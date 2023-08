Max Verstappen pakt pole in Zandvoort in natte kwalificatierace

Max Verstappen tijdens de kwalificatie in Zandvoort, 26 augustus. Beeld John Thys / AFP

De Nederlander is dan ook torenhoog favoriet om zondag voor de derde keer zijn thuisrace te winnen, temeer omdat het moeilijk inhalen is op het circuit in de duinen. Door een crash van Ferrari-coureur Charles Leclerc, met nog vier minuten te gaan in het derde en laatste kwalificatiedeel, hadden de coureurs realistisch gesproken nog maar één kans om het snelste rondje van de dag neer te zetten. De twee McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri hadden op dat moment de snelste tijd.

Verstappen liet het aankomen op één enkel rondje om de eerste startplek te veroveren. Toen hij daaraan begon, wist de tweevoudig wereldkampioen dat er geen tijd meer zou zijn om nog een poging te wagen. ‘We moesten wat risico nemen, maar dat laatste rondje was gelukkig perfect’, zei Verstappen na afloop.

Over de auteur Robert Giebels schrijft voor de Volkskrant over wielrennen en Formule 1. Hij was correspondent in Azië, schreef over economie en won als politiek verslaggever de journalistieke prijs De Tegel.

Hij vond de kwalificatie deze keer listig, omdat het voor hem en alle coureurs de eerste keer was dat er in Zandvoort onder natte omstandigheden werd gereden. Althans, aanvankelijk, want in het beslissende deel van de ‘qualy’ brak de zon definitief door. ‘We hebben onderschat hoe snel de baan opdroogt door de wind en de zon’, zei Verstappen. Gevolg was die ene, laatste kans voor de Nederlander om voor eigen publiek de pole te pakken. ‘Bij een thuisrace is de druk er altijd, maar als het dan lukt is het geweldig.’

Grote verrassing: Alexander Albon

Norris eindigde ruim een halve seconde achter Verstappen en start zondag van plek twee. De lichaamstaal van de Brit zei dat als hij ooit een kans had gehad op zijn tweede poleposition – na de Grand Prix van Rusland in 2021 – het deze dag in Zandvoort was. Maar na een voortreffelijke eerste helft van zijn laatste rondje, was de tweede helft ‘een van mijn slechtste halve ronden ooit’. ‘Maar ik ben blij, hoor. Je hoopt altijd dat Max een fout maakt, maar dat doet-ie nooit.’

Opmerkelijk is dat de eerste zes starters zondag van zes verschillende teams zijn. Achter Norris kwalificeerde George Russel van Mercedes zich naar een derde plaats, vóór de grote verrassing van de dag: Alexander Albon.

De Britse Thai rijdt voor Williams, een team met een geweldige staat van dienst, maar de laatste jaren vooral in het achterveld te vinden. Maar als een circuit nat is, worden de verschillen in de autoprestaties wat genivelleerd en komen de intrinsieke kwaliteiten van de coureurs wat meer naar voren. Aldus kon Albon laten zien dat hij er echt wel wat van kan.

Zo hoorde hij tot de snelsten in de eerste twee delen van de kwalificatie. Wat niemand echter verwachtte was dat hij in Q3, het derde deel waarin de startvolgorde van de top 10 wordt bepaald, ook nog sterk voor de dag kwam. Dat deel werd immers verreden op een droge baan, in tegenstelling tot Q1 en Q2 toen de baan nog nat was.

‘Hij spint alle kanten uit’

Die natte omstandigheden, daar had Verstappen aanvankelijk moeite mee. Na de eerste ronden in Q1, het eerste deel van de kwalificatie, klonk het bijna paniekerig over de boordradio: ‘Maat, what the fuck gebeurt er allemaal met de auto? Hij spint alle kanten uit.’ Het bleek geen voorbode van een verrassing.

Dat de baan uiteindelijk volledig opdroogde, betekende dat toen Q3 werd hervat, de zogenoemde intermediates, banden met enig profiel, konden worden vervangen door veel snellere slicks: banden zonder profiel. Gevolg was dat er in het laatste en beslissende deel van de kwalificatie aanzienlijk sneller werd gereden dan daarvoor.

Verstappen was in Q2 de snelste, maar die tijd was 8 seconden trager dan die waarin hij zijn winnende ronde afraffelde: 1 minuut en 10,5 seconden. Dat was weer ruim een halve seconde sneller dan de tijd waarmee zijn schoonvader, de Braziliaanse oud-wereldkampioen Nelson Piquet, in 1985 naar pole reed op Zandvoort – destijds een heel ander vormgegeven circuit, overigens. Piquet was daar de laatste ‘polesitter’, voordat de Grote Prijs van Nederland in 2021 terugkeerde in Zandvoort en sindsdien steeds een prooi is geweest voor Verstappen.