Max Verstappen: van puber tot wereldster in 100 Grote Prijzen

Eerste glimp van een uitzonderlijk talent

GP van België, 2015

De entree van Max Verstappen in de koningsklasse van de autosport was zowel voor hem als de Formule 1 een ongewis avontuur. Hoe rijdt een 17-jarige zonder rijbewijs over circuits met snelheden van ruim 300 kilometer per uur? Niemand wist het, want niemand ging hem voor.

De eerste sceptici overtuigde Verstappen door in zijn tweede race meteen WK-punten te scoren. Het gros volgde na zijn thuisrace in België. In een van de snelste bochten van de Formule 1, in de Blanchimontbocht op het circuit van Spa-Francorchamps, haalde Verstappen de Braziliaan Nasr in met ruim 300 kilometer per uur. Het werd de autosportactie van het jaar.

Na de race presenteerde hij zich als de verpersoonlijking van een nieuwe generatie coureurs. Hij had de actie namelijk al eens geoefend op de simulator, zei hij droogjes.

Eerste overwinning

GP van Spanje, 2016

Ruim een jaar nadat Red Bull-coureurbaas Helmut Marko hem als puber in een Formule 1-bolide zette, gooide hij Verstappen opnieuw voor de leeuwen. Na vier races in het nieuwe seizoen zette hij Verstappen bij Red Bull op de stoel van de teleurstellende Daniil Kvyat. Hij kreeg tien dagen om te wennen aan een nieuwe auto, monteurs en technici. Was het niet te vroeg? En was het afbreukrisico niet te groot, met als risico een 18-jarig talent te vergooien?

Alle ogen waren in Barcelona gericht op Verstappen. Met de schijnwerpers vol op hem liet hij in Spanje andermaal zien dat hij verder was dan de wereld om hem heen. Meteen na de start zag hij de superieure Mercedessen voor hem wegvallen. Toen hij in ronde 41 aan de leiding kwam, was het alsof hij er al jaren reed. Ruim twintig zenuwslopende ronden later, op versleten banden en met achter hem Ferrari-veteraan Kimi Räikkönen, werd hij de jongste GP-winnaar aller tijden: 18 jaar en 228 dagen.

Kunststuk in Brazilië

GP van Brazilië, 2016

Na zijn zege in Spanje gold Verstappen als de groeibriljant van de sport die al jaren snakte naar nieuw gezicht, naar fris bloed. Daarmee werd ook het vergrootglas op hem gericht. Er klonk hoongelach door de perszaal in Monaco toen hij in de eerste race na zijn Spaanse overwinning in één weekeinde drie keer crashte.

Vanwege zijn felle rijstijl botste hij geregeld met de oude garde. Autosportfederatie FIA voelde zich zelfs genoodzaakt vanwege Verstappen een verdedigingsregel in het leven te roepen. Hij polariseerde racefans.

Tot de race in de stromende regen in Brazilië kwam. Zijn team had hem aan het einde van de race op verkeerde banden gezet, waardoor hij al snel een nieuwe pitstop moest maken. Hij viel terug naar de zestiende plek. Op kletsnat asfalt rukte hij in de zestien nog resterende ronden op naar het podium. Het was een huzarenstukje waar zelfs zijn grootste criticasters voor applaudisseerden.

Voor het eerst de beste auto

GP van Maleisië, 2017

In 2017 ging alles voor Verstappen te langzaam. Sinds Spanje had hij geen race meer gewonnen. Zijn Renault-motor liet hem vaker in de steek dan hem lief was en zijn auto was wispelturig vanwege een berekeningsfout in de windtunnel. Toen hij in België voor volgepakte oranje tribunes stilviel, werd er voor het eerst voorzichtig gespeculeerd over een vertrek bij Red Bull.

En toen kwam Verstappen in Maleisië. Tijdens de race beschikte hij voor het eerst in zijn F1-loopbaan over de beste auto van het veld. Geholpen door de tropische omstandigheden, waarin de Mercedessen ploeterden.

Hij wist precies wat te doen. Oerdegelijk reed hij naar zijn tweede zege. Hij noemde de zege mooier dan die in Spanje, omdat hij nu eens niet geluk nodig had om te winnen. Het was een voorproefje op wat mogelijk was als de puzzelstukken bij Red Bull op de goede plek zouden vallen. Twee weken later verlengde hij zijn contract bij het team tot en met 2020.

De beslissende les

GP van Monaco, 2018

Met fris optimisme startte Verstappen aan 2018. De aerodynamicaregels waren veranderd en dat leek gunstig met topontwerper Adrian Newey in huis. Maar bij de seizoenstart in Australië bleek Red Bull wederom het derde team, achter Mercedes en Ferrari.

Met ongedurig rijden en onnodige risico’s poogde Verstappen het gebrek aan snelheid te compenseren. Het leidde tot een reeks teleurstellende resultaten. In Monaco liep de emmer over. Op het bochtige, trage stratencircuit had Verstappen wél de snelste auto, maar hij verprutste zijn weekeinde met een onnodige crash tijdens de derde training.

Er ontstonden twijfels: was Verstappen te grillig om ooit wereldkampioen te worden? Het moest en zou beter. Verstappen sprak veel met zijn vader Jos en keek in de spiegel. Daarna morste hij nog amper WK-punten.

Alleen vijfvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton was van hetzelfde niveau als Verstappen gedurende de afgelopen anderhalf jaar. Het grootste verschil tussen de twee? Een topauto. Hamilton rijdt er al jaren in. Verstappen wacht er na honderd races nog steeds op.