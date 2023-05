Max Verstappen met spectaculaire inhaalrace van plek negen naar de winst in Miami

Max Verstappen na de winst in Miami. Beeld AFP

Verstappen reed bovendien de snelste raceronde en versloeg zijn teamgenoot van Red Bull en enige uitdager voor het wereldkampioenschap, Sergio Perez.

De veteraan Fernando Alonso completeerde het podium zoals hij dat ook deed in de eerste twee races dit seizoen. De Spanjaard werd voor de vierde keer derde in vijf races. Die zijn allemaal gewonnen door Red Bull: drie door Verstappen, twee door Perez. ‘Die twee Red Bulls zijn onbreekbaar’, erkende Alonso.

In de kwalificatie voor de Miami Grand Prix op zaterdag had Verstappen, gaf hij toe, een domme fout gemaakt. In plaats van door te rijden na een mislukt kwalificatierondje, dook hij de pit in met de bedoeling om enkele minuten later een tweede poging te wagen. Zover kwam het niet, want de kwalificatie werd na een crash van Ferrari-rijder Charles Leclerc afgeblazen. Dat ontnam Verstappen de kans om een rondetijd neer te zetten. Reden waarom hij startte vanaf ‘P9’.

Red Bull-teamgenoot Perez had, achteraf, tijdig de snelste tijd neergezet en mocht dus vanaf poleposition starten. Dat paste goed bij diens ambitie om de wereld, zijn team en Verstappen te laten zien dat ook hij ‘wereldkampioenschapsmateriaal’ is. ‘Per slot hebben we dezelfde auto’, verklaart Perez meermaals.

In de 45ste ronde (van 57) mocht de Mexicaan dan laten zien of hij zijn woorden in daden kon omzetten.

Verstappen (rechts) wordt gefeliciteerd door zijn ploeggenoot bij Red Bull, Sergio Perez. Beeld ANP / EPA

Harde banden

Verstappen was met een verrassende keuze gestart: waar vrijwel iedereen koos om te beginnen met de zogenoemde medium-band, liet de tweevoudig wereldkampioen harde banden onder zijn auto monteren. Enerzijds slijten die minder snel, anderzijds geven ze minder snelheid.

Dat bleek in beide gevallen, voor Verstappen althans, een papieren werkelijkheid, want als een warm mes door de boter sneed hij door het veld. Slechts 21 ronden had hij nodig om de kop van Perez over te nemen. ‘Mijn mediumbanden waren veel slechter en langzamer dan we hadden verwacht’, klaagde ‘Checo’.

In zijn inhaalrace op ‘langzame’ banden vestigde Verstappen keer op keer de snelste raceronde. ‘Ik kon echt verrassend lang op ‘hard’ doorrijden’, zei hij na afloop. ‘Dat maakte het verschil.’

Maar een hele race op één set banden doorrijden kan niet en het mag ook niet. Minstens één keer moet elke coureur van type rubber wisselen. Verstappen had net niet genoeg voorsprong op Perez om na zijn verplichte pitstop vóór zijn teamgenoot de baan op te komen. Het werd een seconde erachter.

Zou dit een gevecht worden? Zou Perez zijn koppositie met het mes tussen de tanden verdedigen? Doorgaans is zo’n situatie voor teambazen een gruwel. Voor hetzelfde geld rijden twee teamgenoten elkaar uit de wedstrijd.

Meer risico

Niet dat Perez Verstappen in ronde 48 zomaar voorbij liet, maar de Nederlander bleek bereid veel meer risico te nemen bij zijn inhaalactie dan zijn teamgenoot. Onbedoeld illustreerde Perez zo waarom hij niet helemaal uit het goede hout is gesneden om Red Bull de derde opeenvolgende wereldtitel te bezorgen.

‘Een clean gevecht’, vond Verstappen de strijd met zijn teamgenoot. Hij had het naar zijn zin gehad in Miami. ‘Winnen vanaf P9 is altijd bevredigend.’

Opvallend: de Miami Grand Prix eindigde zonder een enkele uitvaller onder de twintig gestarte rijders. Er viel dan ook geen enkel incident te noteren. De tweede Nederlandse deelnemer, Nyck de Vries, reed in zijn Alpha Tauri een kleurloze race. Gestart van een veelbelovende plek 15 eindigde de Fries als 18de, zeven plekken achter zijn belangrijkste tegenstander: teamgenoot Yuki Tsunoda.