Max Verstappen rijdt lek in Mexico, Lewis Hamilton ruikt titel na winst

Alles wat in de voorgaande jaren lukte, mislukte zondag bij de Nederlander. Verstappen finishte als zesde, waarmee een veelbewogen weekeinde voor hem eindigde in mineur.

Met een flinke dosis bravoure, lef en stuurmanskunst reed Verstappen de afgelopen twee seizoenen naar de overwinning in Mexico. In 2017 zette hij zijn auto direct na de start brutaal tussen die van meervoudig wereldkampioenen Sebastian Vettel en Lewis Hamilton. Hij kwam als raceleider uit de chaos, terwijl achter hem de brokstukken in de rondte vlogen. Een jaar later stuurde hij zijn Red Bull voor die van Hamilton door de eerste bocht. Vervolgens blufte hij de Brit af door hem geen centimeter ruimte te geven.

Na zijn bliksemstarts heerste Verstappen; tot zondag leidde hij van de 142 raceronden op het Autódromo Hermanos Rodríguez in de afgelopen twee seizoenen er slechts 4 niet.

Zondag gokte Verstappen, startend vanaf de vierde plek, op een soortgelijke scenario. Daarbij had hij alleen niet gerekend op het eergevoel van Hamilton. De WK-leider was niet van zins zich voor de derde keer op rij in Mexico af te laten troeven toen hij Verstappen wederom naast zich zag in de eerste bocht. De Brit deed er alles aan om Verstappen voor te blijven. Hij accepteerde zo het risico op een uitvalbeurt en dus uitstel van zijn op handen zijnde zesde wereldtitel.

Het leidde tot een boeiend gevecht, dat eindigde op het gras. Hamilton won uiteindelijk de race. Verstappen was minder gelukkig en viel na het duel met Hamilton terug tot plek acht. In zijn poging weer zo snel mogelijk naar voren te komen, reed hij in de vijfde ronde ook nog eens zijn achterband lek bij een inhaalactie op de Mercedes van Valtteri Bottas. Verstappen knokte zich in het restant van de wedstrijd nog wel terug van de laatste tot de zesde plek. De kans op een derde zege op rij in Mexico was alleen snel verkeken.

Onbestemd gevoel

Hij reisde al met een onbestemd gevoel af naar Mexico. De afgelopen jaren profiteerde hij in Mexico optimaal van de ijle lucht op het circuit dat op 2.250 meter hoogte is gelegen. Er zit een kwart minder zuurstof in de lucht dan op zeeniveau en volgens een stelregel onder technici neemt elke 100 hoogtemeters het prestatievermogen van een verbrandingsmotor met 1 procent af. Renstallen met de beste krachtbronnen, zoals Mercedes en Ferrari, kunnen daardoor niet het maximale vermogen uit hun motoren persen, wat voordelig is voor Verstappen.

Maar het was de vraag of hij dat voordeel dit jaar ook weer zou hebben. Het gat tussen Verstappens team Red Bull en de twee andere topteams is in vergelijking met voorgaande jaren groter. Vooral vanwege de recente opmars van Ferrari.

Maar in de vrije trainingen ging het afgelopen weekeinde meteen soepeler dan Verstappen had verwacht en ook in de kwalificatie kon hij probleemloos meekomen met de snelsten. Twee keer was hij in de strijd om de eerste startplek in Mexico al nipt afgetroefd. In 2017 door Ferrari-coureur Vettel op minder dan een tiende van een seconde. En vorig jaar door zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, op enkele honderdsten.

Zaterdag veroverde Verstappen dan wel eindelijk die poleposition waar hij al jaren op jaagde. Hij kon er slechts tweeënhalf uur van genieten. Kort voor het einde van de kwalificatie crashte Mercedes-coureur Valtteri Bottas. Na de crash van Bottas werden de coureurs met het zwaaien van gele vlaggen opgedragen snelheid te minderen. Verstappen deed dat niet, gaf hij eerlijk toe tijdens de persconferentie na de kwalificatie.

Na die uitspraken namen de scheidsrechters de kwalificatie nog eens onder de loep, waarna Verstappen voor straf drie plekken werd teruggezet in de startopstelling. Het is de impulsiviteit waarmee het karakter én het rijden van Verstappen is doorspekt. Het leverde hem spectaculaire zeges op en maakte van hem een wereldster. Maar afgelopen weekeinde zat het hem in Mexico vooral dwars, in woorden en in daden.