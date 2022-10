Max Verstappen overleeft mislukte pitstop in VS en evenaart zegerecord in Formule 1

Max Verstappen na zijn winst op het circuit van Austin, Texas Beeld AFP

En passant evenaarde Verstappen het recordaantal zeges in een Formule 1-seizoen (dertien van Michael Schumacher in 2004 en Sebastian Vettel in 2013). De kersverse tweevoudig wereldkampioen kreeg die mijlpaal alleen niet cadeau. In een race vol bottlenecks hield hij echter het hoofd koel.

De eerste bottleneck wachtte meteen na de start op hem. Hij startte achter Ferrari-coureur Carlos Sainz vanaf de tweede plek. Daardoor was de eerste bocht, die op het Circuit of the Americas steil omhoog loopt en sterk naar links afbuigt, direct listig.

Maar Verstappen schoot van zijn plek en reed al voor Sainz bij het ingaan van die bocht. Hij startte met de focus die hij gisteren al toonde na de kwalificatie, toen hij aangeslagen zijn verhaal deed vanwege het overlijden van Mateschitz. De 78-jarige Oostenrijker stond aan de basis van zijn Formule 1-loopbaan en Verstappen onderhield een goede relatie met de multimiljardair, die net als Verstappen wars was van sterallures.

Mislukte pitstop

Na twintig meter racen op het Circuit of the Americas was het daardoor duidelijk: niemand anders dan Max Verstappen ging zondag de Grand Prix van Amerika winnen. Langzaam reed hij weg van Lewis Hamilton en het leek een rimpelloze race te worden voor Verstappen.

Dat veranderde volledig in ronde 36 van de 56. Verstappen kwam naar binnen voor een pitstop. Die overleeft hij normaliter probleemloos, omdat hij een van de beste pitstopteams in de Formule 1 heeft. In Austin ging het alleen volledig mis. Het bandenpistool van de monteur bij zijn linker voorband weigerde dienst, waardoor zijn stop liefst zeven seconden langer duurde.

Daarmee was hij de leiding kwijt aan zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton, die plots alle kans had om zijn eerste race van het seizoen te winnen. Daar kwam bij dat Hamilton op de hardste banden reed en die van Verstappen een gradatie zachter waren, waardoor Hamilton op papier in het slot van de wedstrijd in het voordeel was.

Praktijk wint van theorie

Soms komen theorie en praktijk in de Formule 1 alleen niet overeen, en dat was zondag het geval op het Circuit of the Americas. Verstappen trapte in het slot van de wedstrijd vol zijn gaspedaal in. Ronde na ronde dichtte hij het gat richting Hamilton. Over de boordradio klonk zijn stem allesbehalve ontspannen. Voortdurend vroeg hij om het verschil met Hamilton en meerdere keren kreeg hij een waarschuwing dat hij buiten de circuitlijnen kwam, wat aangaf dat hij op de limiet reed.

Hij perste al het snelheidsvoordeel dat zijn Red Bull had ten opzichte van Hamiltons Mercedes eruit, met name op de rechte stukken. Op zes ronden voor het einde ging het gevecht tussen de titelrivalen van vorig jaar van start. Verstappen sloeg meteen succesvol toe bij zijn eerste mogelijkheid. Daarna kwam hij niet meer in de problemen.

‘Max Verstappen, you are world champion, we are world champions’, jubelde Red Bull-teambaas Christian Horner in zijn oor na de finish, doelend op het gegeven dat Red Bull in Austin de constructeurstitel definitief had veroverd na acht jaren van Mercedes-hegemonie. Verstappen reageerde kalm. ‘Deze was voor Dietrich’, zei hij. Vervolgens herinnerde hij zijn team er fijntjes aan dat hij dit seizoen nog drie races heeft om zijn zegerecord scherper te stellen.