Max Verstappen moet na zeldzame baalrace in Singapore nog minimaal een race wachten op titel

Verstappen in actie in Singapore. Beeld AP

Verstappen bezit nog wel een riante voorsprong in de WK-stand van 104 punten. Hoogstwaarschijnlijk is de overwinning bij de volgende race in Japan voldoende voor hem om alsnog de titel te veroveren. Maar hij is dan wel afhankelijk van de prestatie van zijn Ferrari-rivaal Charles Leclerc, die in Singapore als tweede finishte achter Verstappens teamgenoot Sergio Pérez.

Verstappen wist vooraf dat hij in ieder geval moest winnen in Singapore om de titel te kunnen pakken. Die hoop had hij zaterdag eigenlijk al opgegeven. Hij leek in de kwalificatie naar de eerste startplek te rijden, tot hij in de allerlaatste bocht door zijn team naar binnen werd geroepen. Hij bleek te weinig brandstof te hebben meegekregen. Om een straf te voorkomen, werd hij opgedragen zijn ronde af te breken. Daarmee bleef een eerdere tijd, goed voor de achtste startplek, staan.

De balende Verstappen wist toen dat winnen een nagenoeg onmogelijke missie zou worden, omdat inhalen extreem lastig is op het stratencircuit in de stadstaat. Aan de andere kant: races in Singapore verlopen steevast onvoorspelbaar.

Chaos gegarandeerd in Singapore

Zondag was dat niet anders. De start van de wedstrijd werd een uur uitgesteld vanwege enorme plensbuien die het circuit in een rivier hadden veranderd. Bij de start was het asfalt nog altijd nat, waardoor het gehele veld vertrok op regenbanden.

Voor Verstappen verliep dat begin dramatisch. Hij kwam moeizaam weg van zijn plek en zag auto’s links en rechts aan hem voorbijschieten. Hij overleefde het hectische tafereel wonderwel zonder schade, maar vanaf de twaalfde plek werd zijn inhaalrace nóg lastiger. Dat bleek in de ronden daarna: telkens was er wel weer een bolide die het lukte hem op te houden op de bochtige baan, die tergend langzaam opdroogde.

Voor wat voorspoed was Verstappen afhankelijk van ontregelende zaken, zoals safetycar-situaties. Die zijn zo’n beetje een garantie in Singapore, waar de coureurs het onder tropische omstandigheden extreem zwaar hebben. Alle edities van de wedstrijd die sinds 2008 op de kalender stond kende minimaal een safetycar-situatie. De editie van 2022 hield die reeks in stand. Binnen tien ronden was het raak. Daarna regende het incidenten. Er ontploften motoren, coureurs duwden elkaar van het circuit of verkeken zich op het natte asfalt.

Zeldzame misrekening Verstappen

In die chaos schoof Verstappen gestaag naar voren. Na 35 van de 61 ronden lag hij vijfde. Ondertussen kregen rijders het steeds lastiger in de verraderlijke omstandigheden, waar overal een fout lonkte. Ze gleden door tegen muren, zoals zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton deed, of hielden hun bolides met veel moeite nog op de baan. Met name toen de baan meer opdroogde en de teams kozen voor droogweerbanden. Die profielloze banden zijn sneller, maar ook meteen alle grip kwijt op nat asfalt.

Max Verstappen was een van de coureurs die misgokte op de gladde baan. In het slot poogde hij met een gewaagde inhaalactie McLaren-coureur Norris van de vierde plek te beroven. Eenmaal voorbij de Brit had hij totaal geen grip meer, waardoor hij vol op zijn rem moest trappen om een crash te voorkomen. Het was een zeldzame misrekening van de regerend kampioen.

Door zijn actie versleet Verstappen met één remactie zijn fonkelnieuw banden, met als gevolg een extra pitstop. Hij viel terug tot een plek buiten de top tien, dus buiten de punten. In de slotronden knokte hij zich terug tot de zevende plek, goed voor zes punten. Meer zat er niet in voor Verstappen in Singapore. Zo eindigde voor hem een reeks van vijf zeges op rij, wat hem ongetwijfeld nog meer motiveert om in zijn mogelijke titelrace in Japan keihard terug te slaan.