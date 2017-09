Max Verstappen: slachtoffer van zijn (gebrekkige) auto of gewoon een slecht seizoen?

Verstappen traint in een sauna voor de GP in Maleisië

De Formule 1-race in Maleisië is voor coureurs ook een strijd tegen de hitte. Max Verstappen zal er ruim 3 liter aan vocht verliezen, in zijn cockpit wordt het 50 graden. Het vochtpercentage is heilig.



Van apex tot DRS: het grote Formule 1-woordenboek

De Formule 1 is te ingewikkeld. Het kritiekpunt achtervolgt de autosportklasse steeds hardnekkiger. Fans haken af, critici roeren zich. Tijdens races gaat het over DRS, ERS of compounds. Daarom een Formule 1-woordenboek om de argeloze sportkijker die de wondere wereld van Max Verstappen wil begrijpen op weg te helpen en de ervaren F1-kijker te verlichten.



Verstappen crasht en valt snel uit tijdens Grote Prijs van Singapore

Geldingsdrang hinderde Formule 1-coureur Max Verstappen (19) al vaker in het seizoen waarin hij snakt naar een succesje. Combineer dat gegeven met twee overijverige Ferrari's en zo eindigde zondag de GP van Singapore voor Verstappen na 100 meter.



Het twee keer zo vaak uitvallen van Verstappen is geen toeval meer, toch?

Berichten verspreiden zich vaak razendsnel, of ze nu kloppen of niet. Wij proberen de zin van de onzin te scheiden. Vandaag in onze factcheckrubriek: is het geen toeval meer dat Formule 1-rijder Max Verstappen tweemaal vaker uitvalt dan zijn teamgenoot?