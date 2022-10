Max Verstappen prolongeert wereldtitel in bizarre regenrace in Japan

Max Verstappen zondag op het Suzuka Circuit in Suzuka, Japan. Beeld REUTERS

Was hij het nou wel of niet? Max Verstappen, gezeten in de grote, rode fauteuil voor de winnaar van de Grand Prix van Japan, wist het zelf ook niet. Toch stond het er echt, op het grote scherm, in vette letters: hij was uitgeroepen tot tweevoudig wereldkampioen. Na een race die ruim twee uur had stilgelegen vanwege regen, leidde een misverstand over de puntentelling uiteindelijk tot duidelijkheid: Verstappen prolongeerde zondag in Japan zijn wereldtitel.

Verstappen kreeg het nieuws over zijn wereldtitel live medegedeeld in het interview na de race, toen zijn titelrivaal Charles Leclerc een tijdstraf had gekregen van 5 seconden en daarmee werd teruggezet naar de derde plek. Dat was voldoende voor Verstappen om vier races voor het slot van het seizoen de titel te grijpen.

Die uitkomst paste bij een race die op alle mogelijke manieren opmerkelijk was. De race op het Suzuka-circuit startte zoals gepland, met Verstappen in de stromende regen op de eerste plek en Leclerc naast hem op startplek twee. De Ferrari-coureur vertrok beter, maar Verstappen durfde in de eerste bocht aanzienlijk later te remmen op het kletsnatte asfalt. Hij reed naast Leclerc, aan de buitenkant, de bocht in. Hij had daardoor een voordeel in de volgende bocht en behield zo de leiding.

Achter hem werd toen snel duidelijk dat racen onmogelijk was. Coureurs zagen nagenoeg niets door al het opspattende water en het circuit was spekglad. Ferrari-coureur Carlos Sainz werd het eerste slachtoffer. De Spanjaard verloor bij het insturen van een bocht de controle en spinde van de baan, tegen de muur.

Ophef over bergingswagen

Zijn Ferrari rolde na de crash weer de baan op. Hij stopte net op tijd om een horrorcrash te voorkomen met een van de coureurs die die op volle snelheid langs hem raasden. Kort daarna legde de leiding de race stil en nagenoeg meteen kwam erg een bergingswagen het circuit op, met de andere auto’s nog op de baan. Dat besluit leidde tot ophef onder coureurs.

In 2014 schoot Marussia-coureur Jules Bianchi in zo’n beetje dezelfde omstandigheden op Suzuka onder een bergingswagen door. Hij liep daarbij ernstig hoofdletsel op, waaraan hij ruim een half jaar later overleed. Het ongeluk van Bianchi leidde uiteindelijk tot de instelling van cockpitbescherming (de zogenoemde halo) en aanzienlijk strengere regels als het gaat om bergingswagens. Onder anderen Pierre Gasly, die goed bevriend was met Bianchi, reageerde woest toen hij met ruim 200 kilometer per uur de bergingswagen op een paar meter van zijn auto zag opdoemen. Zo gebeurde er in één ronde meer dan in sommige races.

Verstappen soeverein

Daarna lag de race stil vanwege de aanhoudende regen. De Grand Prix was alleen formeel begonnen, om de aftelklop van drie uur te starten waarin een Formule 1-evenement voltooid moet worden. Daarmee was duidelijk dat de race om 10.00 uur (Nederlandse tijd) hoe dan ook zou eindigen, ongeacht het aantal verreden ronden.

Vervolgens leek langzaam duidelijk te worden dat Verstappen zondag geen wereldkampioen zou worden. Hij moest in Japan minimaal 8 punten meer scoren dan Leclerc. Daar had hij de zege én het extra punt voor de snelste ronde voor nodig, als Leclerc tweede zou finishen. Als door de lange regenpauze niet het maximale aantal punten uitgedeeld zou worden, werd die pittige missie nog lastiger.

Na ruim twee uur wachten kregen de coureurs opdracht terug te keren naar hun auto’s. Ze konden toen nog maximaal drie kwartier racen. De wedstrijd werd hervat achter de safetycar, met Verstappen aan de leiding. In het restant van de race reed Verstappen soeverein zijn ronden op het natte asfalt. Enkel in het begin kon Leclerc hem een beetje bijbenen. Daarna reed Verstappen weg. Hij finishte met een enorme voorsprong van bijna een halve minuut op de rest van het veld.

Door het beperkte aantal verreden ronden leek hij slechts 19 punten te krijgen voor zijn zege in plaats van de gebruikelijke 25. Dat was niet voldoende voor de vereiste 8 punten verschil tussen hem en Leclerc. Tot bleek dat autosportfederatie FIA voor de berekening een regel had gebruikt, waarvan maar weinigen - inclusief Verstappen zelf en zijn teambaas - niet op de hoogte waren. Daarbij is het voor de FIA mogelijk om maximale punten uit te delen bij races als die 'gewoon’ finishen, zoals in Japan het geval was, ongeacht het aantal verreden ronden. Dat leverde Verstappen dus de wereldtitel op.

‘Heel ander gevoel’

Voor de camera van Viaplay zei Verstappen dat zijn tweede titel hem een aanzienlijk ander gevoel gaf dan de eerste, vorig jaar, toen de ontlading zichtbaar groter was. ‘Deze zie je aankomen’, zei hij, doelend op zijn soevereine jaar. ‘Dit jaar is heel anders. We hebben veel mooie overwinningen geboekt en waren over het algemeen heel constant.’

Als kersverse tweevoudig wereldkampioen sprak hij vervolgens meteen zijn nieuwe doel uit: het recordaantal zeges in één seizoen (dertien) ‘op z’n minst’ evenaren.