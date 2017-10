Max Verstappen valt van podium door tijdstraf voor inhaalactie

Want in Austin was voor Verstappen na de races eerder deze maand in Maleisië (zege) en Japan (tweede plaats) al spoedig duidelijk dat zijn derde podiumplaats in oktober een lastig verhaal zou worden. Hij reed zaterdag naar eigen zeggen een van zijn slechtste kwalificaties van het jaar: 'Ik maakte twee foutjes die heel kostbaar waren. Enorm balen.'



Het verbaasde hem dat hij zich ondanks die foutjes nog als zesde kwalificeerde. Iets waar hij weinig aan had, want Verstappen werd teruggezet in de startopstelling wegens het wisselen van onderdelen in zijn krachtbron.