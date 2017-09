Max Verstappen traint in een sauna voor de GP in Maleisië; zondag wordt het 50 graden in zijn cockpit

Tijdens de race heeft een coureur 1,5 liter isotone sportdrank aan boord die met een druk op een knop van zijn stuur in zijn mond wordt gespoten, om zo het vochtverlies te compenseren. Maar teams zeggen dat de coureurs vooral veel drinken als ze niet in hun auto's zitten. Het vochtpercentage is heilig op Sepang. De kunst voor Verstappen is te drinken voordat de dorst toeslaat, om zo voldoende gehydrateerd te blijven.



Over het algemeen geldt bij een tropische race als in Maleisië: beter te veel drinken dan te weinig. Bij een coureur die onvoldoende heeft gedronken, neemt namelijk het eerst het concentratievermogen af. Daarna begint het lichaam te sputteren en wordt het steeds lastiger de auto onder controle te houden.



Mercedes-coureur Valtteri Bottas zat twee weken geleden bij de race in Singapore - verreden onder soortgelijke omstandigheden als in Maleisië - diep in de problemen. Het drinksysteem in zijn auto was bij de start van de race kapotgegaan. In de laatste ronden zag hij zelfs dubbel. 'Het is verbazingwekkend wat een mens op wilskracht kan doorstaan', zei Bottas na de race, die hij finishte als derde.