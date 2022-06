Max Verstappen scoort maximaal tijdens lastige GP van Canada

Max Verstappen rijdt in zijn Red Bull op het circuit Gilles Villeneuve in Montreal naar de zesde zege van het seizoen. Beeld Getty Images

Rust was voor Verstappen het toverwoord in Montreal. De Nederlander bleef allereerst kalm na de allerlaatste training op zaterdag, kort voor de kwalificatie, waarin zijn auto op nat asfalt plots lastig te besturen bleek. Vervolgens hield hij zijn hoofd koel in een extreem verraderlijke kwalificatie op een opdrogend circuit, waarin hij excelleerde. En in de race zelf, die tot de laatste ronde spannend was door tal van ontregelende situaties, toonde hij zich soeverein.

Verstappen overleefde het listige raceweekeinde in Canada vooral door foutloos te blijven. Vooraf leek op papier het grootste gevaar op weg naar de zege bijvoorbeeld direct bij de start op hem te wachten. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso startte voor het eerst in tien jaar weer eens van de eerste rij en had alvast verklapt paar Verstappen aan te vallen in de scherpe knik naar links, direct na de start.

Verstappen gaf Alonso alleen geen moment hoop op een serieus gevecht op het circuit Gilles Villeneuve. De wereldkampioen schoot weg van zijn plek, bleef simpel voor Alonso en hield zo een knappe reeks in stand: nog geen enkele keer verloor hij dit seizoen een positie in de eerste ronde.

Uitvallen Pérez

Met Verstappen soeverein aan de leiding dreigde er een saaie race, tot zijn teamgenoot Pérez na zo’n tien rondjes onbedoeld de boel opschudde. Door een probleem met zijn aandrijfas viel zijn Red Bull stil. Dat leidde tot een zogenoemde virtual safetycar-situatie, waarbij de auto’s met een aanzienlijk beperkte snelheid over het circuit moeten rijden.

Een pitstop kost door die lage gemiddelde snelheid relatief weinig tijd. Verstappen besloot van die situatie te profiteren. Zijn grootste concurrent achter hem, Ferrari-coureur Carlos Sainz, deed dat niet en koos zo bewust voor een andere strategie dan Verstappen.

De race leek zo uit te draaien op een wedstrijdje bandenpoker, tot een late crash van Alpha Tauri-coureur Tsunoda de wedstrijd andermaal overhoop gooide. Die crash dwong de safetycar de baan op, waardoor alle tijdverschillen verdwenen en duidelijk werd dat het slot een shoot-out om de zege zou worden tussen Verstappen en Sainz, met Verstappen aan de leiding en Sainz op iets nieuwere banden achter hem.

Ronde na ronde reden de twee, die in 2015 als teamgenoten in de Formule 1 debuteerden bij Toro Rosso, op minder dan een seconde van elkaar. Het lukte Sainz alleen niet om een serieuze aanval op Verstappen te plaatsen, simpelweg omdat de Nederlander foutloos en bloedsnel zijn ronden bleef rijden.

In het huidige tempo koerst Verstappen met zevenmijlslaarzen af op zijn tweede wereldtitel. Van de afgelopen zes races won hij er vijf. Niet eerder zette hij zo’n reeks neer in zijn Formule 1-loopbaan. Hij staat nu op zes zeges na negen races. Vorig seizoen, in zijn titeljaar, waren dat er vijf.

Wennen aan de auto

Verder had hij vorig jaar met zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton een concurrent die net zo constant presteerde als hij, in net zo’n betrouwbare auto. Dit jaar is dat anders. Zijn teamgenoot Pérez – de nummer twee in de WK-stand – bezit weliswaar dezelfde auto, maar presteert grillig. In Canada verprutste de Mexicaan zijn kwalificatie door een fout op nat asfalt en door zijn uitvalbeurt liep Verstappen liefst 25 punten uit op hem.

Bij zijn andere rivaal, Ferrari-coureur Charles Leclerc, blijkt de techniek te onbetrouwbaar. De Monegask startte zondag vanaf de laatste plek vanwege de straffen die hij kreeg voor het te vaak wisselen van onderdelen in zijn haperende Ferrari-krachtbron. Hij knokte zich nog wel terug tot de vijfde plek, maar verloor alsnog tien punten terrein op Verstappen.

Daar komt bij dat er voor Verstappen nog aanzienlijk meer te halen is uit zijn RB18, waarmee hij nog maar drie maanden rijdt. Zo kampt hij met een auto die nog niet perfect is afgestemd op zijn rijstijl; de auto glijdt voor zijn doen te veel met de voorbanden, waardoor hij bochten minder precies en scherp kan insturen dan hij wil.

Met name in de kwalificatie, waarin de verschillen vaak miniem zijn, hindert hem dat. In Canada reed hij naar zijn pas tweede ‘pole’ van dit seizoen. Als het Red Bull lukt Verstappen een auto te geven waarin hij zich iets comfortabeler voelt, zullen er ongetwijfeld meer eerste startplekken volgen. Het is alleen de vraag of hij die überhaupt nog nodig heeft om zijn titel te prolongeren.