergelijke opmerkingen.

Hamiltons gepikeerde reactie onderstreepte het almaar groeiende respect voor Verstappens stuurkunsten, die ondanks het mislopen van de zege op de Hungaroring met een prettig gevoel de zomerstop inging. Sterker: van Verstappen had die verplichte maand rust helemaal niet gehoeven. Eindelijk begint hij een auto te krijgen waarmee hij structureel kan strijden om overwinningen.

Degene die hem anderhalve maand geleden had verteld dat hij nog twee races (Oostenrijk en Duitsland) voor de zomerstop zou winnen, had hij voor gek verklaard, zei hij afgelopen donderdag nog. Zonder te kunnen bevroeden dat hij zaterdag ook nog die allereerste poleposition van zijn carrière zou pakken.

Sporthistorie, want nog nooit vertrok een Nederlander vanaf de eerste plek bij een Formule 1-race. Verstappen moest wel lang wachten op die mijlpaal. 92 races om precies te zijn. Tot zaterdag waren de omstandigheden voor hem namelijk nooit goed genoeg om de snelste te zijn tijdens het rondje waarin alles moet kloppen. Of zijn auto was niet snel genoeg, of hijzelf niet.

Japanse aandrijving

Maar op de bochtige Hungaroring kwam alles samen. Verstappen rijdt constanter en foutlozer dan ooit. Als enige coureur finishte hij dit jaar nog niet buiten de topvijf.

Daarnaast komt de samenwerking tussen zijn team Red Bull en de nieuwe ­motorleverancier Honda steeds meer op stoom. De achterstand van bijna een ­seconde op Mercedes in de kwalificatie bij de eerste GP van het jaar in Australië is in krap vijf maanden nagenoeg weggepoetst. Zijn Japanse aandrijving is gestaag opgevoerd, zonder dat het ten koste ging van de betrouwbaarheid. Zo viel Verstappen dit seizoen nog geen enkele keer uit.

Ondertussen werd zijn auto verbeterd. Met een nieuwe voorvleugel reed hij in Oostenrijk meteen naar de zege. Het was de combinatie van verbeteringen die de rappe vooruitgang de afgelopen maanden verklaarde, zei Verstappen in Duitsland. ‘Maar het is nog niet goed genoeg’, voegde hij daar meteen aan toe.

Het bleek zondag in Hongarije tijdens de race. Verstappen startte goed, maar kon nooit echt wegrijden van Hamiltons Mercedes. Het leidde tot een boeiend gevecht tussen de twee topcoureurs, die al strijdend met elkaar tientallen seconden wegreden van de rest. Het was misschien wel de voorbode van de titelstrijd van volgend seizoen, afhankelijk van of het Red Bull lukt de komende winter nog dichter naar Mercedes toe te kruipen.

Verser rubber

De race werd uiteindelijk beslist door de strategen van Mercedes, die op twintig ronden voor het einde Hamilton naar binnen haalden voor een bandenwissel. Op sneller, verser rubber reed de Brit het gat van ruim 20 seconden naar Verstappen in een moordtempo dicht. Eenmaal achter de Red Bull was het bij de eerste inhaalpoging meteen raak. Verstappen had geen kans. ‘We waren gewoon niet snel genoeg’, zei hij gelaten na de race voor de camera van Ziggo Sport. ‘Frustrerend’, zei Verstappens teambaas Christian Horner over de race. ‘Max deed alles wat we van hem vroegen. Hij reed een briljante race.’

Van alle coureurs pakte Verstappen sinds zijn zege in Oostenrijk eind juni met afstand de meeste punten (81). Op de wereldranglijst nadert hij inmiddels nummer twee Valtteri Bottas. De Mercedes-coureur heeft nog maar zeven punten meer dan de Red Bull-rijder. Die tweede plek zal Verstappen alleen een zorg zijn. Voor hem draait het enkel om de wereldtitel, en die is simpelweg nog te ver weg.

Het gat tussen Verstappen en WK-leider Hamilton, die acht van de twaalf races won, is 69 WK-punten. Dat is meer dan twee GP-zeges. ‘We komen alleen wel steeds dichterbij’, zei Verstappen zondag hoopvol.

De GP van Hongarije was wat dat betreft een perfecte afspiegeling van de huidige situatie in de Formule 1. Mercedes en ­Lewis Hamilton lieten zien dat het geen toeval was dat ze al sinds 2014 ongenaakbaar zijn. Verstappen en Red Bull toonden dat de grootste uitdaging voor de Duitsers in die hegemonie mogelijk spoedig komt.

Of, zoals vader Jos Verstappen het zaterdag verwoordde bij Ziggo Sport nadat hij zijn zoon voor het eerst poleposition zag pakken: ‘Alle puzzelstukken vallen nu een beetje in elkaar. We moeten er nu voor zorgen dat we een heel sterke tweede seizoens­helft draaien en daar het maximale uithalen.’